Катування та приковування кайданками: керівництву та інструктору Ужгородського ТЦК оголошено про підозри

В Ужгородському районному ТЦК та СП зафіксували у квітні факти грубого порушення прав людини, незаконного утримання громадян та застосування до них фізичного насильства. Зокрема, військовозобов'язаних приковували кайданками до драбини. Наразі керівництву установи та інструкторам оголошено про підозри.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-канал

За словами омбудсмана, правопорушення було виявлено під час моніторингового візиту представників Офісу Уповноваженого. Всі зібрані докази та матеріали були негайно передані до правоохоронних органів, що призвело до перших жорстких процесуальних рішень.

Хто саме отримав підозри та затриманий?

Слідчі органи за процесуального керівництва прокуратури оголосили підозри ключовим фігурантам справи:

Т.в.о. начальника Ужгородського РТЦК та СП та начальнику групи військового обліку — інкриміновано перевищення службових повноважень і незаконне позбавлення волі громадян;

Інструктору Ужгородського РТЦК — офіційно повідомлено про підозру у катуванні військовозобов’язаного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представник Лубінця перевірить ДТП на Волині за участю представників ТЦК

Наразі всі троє фігурантів кримінального провадження затримані правоохоронцями. Суд вирішує питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Масштабна перевірка та покривання злочинів

Лубінець окремо наголосив, що його Представник Андрій Крючков під його безпосереднім керівництвом ініціював розширену перевірку щодо керівного складу Закарпатського обласного ТЦК та СП. Слідство з'ясовуватиме, хто з обласного командування знав про факти катувань в Ужгороді, але свідомо не зупинив протиправні дії.

Крім того, запитання виникли й до військової комісії оперативного командування "Захід". Під час проведення попереднього службового розслідування члени цієї комісії чомусь не відобразили у своїх звітах очевидні та задокументовані порушення закону.

"Позиція є однозначною: відповідальність має бути невідворотною. Для всіх — незалежно від посади, звання чи статусу! РТЦК та СП не можуть і не повинні перетворюватися на простір поза правом. Навіть у час війни держава або тримається на законі — або втрачає довіру тих, кого вона захищає!" - резюмував Лубінець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТСК розглянула факти порушень в Ужгородському ТЦК: готується повідомлення до спецпрокуратури, - Лубінець

Що відомо про скандал в Ужгородському ТЦК?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП, здійсненого представником омбудсмена у Закарпатській області Андрієм Крючковим, зафіксовано кричущі порушення.

В оперативному командуванні "Захід" заявили, що ініціювали роботу спеціальної комісії для перевірки фактів, які оприлюднив омбудсмен.

25 квітня стало відомо, що Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмена Дмитра Лубінця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не надали допомогу чоловікові: повідомлено про підозру двом військовослужбовцям ТЦК, - Нацполіція. ФОТО