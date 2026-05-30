Конфлікт між підлітками та військовими ТЦК стався у Луцьку: пошкоджене службове авто

Конфлікт між підлітками та військовослужбовцями ТЦК стався у Луцьку.

29 травня у Луцьку група неповнолітніх пошкодила службовий автомобіль військовослужбовців ТЦК та СП. Це відбувалося під час проведення заходів оповіщення у місті.

Про це йдеться у заяві Волинського обласного ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Деталі конфлікту

У ТЦК кажуть, що поблизу ЖК "Дрім Таун" у Луцьку чоловік відмовився пред’явити військово-облікові документи та зачинився у власному автомобілі.

Згодом у ситуацію втрутилася група неповнолітніх осіб, які, як стверджують військові ТЦК, перешкоджали роботі групи оповіщення та пошкодили службове авто.

Діти не постраждали

"За наявною інформацією, жодна дитина тілесних ушкоджень не отримала", - повідомляють у ТЦК.

У відомстві також наголошують, що "перешкоджання законній діяльності військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків є неприпустимим та може мати наслідком відповідальність, передбачену законодавством України". Обставини інциденту, як запевняють у ТЦК, з’ясовуються у межах чинного законодавства.

  • У місцевих пабліках писали, що щодо підлітків нібито застосували перцеві балончики.

Топ коментарі
"діти не постраждали..."

піднімається молода ЗЄльона поросль, яка буде захищати Україну

.
30.05.2026 18:25 Відповісти
А жаль, що жодна дитина не отримала ніяких ушкоджень. Всипати треба було добре.
30.05.2026 18:26 Відповісти
Напад на військову техніку і військовослужбовців є нападом на Україну - вогонь на ураження, незважаючи на вік нападників-терористів. Поки влада жуватиме шмарклі, триватиме безлад щодо мобілізації.
показати весь коментар
30.05.2026 18:41 Відповісти
ета дєті тєлєграма, будущіє маладагвардєйци.
30.05.2026 18:28 Відповісти
"Славних прадідів великих
Правнуки погані..."

.
30.05.2026 18:32 Відповісти
Будущіє мальчіші- кібальчіші.
30.05.2026 18:44 Відповісти
А жаль, що жодна дитина не отримала ніяких ушкоджень. Всипати треба було добре.
30.05.2026 18:26 Відповісти
Напад на військову техніку і військовослужбовців є нападом на Україну - вогонь на ураження, незважаючи на вік нападників-терористів. Поки влада жуватиме шмарклі, триватиме безлад щодо мобілізації.
30.05.2026 18:41 Відповісти
Не рознось баланди. Якщо по 14- то вже, є карна справа, слідство, на батьків- штрафи.
30.05.2026 18:45 Відповісти
Знову ти лізеш. Сиди за парєбріком мовчки.
30.05.2026 18:52 Відповісти
Слідство, карна справа і батьки - це і є під час війни жуванням шмарклів. Кожен потенційний нападник повинен усвідомлювати - або виконуєш вимоги ТЦК і поліції, або неминуче одержиш кулю, у разі бикування. Два-три прецеденти, і в країні настане порядок щодо мобілізаційного оповіщення.
30.05.2026 18:55 Відповісти
Растрелять!
30.05.2026 18:41 Відповісти
В дитячу колонію, щоб навчились родіну любіть. Вільну демократичну країну непросто будувати.
30.05.2026 18:47 Відповісти
не "расстрелять", а дати строк. І як бабка пошепче зграями героїчно нападати на військових, тим паче під час війни. Це сьогодні на представників ТЦК, а завтра на любого у формі нападати будуть. І хизуватися в тик-ток.
30.05.2026 18:55 Відповісти
В країні немає закону. І всі це чітко розуміють. Ніякі корумповані суди це не виправлять.
30.05.2026 19:14 Відповісти
Деды ушли, отцы и братья... Нынешним кибальчишам по@й.
30.05.2026 18:31 Відповісти
в Луцьку....

