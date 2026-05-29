На Рівненщині судитимуть адміністратора Viber-групи, який допомагав ухилятися від мобілізації

На Рівненщині судитимуть адміністратора Viber-групи та його спільницю, яких підозрюють у перешкоджанні проведенню мобілізаційних заходів.

Поширювали інформацію про роботу ТЦК

За даними слідства, організатором схеми був 41-річний житель Кореччини. Він створив та адміністрував Viber-спільноту, де регулярно публікували інформацію про місця вручення повісток працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території Рівненської та Житомирської областей.

До протиправної діяльності чоловік залучив свою 24-річну знайому, яка допомагала наповнювати групу відповідним контентом.

Аудиторія швидко зростала

У СБУ зазначають, що спільнота користувалася популярністю серед осіб, які намагалися уникнути виконання військового обов’язку, а кількість її учасників постійно збільшувалася.

Для конспірації фігуранти приховали свої контактні дані в налаштуваннях групи. Однак правоохоронцям вдалося встановити їхні особи та задокументувати діяльність.

Справу передали до суду

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання обох фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

За матеріалами СБУ обвинувальні акти щодо підозрюваних вже скерували до суду за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Сбу "ворога народу" спіймали. Всім по ордену. А те що у Генпрокурора в заступниках прикацаплена хвойда, сбушників не цікавить. Дрібниці.
29.05.2026 15:47 Відповісти
А чому не судять потіцаїв і ТЦКшників які тисячами відпускали за гроші мобілізованих, а замість них набирали інвалідів і хворих яких якщо не добивали в учебці то роками гноїли по госпіталях, таким чином перевантажуючи військові госпіталі?
29.05.2026 15:53 Відповісти
А в чому тут місце злочину? Навпаки людина допомагала бажаючим знайти місце вручення повістки для того щоб доброволець міг піти в армію і здійснити останній подвиг по захисту любимої держави в лиці любимих депутатів, суддів, поліцаїв ТЦКшників і їхніх родин з мерседесами, десятками квартир і гектарами земельних ділянок.
29.05.2026 15:58 Відповісти
Судити і осудити-різні речі, СБУшники слабенькі як юристи, самий "дохідний" адвокат розіб'є в суді цю справу.
29.05.2026 16:19 Відповісти
Нема складу злочину. Ви спочатку доведіть, що в нього на меті було перешкоджання, а не сприяння мобілізації. Бо я впевнений, що він наводив інфу про місця вручення повісток для того, щоб люди могли підходити, брати повістки і мобілізуватися. Клоуни, одним словом.
29.05.2026 16:20 Відповісти
Так, з точки зору логіки нормальної людини таке обвинувачення не витримуе жодної критики,але в країні мрій можливо все коли дають добро згори.Це як платити податок з онліфанс,хоча порно криміналізоване.
29.05.2026 16:34 Відповісти
29.05.2026 16:30 Відповісти
 
 