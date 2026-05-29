В Ровенской области будут судить администратора Viber-группы, который помогал уклоняться от мобилизации

В Ровенской области предстанут перед судом администратор группы в Viber и его сообщница, которых подозревают в препятствовании проведению мобилизационных мер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Управление СБУ в Ровенской области.

Распространяли информацию о работе ТЦК

По данным следствия, организатором схемы был 41-летний житель Кореччины. Он создал и администрировал Viber-сообщество, где регулярно публиковали информацию о местах вручения повесток сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки на территории Ровенской и Житомирской областей.

К противоправной деятельности мужчина привлек свою 24-летнюю знакомую, которая помогала наполнять группу соответствующим контентом.

Аудитория быстро росла

В СБУ отмечают, что сообщество пользовалось популярностью среди лиц, пытавшихся уклониться от исполнения воинского долга, а количество его участников постоянно увеличивалось.

Для конспирации фигуранты скрыли свои контактные данные в настройках группы. Однако правоохранителям удалось установить их личности и задокументировать деятельность.

Дело передано в суд

Во время санкционированных обысков по местам проживания обоих фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

По материалам СБУ обвинительные акты в отношении подозреваемых уже направлены в суд по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

