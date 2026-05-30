Конфликт между подростками и военными ТЦК произошел в Луцке: поврежден служебный автомобиль

29 мая в Луцке группа несовершеннолетних повредила служебный автомобиль военнослужащих ТЦК и СП. Это произошло во время проведения мероприятий по оповещению в городе.

Об этом говорится в заявлении Волынского областного ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Детали конфликта

В ТЦК говорят, что возле ЖК "Дрим Таун" в Луцке мужчина отказался предъявить военно-учетные документы и заперся в собственном автомобиле.

Впоследствии в ситуацию вмешалась группа несовершеннолетних, которые, как утверждают военные ТЦК, препятствовали работе группы оповещения и повредили служебный автомобиль.

Дети не пострадали

"По имеющейся информации, ни один ребенок телесных повреждений не получил", - сообщают в ТЦК.

В ведомстве также отмечают, что "препятствование законной деятельности военнослужащих во время выполнения ими служебных обязанностей недопустимо и может повлечь за собой ответственность, предусмотренную законодательством Украины". Обстоятельства инцидента, как уверяют в ТЦК, выясняются в рамках действующего законодательства.

В местных пабликах писали, что в отношении подростков якобы применили перцовые баллончики.