хтось із дідів-прадідів цих малих уродів напевно був в УПА.

дожилися

.
30.05.2026 18:31 Відповісти
Це проблема вилізла із українських ЗМІ і Телеграмів, де рос-боти і редакціі, заради переглядів звикли хайпувати на мобілізації.
30.05.2026 18:47 Відповісти
ух ти....
почали зеленоюгент хапати?
перемогаж!
*****.....

всіх в мішок та в скелю, та шквал!!!!
від 18 до 60!!!!
бо, україна вже переломила хід війни!!!
30.05.2026 18:32 Відповісти
дивизія ваффен СС "Гітлерюгенд" була однією з самих мотивованих та боєздатних у Райху.
на відміну від ЗЄюгенду.

який Вождь Нації, такий і югенд.

.
30.05.2026 18:37 Відповісти
_МОБІЛІЗАЦІЯ ? (ЗЕ БІЛИ -КАПІТУЛЯНТИИ) ВТОМИЛИСЬ ВІД ВІЙНИ !?_
- ЗЕ біли втомилися від війни !? Та чого ж втомились? І звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сидять ховаючись вдома!
Втомились Юди, ті хто не знав, хто не хоронив і не оплакував Героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а свій мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці в ресторані,
Хто дорогі елітні клуби постійно штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились Юди! Бо забули вже щури, що дванадцятий рік війна триває.
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах, дочиста змітає.
Машин елітних дорогих, та ось біда, припарковати їм місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки для закордону вперед на пів та і більше року.
Ніхто навіть й копійки на війну з них яничар Юд не пожертвував ні разу.
Їм Україна повія у шапіто і з жиру продажні ЗЕ - блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились с.ки - капітулянти зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, цим -блазням, злодюгам, ворогам - ЗЕ білам.
Тепер святе державність наша на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо визвольну війну, тоді помре, в крові держава захлинеться!?-
30.05.2026 18:42 Відповісти
А може це не діти? Може це Рубікон був?
30.05.2026 18:42 Відповісти
Пошкодили службовий транспортний засіб, - тобто бус, який чомусь на звичайних номерах а не на чорних військових )))
30.05.2026 18:43 Відповісти
Тітушки-рекетири. Бандюки, що коять отаке:

В Краматорську ТЦКшники знову вбили людину?
https://hi.dn.ua/novosti/novosti-kramatorska/u-kramatorsku-rozsliduyut-smert-cholovika-pislya-dostavki-do-ttsk
https://www.facebook.com/gromimorg/posts/%EF%B8%8F-у-краматорську-зафіксовано-випадок-можливого-побиття-чоловіка-співробітниками-/1556682065817589/

ТЦКшники покалічили дитину!
https://www.youtube.com/watch?v=UTUXKrYlLS0

Отакої! Держава відправила людей силою на каліцтво, а тепер медична мафія ще й вимагає з них купівлі ліків за свої кошти, ще й вдвічі дорожче, ніж в інших аптеках!
https://www.youtube.com/watch?v=aXpGyYLpNpk&t=5s

Знову кинули бійців:
https://www.youtube.com/watch?v=bXIsf-JbVrE
Соломка про загибель солдатів від голоду:
https://www.youtube.com/watch?v=LUnhGC1nS6U

Почитайте, що людина пише
Ответ #129 - Вчера в 16:11:50
https://forum.motilek.cc/index.php/topic,10875.120.html
Крутять 44-кілограмову людину з купою хвороб та везуть на полігон! Людина каже, що тепер її любов до країни - це попіл.

