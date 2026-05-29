В Ровенской области будут судить администратора Viber-группы, который помогал уклоняться от мобилизации
В Ровенской области предстанут перед судом администратор группы в Viber и его сообщница, которых подозревают в препятствовании проведению мобилизационных мер.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Управление СБУ в Ровенской области.
Распространяли информацию о работе ТЦК
По данным следствия, организатором схемы был 41-летний житель Кореччины. Он создал и администрировал Viber-сообщество, где регулярно публиковали информацию о местах вручения повесток сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки на территории Ровенской и Житомирской областей.
К противоправной деятельности мужчина привлек свою 24-летнюю знакомую, которая помогала наполнять группу соответствующим контентом.
Аудитория быстро росла
В СБУ отмечают, что сообщество пользовалось популярностью среди лиц, пытавшихся уклониться от исполнения воинского долга, а количество его участников постоянно увеличивалось.
Для конспирации фигуранты скрыли свои контактные данные в настройках группы. Однако правоохранителям удалось установить их личности и задокументировать деятельность.
Дело передано в суд
Во время санкционированных обысков по местам проживания обоих фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
По материалам СБУ обвинительные акты в отношении подозреваемых уже направлены в суд по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.
Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
А в чому тут місце злочину? Навпаки людина допомагала бажаючим знайти місце вручення повістки для того щоб доброволець міг піти в армію і здійснити останній подвиг по захисту любимої держави в лиці любимих депутатів, суддів, поліцаїв ТЦКшників і їхніх родин з мерседесами, десятками квартир і гектарами земельних ділянок.
Я видел уже много таких новостей, но так и не увидел в них, как и в статье УК Украины, каким боком создание канала в мессенджере с новостями, где именно проходит оповещение сотрудниками тцк, относится к какому-либо правонарушению.
Можно конечно рассказать о том, что это снижает возможности мобилизации, но с таким успехом новости о коррупции и любом новом законе в Украине можно рассматривать как действия направленные на снижение возможностей мобилизации.