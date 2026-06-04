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Новини Порушення ТЦК прав людини
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Катування та приковування кайданками: керівництву та інструктору Ужгородського ТЦК оголошено про підозри

Порушення в Ужгородському ТЦК

В Ужгородському районному ТЦК та СП зафіксували у квітні факти грубого порушення прав людини, незаконного утримання громадян та застосування до них фізичного насильства. Зокрема, військовозобов'язаних приковували кайданками до драбини. Наразі керівництву установи та інструкторам оголошено про підозри.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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За словами омбудсмана, правопорушення було виявлено під час моніторингового візиту представників Офісу Уповноваженого. Всі зібрані докази та матеріали були негайно передані до правоохоронних органів, що призвело до перших жорстких процесуальних рішень.

Хто саме отримав підозри та затриманий?

Слідчі органи за процесуального керівництва прокуратури оголосили підозри ключовим фігурантам справи:

  • Т.в.о. начальника Ужгородського РТЦК та СП та начальнику групи військового обліку — інкриміновано перевищення службових повноважень і незаконне позбавлення волі громадян;

  • Інструктору Ужгородського РТЦК — офіційно повідомлено про підозру у катуванні військовозобов’язаного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представник Лубінця перевірить ДТП на Волині за участю представників ТЦК

Наразі всі троє фігурантів кримінального провадження затримані правоохоронцями. Суд вирішує питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Масштабна перевірка та покривання злочинів

Лубінець окремо наголосив, що його Представник Андрій Крючков під його безпосереднім керівництвом ініціював розширену перевірку щодо керівного складу Закарпатського обласного ТЦК та СП. Слідство з'ясовуватиме, хто з обласного командування знав про факти катувань в Ужгороді, але свідомо не зупинив протиправні дії.

Крім того, запитання виникли й до військової комісії оперативного командування "Захід". Під час проведення попереднього службового розслідування члени цієї комісії чомусь не відобразили у своїх звітах очевидні та задокументовані порушення закону.

"Позиція є однозначною: відповідальність має бути невідворотною. Для всіх — незалежно від посади, звання чи статусу! РТЦК та СП не можуть і не повинні перетворюватися на простір поза правом. Навіть у час війни держава або тримається на законі — або втрачає довіру тих, кого вона захищає!" - резюмував Лубінець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТСК розглянула факти порушень в Ужгородському ТЦК: готується повідомлення до спецпрокуратури, - Лубінець

Що відомо про скандал в Ужгородському ТЦК?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП, здійсненого представником омбудсмена у Закарпатській області Андрієм Крючковим, зафіксовано кричущі порушення.
  • В оперативному командуванні "Захід" заявили, що ініціювали роботу спеціальної комісії для перевірки фактів, які оприлюднив омбудсмен.
  • 25 квітня стало відомо, що Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмена Дмитра Лубінця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не надали допомогу чоловікові: повідомлено про підозру двом військовослужбовцям ТЦК, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

