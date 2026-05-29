На Рівненщині судитимуть адміністратора Viber-групи, який допомагав ухилятися від мобілізації

На Рівненщині судитимуть адміністратора Viber-групи та його спільницю, яких підозрюють у перешкоджанні проведенню мобілізаційних заходів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Управління СБУ в Рівненській області.

Поширювали інформацію про роботу ТЦК

За даними слідства, організатором схеми був 41-річний житель Кореччини. Він створив та адміністрував Viber-спільноту, де регулярно публікували інформацію про місця вручення повісток працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території Рівненської та Житомирської областей.

До протиправної діяльності чоловік залучив свою 24-річну знайому, яка допомагала наповнювати групу відповідним контентом.

Аудиторія швидко зростала

У СБУ зазначають, що спільнота користувалася популярністю серед осіб, які намагалися уникнути виконання військового обов’язку, а кількість її учасників постійно збільшувалася.

Для конспірації фігуранти приховали свої контактні дані в налаштуваннях групи. Однак правоохоронцям вдалося встановити їхні особи та задокументувати діяльність.

Справу передали до суду

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання обох фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

За матеріалами СБУ обвинувальні акти щодо підозрюваних вже скерували до суду за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