"Для меня поход в тцк закончился очень плохо , больше нет никаких законов и никакие болезни тебя не спасут , я чудом унес ноги, сколько я видел избитых пацанов которых привозили мусора , в крови , и прорванной одежде , это ужас , я столько лет провел в оккупации несмотря ни на что любя и веря в свою страну... Теперь моя любовь к моей стране это пепел... 💔Что когда то был пламенем ❤️‍🔥"

Мазурашу каже, що не можна згвалтувати всю країну.
https://www.youtube.com/watch?v=hfTWDtGa4XQ

В Скелі закатували 6 бійців!
https://www.youtube.com/watch?v=MV-hlRzZqjg
Офіцер вбив свого бійця
https://www.youtube.com/watch?v=xxIL8ji4Lm8

В Одесі пакували людину з гіпсом, люди відбили.
https://www.youtube.com/watch?v=G10LlXx_1cY
30.05.2026 18:46 Відповісти
дегенерат нападає на ТЦК, він нападає на Україну і його сприймати як дитину??? той підліток - зрадник і ворог(на момент злочину 100%). дегенерати різних вікових груп повинні знати про невідворотність покарання за злочин, бажано на місці вчинення злочину, а зелена Рада жує шмарклі...
30.05.2026 18:45 Відповісти
Коли сам воювати підеш?
Стаття 17 каже, що воювати мають військові і правоохоронці, а не хапати хворих, он я вище виклав, що вони коять!

Восьмеро биків напали на інваліда без ніг, який втратив здоров'я, коли їх захищав? Ще й при тому, що влада наділили їх повноваженнями як силовиків. До речі, незаконно, бо структури ЗСУ за Конституцією ніяк не можуть бути використані проти власного народу. Це тепер називається суперечка і бійка? Це називається держбанда, рекет і свавілля.

Є маса законів і так, вони всі не діють. Що якийсь закон дозволяє лупцювати, крутити, катувати людей, вбивати? Так що тут справа вже не в законах, а в тому, що вони не діють і в нас не правова держава. А не хочуть прописати, щоб, нарешті, хоча б по черзі воювали силовики, охоронці, щоб молоді відставники були викликані, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, мільйон офіцерів в країні, скільки блатних в тилових частинах, скільки чинуш, що лише на папері, тільки право на зброю в нас мають мільйони, а тягають хворих. Має бути сувора відповідальність для ВЛК, та що казати. Якщо влада погрязла в корупції і влаштувала людям рекет і кіднепінг.
30.05.2026 18:48 Відповісти
Заспокойся. Ще питання, скіоьки срублів вони очікували отримати.
30.05.2026 18:54 Відповісти
Діти ж не дурні, бачать, що тилові військові вкоренились, на передову не хочуть іти, блатні броненосці теж не спішать захищати Україну тому й втрутились. Устами дитини говорить істина
30.05.2026 18:46 Відповісти
Не рознось галіматьї. Ваші рос ферми розносять по телеграмах хайп на мобілізації А оскільки в Україні свобода слова, то " пересічні" і підлітки також починають за дурною головою грати Робін- Гудів.
30.05.2026 18:50 Відповісти
Де ти там сидиш, в Іспанії, керуєш з дивана, то і сиди тихенько. Родичів всіх вивезла, роботу маєш, на голову бомби не падають, будинок не згорів, то не вчи розуму тих, хто живе в Україні, ми тут всі розумні
30.05.2026 18:55 Відповісти
Тобі за ВІПІЄН із українськи прапорцем медведчук тижневу премію зріжє,міняй на КНДР!
30.05.2026 19:00 Відповісти
Іди мий туалети й надалі.

Знову ти буха. Заходь, коли протверезієш.
30.05.2026 19:06 Відповісти
Натаха, поміняй стиль, ти вже про Медведчука писала, знаєш тільки його прізвище, напевно твій куратор ?
30.05.2026 19:07 Відповісти
Воно *******. Не звертайте уваги.
30.05.2026 19:05 Відповісти
Діти не дурні.Більшість просто дебіли.
30.05.2026 18:58 Відповісти
"дітям" було варто роздягнутись до трусиків та одягнути православний хрестик....

тоді в ТЦКашників рука напевно не здригнулась би.