катування (701) Ужгород (360) Лубінець Дмитро (710) підозра (1017) ТЦК та СП (1188) Закарпатська область (2262) Ужгородський район (46)
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Топ коментарі
+16
ти з якого фронту пишеш герой??лікерогорілчаний вже штурмував для підвищення патриотизму??від тебе такий заряд хоробрості,аж дух переймається....
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04.06.2026 17:00 Відповісти
+14
а скінчиться ..... нічим як завжди,мабуть фразою-,,переведені до зони бойових дій,, як завжди без доказово,і через якийсь час вспливуть у іншому місці....
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04.06.2026 16:55 Відповісти
+9
Інструктор ТЦК - прям як інструктор райкому партії.
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04.06.2026 16:59 Відповісти
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Прізвища мають?
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04.06.2026 16:53 Відповісти
мають,але вони під грифом ,,таємно,, не ваш рівень доступу....
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04.06.2026 16:56 Відповісти
Жора гузнєцов іди кацапсятинв на *** таких як ти вішати треба
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04.06.2026 17:08 Відповісти
все??ти народив??бронювання у зв,язку з вагітністю анулюється,можеш складати речі,такого героя вже чекають і лють і скеля,покажеш нам усім як ти не тільки плескаєш поганим язиком своїм
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04.06.2026 17:29 Відповісти
а скінчиться ..... нічим як завжди,мабуть фразою-,,переведені до зони бойових дій,, як завжди без доказово,і через якийсь час вспливуть у іншому місці....
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04.06.2026 16:55 Відповісти
скінчиться це гратами для охолодження розпечених голів, а потім звісно передова адже нічого такій силі спочивати в тилу
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04.06.2026 16:58 Відповісти
ви в це дійсно вірите??чи так бажаєте??
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04.06.2026 17:01 Відповісти
Око за око!! Ужгород, це не пустеля Сахара!! Один одного, знають!!
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04.06.2026 17:03 Відповісти
смішно,як же так трапилось що сиділи люди місяцями на підвалі а шум пішов так запізно???
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04.06.2026 17:05 Відповісти
Покарання, має бути не довшим трьох метрів вірьовки!
Усе інше, то лише теліпання причандалами для ********* від зеленського!!
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04.06.2026 17:08 Відповісти
Отаких як ти ****** що втекли за кордон і тих що ховаються вішати а рідню пішки на болота через міння поля
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04.06.2026 17:16 Відповісти
Чисто совковое мышление, вот он, "русский мир" во всей красе. Тебе бы к кацапам, хлопчик, там такие же как ты, будешь среди единомышленников.
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04.06.2026 17:24 Відповісти
Видно, що не для твого розуму ця справа, запарєбрікавай !!
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04.06.2026 17:59 Відповісти
ухилянти, засцики, дезертири радіють.., читаючи статтю, вона їх окриляє.
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04.06.2026 16:57 Відповісти
ти з якого фронту пишеш герой??лікерогорілчаний вже штурмував для підвищення патриотизму??від тебе такий заряд хоробрості,аж дух переймається....
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04.06.2026 17:00 Відповісти
😁😁😁
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04.06.2026 17:00 Відповісти
перший ухилянт клюнув.... скільки їх ще буде?
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04.06.2026 17:01 Відповісти
кузнецов ти хоча б хробак свою фамілію писав
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04.06.2026 17:05 Відповісти
ти неуч сам хоч зрозумів що написав??чи через слюни екрану не видно??люди ще подумають що ти тупий буратіно....
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04.06.2026 17:07 Відповісти
То наче захисник тцк , але б краще він мовчав, а то виявилося ще гірше, це як стояти на сцені і обісратися і не подавати виду😂
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04.06.2026 17:14 Відповісти
Ти яких засциків відносися ?Тут річ про злочини в ТЦК.Ти *****?
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04.06.2026 17:00 Відповісти
ти чув про причини і наслідки? не було б причин і наслідки були б відсутні - закон природи і суспільства.
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04.06.2026 17:03 Відповісти
Це військовий злочин!!!Ніхто не має права вчиняти насильницькі дії на військовозобов*язаними.
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04.06.2026 17:07 Відповісти
О. Логіку дебіла підвезли.
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04.06.2026 17:01 Відповісти
Це тебе окриляють викрадення та катування українців, козломордий.
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04.06.2026 17:02 Відповісти
Доля наздожене твоїх дітей і внуків. Не тебе, а саме їх. За те, що ти збиткувався й насміхався з людей. Від імені всіх тих людей бажаю їм найміцнішого здоровля й довгих років життя.
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04.06.2026 17:11 Відповісти
відповідь бравого кловуна-ухилянта . хто тебе, гниду, від кацапів повинен захищати? дядя, чи сусід? чи тобі й з кацапами буде добре?
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04.06.2026 17:15 Відповісти
Кацапи своє отримають. А ти моїх слів не забувай.
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04.06.2026 18:10 Відповісти
кацапи отримають, та не від тебе, а ти сходи за кораблем, захисничок ухилянтів.
