УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14885 відвідувачів онлайн
Новини Порушення ТЦК прав людини
1 537 12

Представник Лубінця перевірить ДТП на Волині за участю представників ТЦК

Наїзд на військового у Черкасах постраждалого госпіталізували

На Волині представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини ініціював перевірку обставин дорожньо-транспортної пригоди за участю представників ТЦК, що сталася на трасі Устилуг - Рівне. Раніше в мережі з'явилися повідомлення про переслідування цивільного автомобіля, який у результаті з'їхав у кювет та перекинувся.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр представництва Уповноваженого ВРУ з прав людини у Волинській області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція представництва омбудсмена

Як зазначається, на оприлюднених у мережі відеозаписах та зі слів очевидців вбачається, що транспортний засіб ТЦК та СП здійснював переслідування автомобіля, в якому перебували цивільні особи. Під час цього, ймовірно, застосовувалися маневри, які могли становити небезпеку для інших учасників дорожнього руху та призвести до аварійної ситуації.

"У результаті події автомобіль цивільних осіб з’їхав з дороги у кювет та перекинувся. Такі обставини викликають серйозне занепокоєння, адже йдеться не лише про дотримання вимог законодавства та Правил дорожнього руху, а й про безпеку людей та можливе порушення їхніх прав", - наголошують у представництві.

Також читайте: Не надали допомогу чоловікові: повідомлено про підозру двом військовослужбовцям ТЦК, - Нацполіція. ФОТО

Вимога щодо перевірок

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області Максим Шкльода направив листи до Волинського обласного ТЦК та СП, Військової служби правопорядку та Головного управління Національної поліції у Волинській області щодо проведення перевірок та надання правової оцінки всім фактам, які стали відомі з оприлюднених матеріалів.

З огляду на суспільний резонанс та наявні відеоматеріали, усі обставини події потребують ретельної, об’єктивної та неупередженої перевірки з боку компетентних органів, а діям усіх причетних осіб має бути надана належна правова оцінка.

Представництво уповноваженого Верховної Ради України у Волинській області й надалі триматиме це питання на контролі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТЦК дедалі частіше перетворюються на місця несвободи громадян, - Лубінець

Що передувало?

Раніше у ТЦК повідомили, що під час мобілізації водій у Володимирі на Волині намагався втекти і злетів у кювет.

Автор: 

ДТП (4507) омбудсмен (483) ТЦК та СП (1186) Волинська область (972)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
тцк, безпека людей та порушення їх прав! оце так жгуть! ))))
показати весь коментар
01.06.2026 15:24 Відповісти
+4
Якщо хто забув:
"https://zahid.espreso.tv/novyny-volyni-skandal-iz-ttsk-na-volini-predstavnika-ombudsmena-ne-vpustili-do-mobilizovanogo Скандал із ТЦК на Волині: представника омбудсмена не впустили до мобілізованого"
/18 грудня 2024/
Невже щось змінилося?
показати весь коментар
01.06.2026 15:53 Відповісти
+3
Перевірив, і поїхав по ресторанах, класна яка робота, оці омбудсмени розписалися у власній неспроможності, цкунам пофіг на них абсолютно.
показати весь коментар
01.06.2026 15:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
отакої
показати весь коментар
01.06.2026 15:12 Відповісти
"направив листи до Волинського обласного ТЦК та СП". Тобто знову злочини ТЦК буде розслідувати ТЦК?
показати весь коментар
01.06.2026 16:17 Відповісти
тцк, безпека людей та порушення їх прав! оце так жгуть! ))))
показати весь коментар
01.06.2026 15:24 Відповісти
як послали лобінця і його представників до тієї дтп, кіньми, потягом, на авто, через нах? якщо, для поліціянтів то задача не підйомна...
показати весь коментар
01.06.2026 15:32 Відповісти
ручну модерацію по "соблюдатєлям" прав людини ввели? ШІ не на правильному боці барикад виявився? )))
показати весь коментар
01.06.2026 15:39 Відповісти
Перевірив, і поїхав по ресторанах, класна яка робота, оці омбудсмени розписалися у власній неспроможності, цкунам пофіг на них абсолютно.
показати весь коментар
01.06.2026 15:46 Відповісти
Якщо хто забув:
"https://zahid.espreso.tv/novyny-volyni-skandal-iz-ttsk-na-volini-predstavnika-ombudsmena-ne-vpustili-do-mobilizovanogo Скандал із ТЦК на Волині: представника омбудсмена не впустили до мобілізованого"
/18 грудня 2024/
Невже щось змінилося?
показати весь коментар
01.06.2026 15:53 Відповісти
Та що там такого. Велосипедистів переїжджали - і нічого. Настала черга легкового автотранспорта.
показати весь коментар
01.06.2026 16:07 Відповісти
Говорять одне, роблять інше. Оруелл 2026
показати весь коментар
01.06.2026 16:17 Відповісти
Щось у коментах жодного захисника тцкунів немає 🤔
показати весь коментар
01.06.2026 17:59 Відповісти
Лубінець не зможе навіть згадати все, що він брав на контроль. А от що зроблено - і пригадувати не потрібно, бо нічого.
показати весь коментар
01.06.2026 18:23 Відповісти
 
 