В Тернопольском ТЦК прокомментировали задержание трех руководителей территориальных подразделений
Правоохранители сообщили о предъявлении подозрения трем руководителям территориальных подразделений ТЦК и СП в Тернопольской области по делу о внесении недостоверных данных в систему воинского учета. На время досудебного расследования должностные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Тернопольского областного ТЦК и СП в Facebook.
"Подтверждаем информацию о предъявлении подозрения трем руководителям территориальных подразделений ТЦК и СП Тернопольской области в рамках уголовного производства по делу о внесении недостоверных сведений в систему воинского учета", - говорится в сообщении.
Должностные лица отстранены
На время проведения досудебного расследования указанные должностные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей в установленном законом порядке.
Отмечается, что Тернопольский областной ТЦК и СП оказывает полное содействие правоохранительным органам, предоставляет всю необходимую информацию и заинтересован во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.
Принимаются меры для предотвращения подобных случаев
- Во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки продолжается последовательное внедрение мер внутреннего контроля и других дополнительных механизмов для предотвращения таких недопустимых случаев в будущем.
- В настоящее время все территориальные подразделения области работают в штатном режиме и продолжают выполнять определенные государством задачи по комплектованию и обеспечению потребностей Сил обороны Украины.
"Просим общественность и представителей СМИ воздерживаться от преждевременных оценок до завершения расследования и выяснения всех обстоятельств", - подчеркнули в ТЦК.
Что предшествовало?
Трое руководителей районных ТЦК Тернопольщины уличены в фальсификации показателей мобилизации.
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