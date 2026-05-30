Конфлікт між підлітками та військовими ТЦК стався у Луцьку: пошкоджене службове авто

29 травня у Луцьку група неповнолітніх пошкодила службовий автомобіль військовослужбовців ТЦК та СП. Це відбувалося під час проведення заходів оповіщення у місті.

Про це йдеться у заяві Волинського обласного ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Деталі конфлікту

У ТЦК кажуть, що поблизу ЖК "Дрім Таун" у Луцьку чоловік відмовився пред’явити військово-облікові документи та зачинився у власному автомобілі.

Згодом у ситуацію втрутилася група неповнолітніх осіб, які, як стверджують військові ТЦК, перешкоджали роботі групи оповіщення та пошкодили службове авто.

Діти не постраждали

"За наявною інформацією, жодна дитина тілесних ушкоджень не отримала", - повідомляють у ТЦК.

У відомстві також наголошують, що "перешкоджання законній діяльності військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків є неприпустимим та може мати наслідком відповідальність, передбачену законодавством України". Обставини інциденту, як запевняють у ТЦК, з’ясовуються у межах чинного законодавства.

У місцевих пабліках писали, що щодо підлітків нібито застосували перцеві балончики.

