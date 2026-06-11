Непригодность за $7 тыс.: начальника одного из ТЦК Волыни уличили во взяточничестве. ФОТОрепортаж

Начальнику одного из ТЦК и СП Волынской области предъявлено подозрение в взяточничестве.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

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"Чиновник получил 7 тысяч долларов США за организацию оформления фиктивной временной негодности к военной службе.



В конце марта 2026 года к нему обратились по поводу возможности выезда за границу военнообязанного. Начальник ТЦК предложил оформить временную негодность независимо от реального состояния здоровья мужчины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, для этого были подготовлены медицинские документы с указанием заболеваний без фактического прохождения необходимых обследований.

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После получения оговоренной суммы чиновник организовал прохождение ВЛК, признание мужчины временно негодным к службе и внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

4 июня 2026 года начальника ТЦК задержали. Ему инкриминируется получение неправомерной выгоды должностным лицом.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 266 тыс. грн, который он уплатил.

Также он отстранен от должности.

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