Представник Лубінця перевірить ДТП на Волині за участю представників ТЦК

На Волині представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини ініціював перевірку обставин дорожньо-транспортної пригоди за участю представників ТЦК, що сталася на трасі Устилуг - Рівне. Раніше в мережі з'явилися повідомлення про переслідування цивільного автомобіля, який у результаті з'їхав у кювет та перекинувся.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр представництва Уповноваженого ВРУ з прав людини у Волинській області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція представництва омбудсмена

Як зазначається, на оприлюднених у мережі відеозаписах та зі слів очевидців вбачається, що транспортний засіб ТЦК та СП здійснював переслідування автомобіля, в якому перебували цивільні особи. Під час цього, ймовірно, застосовувалися маневри, які могли становити небезпеку для інших учасників дорожнього руху та призвести до аварійної ситуації.

"У результаті події автомобіль цивільних осіб з’їхав з дороги у кювет та перекинувся. Такі обставини викликають серйозне занепокоєння, адже йдеться не лише про дотримання вимог законодавства та Правил дорожнього руху, а й про безпеку людей та можливе порушення їхніх прав", - наголошують у представництві.

Також читайте: Не надали допомогу чоловікові: повідомлено про підозру двом військовослужбовцям ТЦК, - Нацполіція. ФОТО

Вимога щодо перевірок

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області Максим Шкльода направив листи до Волинського обласного ТЦК та СП, Військової служби правопорядку та Головного управління Національної поліції у Волинській області щодо проведення перевірок та надання правової оцінки всім фактам, які стали відомі з оприлюднених матеріалів.

З огляду на суспільний резонанс та наявні відеоматеріали, усі обставини події потребують ретельної, об’єктивної та неупередженої перевірки з боку компетентних органів, а діям усіх причетних осіб має бути надана належна правова оцінка.

Представництво уповноваженого Верховної Ради України у Волинській області й надалі триматиме це питання на контролі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТЦК дедалі частіше перетворюються на місця несвободи громадян, - Лубінець

Що передувало?

Раніше у ТЦК повідомили, що під час мобілізації водій у Володимирі на Волині намагався втекти і злетів у кювет.