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04.06.2026 18:45 Відповісти
Інструктор ТЦК - прям як інструктор райкому партії.
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04.06.2026 16:59 Відповісти
«Відповідальність має бути невідворотною…» Він сам вірить у це?
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04.06.2026 17:00 Відповісти
холопи схавають....має і у них бути свято
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04.06.2026 17:03 Відповісти
Зараз виповзуть всіі захистники ухилянтів .Під час війни хто не хоче захищати країну а значить свою рідню немає права існувать таких нищити треба бо воно гірше кацапів
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04.06.2026 17:04 Відповісти
Ти б помовчало мусор, ваше "геройство" відомо ще з 14 року коли десяток кацапів роззброювали райвідділки міліції по всій лугандонії , і лягаві самі на блюдечку виносили ключі від кімнат зберігання зброї
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04.06.2026 17:12 Відповісти
Сміття вся твоя рідня зоновські ковирялки і півники то завали вафлоприймач
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04.06.2026 17:21 Відповісти
Ти чого нервуєшся ухилянт оберемок?
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04.06.2026 18:08 Відповісти
оберемок ти недоносок і виродок як і твої батьки і це ФАКТ
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04.06.2026 18:13 Відповісти
Oberemok , півень, а ти де воюєш? А, ти ж з тяжкими пораненнями...у дупу
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04.06.2026 18:36 Відповісти
Доля наздожене твоїх дітей і внуків. Не тебе, а саме їх. За те, що ти збиткувався й насміхався з людей. Від імені всіх тих людей бажаю їм найміцнішого здоровля й довгих років життя.
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04.06.2026 17:13 Відповісти
А ти захисник тцк платний? Твої пости всі як під копірку, придумай щось оригінальніше...
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04.06.2026 17:15 Відповісти
Не булоб ухилянтів дизертирів то замість тцк сиділиб 2 дівчини і перевіряли документи а коли пів села сидить по підвалах а вечорами виповзають та ришпорять по дачах старих одиноких у пошуку чим поживиться ще і кічаться уим то коли ррийдуть мої діти родичі і друзі з війни цим ***** місця мало буде на землі
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04.06.2026 17:26 Відповісти
Півсела ховається бо друга половина села лежить на кладовищі бо такі вилупки як ти кладете людей у безглуздих штурмах посадок аби вислужитися.
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04.06.2026 17:37 Відповісти
Serg Oberemok , придурок, чого не на фронті? Людей за гроші виловлювати краще?
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04.06.2026 18:32 Відповісти
Де воюєш серж? Чи може ти гірше кацапів (за твоїм власним визначенням)?
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04.06.2026 17:28 Відповісти
Добре шо не буряти
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04.06.2026 17:04 Відповісти
Наразі керівництву установи та інструкторам оголошено про підозри Джерело: https://censor.net/ua/n4006745
Чому тут нема слова військовослужбовці???
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04.06.2026 17:05 Відповісти
Звичайні працівники, навіть хамелеони так швидко не змінюють фарбу як вони..
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04.06.2026 17:24 Відповісти
Багато "людей" тут отримують реальне задоволення коли такі новини читають. Але не тому, що комусь оголосили підозру.
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04.06.2026 17:05 Відповісти
Всі тцк і мусорня вибл,дки мають негайно відправлені на фронт.. І не в так звану "зону бойових дій" жерти горілку за 30 км від кацапів., а саме в окопи, в посадки, в ******** і землянки там де голову висунути не можливо
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04.06.2026 17:08 Відповісти
Комісія, що складається з бандитів раптом не задокументувала порушень у інших членів того ж бандформування. Отакої.
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04.06.2026 17:10 Відповісти
Захисники тцк прокоментуйте будь ласка це..
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04.06.2026 17:13 Відповісти
Місцеві нафронтники і таке виправдають. Просто моральні виродки.
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04.06.2026 17:18 Відповісти
Вони нічим не краще кацапських диванних воїнів, тим більше здається що ото все з однієї ферми..
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04.06.2026 17:25 Відповісти
Бо вони такі ж самі, як і ті, що катували тих бідолаг. У них ментальність така, де ти або вертухай, або вʼязень
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04.06.2026 17:37 Відповісти
Може боялись що ту драбину вкрадуть?
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04.06.2026 17:23 Відповісти
то де ж прізвища хероїв?!
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04.06.2026 17:42 Відповісти
Катували щоб рідня швидше гроші на викуп збирала.
А взагалі, у Закарпатській РТЦК якісь дурні працюють, вже давно налагоджено схему де бусифікованих везуть у покинуті дитячі садочки, цехи не працюючих підприємство, тощо, де обладнані приміщення для викрадених людей. Спробуй знайди їх.
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04.06.2026 17:46 Відповісти
Німецких нацистів знаходили і судили за военні злочини навіть в 70-80років!Теж саме стосуеться тецекунів і мусорідл!
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04.06.2026 17:57 Відповісти
Якісь дивні люди. Бачу десь 20, а може більше ліжок. Це шо, всі оце терпіли? Не могли гуртом передавити оцю мразоту, як собак скажених.
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04.06.2026 18:44 Відповісти
 
 