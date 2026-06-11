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Новости Фото Коррупция в ТЦК
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Непригодность за $7 тыс.: начальника одного из ТЦК Волыни уличили во взяточничестве. ФОТОрепортаж

Начальнику одного из ТЦК и СП Волынской области предъявлено подозрение в взяточничестве.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Чиновник получил 7 тысяч долларов США за организацию оформления фиктивной временной негодности к военной службе.

В конце марта 2026 года к нему обратились по поводу возможности выезда за границу военнообязанного. Начальник ТЦК предложил оформить временную негодность независимо от реального состояния здоровья мужчины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, для этого были подготовлены медицинские документы с указанием заболеваний без фактического прохождения необходимых обследований.

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После получения оговоренной суммы чиновник организовал прохождение ВЛК, признание мужчины временно негодным к службе и внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

4 июня 2026 года начальника ТЦК задержали. Ему инкриминируется получение неправомерной выгоды должностным лицом.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 266 тыс. грн, который он уплатил.

Также он отстранен от должности.

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Начальника одного из Волынских ТЦК уличили во взяточничестве
Начальника одного из Волынских ТЦК уличили во взяточничестве
Начальника одного из Волынских ТЦК уличили во взяточничестве

Автор: 

Офис Генпрокурора (3145) ТЦК (1143) Волынская область (1099)
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Черговий ветеран-інвалід бідує...
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11.06.2026 16:15 Ответить
До прогремевшего полковника Борисова(Одесса) далеко. Но многие стараются.
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11.06.2026 16:28 Ответить
А чого посадовець, а не військовий? 🤔😁
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11.06.2026 16:34 Ответить
не ті обставини ...тут він негідник,був би жертва тоді б точно...
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11.06.2026 16:52 Ответить
 
 