.
30.05.2026 19:05 Відповісти
Луцька область вона така...
30.05.2026 18:48 Відповісти
Я думаю, на першому місці має бути людина, нас позбавили тут всіх прав, мою маму скалічив п'яний покидьок не сидить, все куплено в суді, батька виписали з однієї лікарні в жахливому стані, в іншій замордували, забравши телефон і нікого не пускаючи. А тепер я маю кинути маму і йти вмерти за їхні корупційні посади? При тому, що сам обмежено придатний іх хворобами і що в неї більше нікого нема. Я вважаю, треба повернути людям права на пересування, в т.р. і закордон, на життя, свободу і т.д. і припинити тероризм і рекет і кіднепінг на вулицях скасувати рабовласництво і кріпацтво! Ніхто не має право такого влаштовувати в 21 сторіччі. І війни так ніхто не вигравав, зашмагати батогом хворих і непридатних, беззахисних і селян і щоб при цьому не воювали силовики молоді відставники охоронці менти більшість офіцерів бики в тилових частинах хто закінчував заклади, кафедри, має право на зброю і т.д. Сказав би ганьба, але це тут вже не допоможе.
30.05.2026 18:49 Відповісти
Це все можливо тільки у вільній демократичній країні.
30.05.2026 19:13 Відповісти
На гілки де тцкуни творять свавілля, іпануті, що відписались вище, чомусь не заходять, зпхнувши язики у дупи 🤔😁
30.05.2026 18:51 Відповісти
Бикують від безкарності малолітні дебіли.Треба було визвать корд,дать по сраці,покласти мордою в землю,затримать,батькам впаять гарний штраф. А вони інформують.
30.05.2026 18:52 Відповісти
Сходите к врачу, ну или хотя бы к психологу.
30.05.2026 18:55 Відповісти
Сходи за воєнним кораблем масква.
30.05.2026 19:02 Відповісти
Бла-бла-бла... . Связанной осознанной украинской речи не выявлено. Только поток старых лозунгов, не относящихся к теме новости.
30.05.2026 19:07 Відповісти
Не давай не потрібних порад щоб не мандрувать у пішу еротичну подорож.Бачив тиждень назад стадо забуханого молодого покоління.Мавпи дикі.
30.05.2026 19:18 Відповісти
Страна существует для будущих поколений и никак не наоборот!
30.05.2026 18:56 Відповісти
Це боти, які виправдовують рекет і бандитизм, який влаштували наші можновладці нашим людям на вулиці за допомогою наших силовиків і навіть вйськових, всупереч Конституції (яук до них відносять ТЦК).
30.05.2026 18:58 Відповісти
Бот правдорубенко,місяць від реєстрації.
30.05.2026 19:04 Відповісти
Такое ощущение, что Ваш мозг в теле регистрацию так и не прошел.
30.05.2026 19:08 Відповісти
"правдоруб правдорубенко...."

чим гучніші ніки, тим нициші дописувачі

.
30.05.2026 19:10 Відповісти
із такими малими ЗЄлюками буде "страна молодых поколений рузьких"

треба було мочити однозначно !

.
30.05.2026 19:09 Відповісти
Не уверен, что большинство украинцев разделяет Ваше предложение.
30.05.2026 19:11 Відповісти
думка кацапа мене не цікавить

.
30.05.2026 19:13 Відповісти
Ахах... О... Последний довод д.....
Он полностью описывает ваше интеллектуальное развитие.
Ни слова больше, извините. Меня с детства учили к инвалидам относиться уважительно.
Простите.
30.05.2026 19:17 Відповісти
А ніхто не знає, що там насправді відбувалось, так що штраф можуть і комусь іншому впаяти
30.05.2026 18:58 Відповісти
А де новина, як там же на Волині ТЦКшники побили 14-річну дитину? Як в Краматорську вбили людину?
30.05.2026 18:56 Відповісти
Бандити ненавидять і калічать людей!
https://www.youtube.com/shorts/PbZdkWwy2g8
Що вони коять і навіщо? Навіщо лупцюють, вбивають, калічать? Це диверсанти!

