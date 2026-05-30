Конфликт между подростками и военными ТЦК произошел в Луцке: поврежден служебный автомобиль

29 мая в Луцке группа несовершеннолетних повредила служебный автомобиль военнослужащих ТЦК и СП. Это произошло во время проведения мероприятий по оповещению в городе.

Об этом говорится в заявлении Волынского областного ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Детали конфликта

В ТЦК говорят, что возле ЖК "Дрим Таун" в Луцке мужчина отказался предъявить военно-учетные документы и заперся в собственном автомобиле.

Впоследствии в ситуацию вмешалась группа несовершеннолетних, которые, как утверждают военные ТЦК, препятствовали работе группы оповещения и повредили служебный автомобиль.

Дети не пострадали

"По имеющейся информации, ни один ребенок телесных повреждений не получил", - сообщают в ТЦК.

В ведомстве также отмечают, что "препятствование законной деятельности военнослужащих во время выполнения ими служебных обязанностей недопустимо и может повлечь за собой ответственность, предусмотренную законодательством Украины". Обстоятельства инцидента, как уверяют в ТЦК, выясняются в рамках действующего законодательства.

  • В местных пабликах писали, что в отношении подростков якобы применили перцовые баллончики.

А жаль, що жодна дитина не отримала ніяких ушкоджень. Всипати треба було добре.
30.05.2026 18:26 Ответить
"діти не постраждали..."

піднімається молода ЗЄльона поросль, яка буде захищати Україну

30.05.2026 18:25 Ответить
Напад на військову техніку і військовослужбовців є нападом на Україну - вогонь на ураження, незважаючи на вік нападників-терористів. Поки влада жуватиме шмарклі, триватиме безлад щодо мобілізації.
30.05.2026 18:41 Ответить
Боді-камери де??? Поліція де???
30.05.2026 20:00 Ответить
30.05.2026 20:21 Ответить
Випускники гуляли, побачили невідомих бандитів в якійсь пародії на військову форму, в балаклавах, без бодікамер, на цивільному авто, які безпідставно напали на громадянина України. Підлітки захотіли врятувати українця від злочинців, хороша молодь росте. Якщо я помиляюсь і то були військовослужбовці в статутній формі з документами, діяли законно і т.д., то хай нас розсудить відео з бодікамер.
30.05.2026 20:01 Ответить
30.05.2026 20:54 Ответить
Луцьк за Зе проголосував. Деякі мужики роками в квартирах сидять. Тільки вночі виходять біля будинку постояти
30.05.2026 20:57 Ответить
