На Рівненщині судитимуть адміністратора Viber-групи, який допомагав ухилятися від мобілізації
На Рівненщині судитимуть адміністратора Viber-групи та його спільницю, яких підозрюють у перешкоджанні проведенню мобілізаційних заходів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Управління СБУ в Рівненській області.
Поширювали інформацію про роботу ТЦК
За даними слідства, організатором схеми був 41-річний житель Кореччини. Він створив та адміністрував Viber-спільноту, де регулярно публікували інформацію про місця вручення повісток працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території Рівненської та Житомирської областей.
До протиправної діяльності чоловік залучив свою 24-річну знайому, яка допомагала наповнювати групу відповідним контентом.
Аудиторія швидко зростала
У СБУ зазначають, що спільнота користувалася популярністю серед осіб, які намагалися уникнути виконання військового обов’язку, а кількість її учасників постійно збільшувалася.
Для конспірації фігуранти приховали свої контактні дані в налаштуваннях групи. Однак правоохоронцям вдалося встановити їхні особи та задокументувати діяльність.
Справу передали до суду
Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання обох фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.
За матеріалами СБУ обвинувальні акти щодо підозрюваних вже скерували до суду за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А в чому тут місце злочину? Навпаки людина допомагала бажаючим знайти місце вручення повістки для того щоб доброволець міг піти в армію і здійснити останній подвиг по захисту любимої держави в лиці любимих депутатів, суддів, поліцаїв ТЦКшників і їхніх родин з мерседесами, десятками квартир і гектарами земельних ділянок.
"Мир вашому дому"
Мені взагалі вище коліна, що сниться московському клоуну, але впевнений точно, що він офуел, коли йому повідомили, що його скарбника Міндіча по тихому вивезли з пакетом від "АТБ" на голові з Ізраїлю на військово-транспортному літаку до передмістя Вашингтона.
Ну в перших він не повірив, що таке можливо, тому що вірить у казку, що "єврей єврею пакет на голову не одягне", але як завжди помилявся.
А його слуги із СБУ, замість того, щоб розповідати всім, що я рЮський шпигун, (хоча я дуже успішно і по тихому писаю в кошерний компот зеленим та московським вигнавши їх із кількох країн), (та й російську мову я теж погано знаю, у слові "фуй" чотири помилки роблю),
краще б вони думали про свої НКВДшні дупи, за якими скоро теж прийдуть.
Адреси, паролі всіх службовців СБУ та ГУРу на користь зеленого ОЗУ та московії у союзників є.
Особливо тих, хто допомагав вивозити поставлену зброю американцями для ЗСУ на Близький Схід.
Я ж розповідав на теренах Фейсбуку, що Міндіча вивозитимуть із Ізраїлю з пакетом на голові, а ніхто не вірив, а от і даремно.
До речі, добрий пакет.
Вже кілька днів Міндіч, як Щахерезада, розповідає цікаві історії про пригоду зеленого Буратіно та його ОЗУ, особливо про вкрадені.
"п'ять золотих" та золотий ключик.
Незабаром луна його кукарекання долетить і до Києва.