Знову вбили людину!
https://www.youtube.com/watch?v=it9vFI0qE_0

В Одесі пакували людину з гіпсом, люди відбили.
https://www.youtube.com/watch?v=G10LlXx_1cY
30.05.2026 19:01 Відповісти
Ґвалт !
Але ж не ґвалт, ґвалт, ґвалт !

чи НЕ так ?

.
30.05.2026 19:14 Відповісти
Так треба ТЦК їхати на стажування до військових комісаріатів московії. Там у паРаші,
а особливо на тимчасово окупованих українських територіях взагалі немає нападів
на працівників військкоматів. Тому що найменше незадоволення затриманого може
призвести до розстрілу на місці. А з такою мобілізацією москалі можуть скоро
прийти і на місці показати що таке ця поголовна кривава сталінська мобілізація,
але вже в свою криваву кацапську орду.
30.05.2026 18:59 Відповісти
Там не хапають, не крутять, не лупцюють перехожих. Вони добровільно за гроші йдуть нас вбивати.
30.05.2026 19:02 Відповісти
Ну то чого ти не пішов до своїх кацапів на контракт,а став ботом?
30.05.2026 19:07 Відповісти
Чого це вони мої? Я констатую факт. А щоб хапати хворих, які важать 44 кг, психічно хворих, інфарктників, кінчених наркоманів без вен, знущатись з них на полігоні і відправляти у Скелю нездатних воювати - то так навіть гітлер не робив! То що скажеш тепер, що я обожнюю гітлера?
30.05.2026 19:13 Відповісти
бо розмови твої гнилі, кацапе

.
30.05.2026 19:16 Відповісти
Ти сам де воюєш? Обобряєш лупцювання, вбивства людей, хапання хворих і відправку нездатних воювати на смерть? За твою шкуру хочу дистрофіка на смерть? То хто з нас гнилий?
30.05.2026 19:18 Відповісти
"За наявною інформацією, жодна дитина тілесних ушкоджень не отримала", - повідомляють у ТЦК. То може ТЦК ще й вибачення принесе цій зграх неповнолітніх покидьків. Вони скоро будуть нападати на всіх у формі.
30.05.2026 19:00 Відповісти
Подивіться відео, які я виклав вище. ТЦКшники катують людей!

Почитайте, що людина пише
Ответ #129 - Вчера в 16:11:50
https://forum.motilek.cc/index.php/topic,10875.120.html
Крутять 44-кілограмову людину з купою хвороб та везуть на полігон! Людина каже, що тепер її любов до країни - це попіл.

"ОтветитьОтветитьОтветитьЦитировать Спасибо
Для меня поход в тцк закончился очень плохо , больше нет никаких законов и никакие болезни тебя не спасут , я чудом унес ноги, сколько я видел избитых пацанов которых привозили мусора , в крови , и прорванной одежде , это ужас , я столько лет провел в оккупации несмотря ни на что любя и веря в свою страну... Теперь моя любовь к моей стране это пепел... 💔Что когда то был пламенем ❤️‍🔥"

Так хтось вигравав війни? Вони розвёязали війну проти власних громадян, в основному, хворих і беззахисних! Мотивувати людей треба справедливістю, а не силою, рекетом, тотальною несправедливістю, корупцією і знущанням!
30.05.2026 19:04 Відповісти
У чому можна звинуватити дітей, якщо на їхніх очах, дорослі роблять те саме, подаючи приклад.
30.05.2026 19:05 Відповісти
"За наявною інформацією, жодна дитина тілесних ушкоджень не отримала", Джерело: https://censor.net/ua/n4005900 а шкода... парочка синці кожному... і судові справи проти батьків "цихдітей". Країна у стані війни чи як???
30.05.2026 19:20 Відповісти
 
 