Конфликт между подростками и военными ТЦК произошел в Луцке: поврежден служебный автомобиль
29 мая в Луцке группа несовершеннолетних повредила служебный автомобиль военнослужащих ТЦК и СП. Это произошло во время проведения мероприятий по оповещению в городе.
Об этом говорится в заявлении Волынского областного ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Детали конфликта
В ТЦК говорят, что возле ЖК "Дрим Таун" в Луцке мужчина отказался предъявить военно-учетные документы и заперся в собственном автомобиле.
Впоследствии в ситуацию вмешалась группа несовершеннолетних, которые, как утверждают военные ТЦК, препятствовали работе группы оповещения и повредили служебный автомобиль.
Дети не пострадали
"По имеющейся информации, ни один ребенок телесных повреждений не получил", - сообщают в ТЦК.
В ведомстве также отмечают, что "препятствование законной деятельности военнослужащих во время выполнения ими служебных обязанностей недопустимо и может повлечь за собой ответственность, предусмотренную законодательством Украины". Обстоятельства инцидента, как уверяют в ТЦК, выясняются в рамках действующего законодательства.
- В местных пабликах писали, что в отношении подростков якобы применили перцовые баллончики.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тама й "Дом-2" подивишся
.