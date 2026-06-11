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В Тернопольском ТЦК прокомментировали задержание трех руководителей территориальных подразделений

Руководители ТИК завышали количество мобилизованных: что известно?

Правоохранители сообщили о предъявлении подозрения трем руководителям территориальных подразделений ТЦК и СП в Тернопольской области по делу о внесении недостоверных данных в систему воинского учета. На время досудебного расследования должностные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Тернопольского областного ТЦК и СП в Facebook.

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"Подтверждаем информацию о предъявлении подозрения трем руководителям территориальных подразделений ТЦК и СП Тернопольской области в рамках уголовного производства по делу о внесении недостоверных сведений в систему воинского учета", - говорится в сообщении.

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Должностные лица отстранены

На время проведения досудебного расследования указанные должностные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей в установленном законом порядке.

Отмечается, что Тернопольский областной ТЦК и СП оказывает полное содействие правоохранительным органам, предоставляет всю необходимую информацию и заинтересован во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.

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Принимаются меры для предотвращения подобных случаев

  • Во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки продолжается последовательное внедрение мер внутреннего контроля и других дополнительных механизмов для предотвращения таких недопустимых случаев в будущем.
  • В настоящее время все территориальные подразделения области работают в штатном режиме и продолжают выполнять определенные государством задачи по комплектованию и обеспечению потребностей Сил обороны Украины.

"Просим общественность и представителей СМИ воздерживаться от преждевременных оценок до завершения расследования и выяснения всех обстоятельств", - подчеркнули в ТЦК.

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Что предшествовало?

Трое руководителей районных ТЦК Тернопольщины уличены в фальсификации показателей мобилизации.

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арест (10164) ТЦК (1143) Тернопольская область (829)
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ніколи раніше,і ось знов...
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11.06.2026 16:49 Ответить
Зазначається, що Тернопільський обласний ТЦК та СП забезпечує повне сприяння правоохоронним органам, надає всю необхідну інформацію та зацікавлений у всебічному, об'єктивному і неупередженому встановленні всіх обставин справи.

Добро пожаловать в вєчєрній квартал!
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11.06.2026 17:33 Ответить
Це чесні світлі працівники соціального комплектування! "Ці руки нічого не крали!"
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11.06.2026 16:52 Ответить
Дебільний совок у 21-му сторіччі А поцікавитись чому вони фальсифікували показники, хто вимагав потрібні цифри, чим погрожував, і т.д?
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11.06.2026 16:53 Ответить
Знову на кришталево чесних заслужених ветеранів та інвалідів розганяють вороже ІПСО!
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11.06.2026 16:56 Ответить
Давай показники,або ....В поліції для "палочки" ловлять дітей на самокатах, крадіїв ковбаси в Сільпо та битові бійки (125 КК) направляють до суду, як "кримінальна справа" - 99 відсотків показників! Про розкриття особо тяжких злочинів, групп, банд - забули взагалі! В ТЦК - ловлять безхатьок та навіть гірше...приписки...В рестораціях і клубах - бояться заявитися.,..А "показники" - давай,хош калійного,хош полудурка....
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11.06.2026 17:04 Ответить
- товаріщ зеленскій, проізошла чудовіщная ошібка!
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11.06.2026 17:08 Ответить
 
 