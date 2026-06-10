Почти 3 млн грн взыскал суд с экс-начальника Кременчугского ТЦК за необоснованные активы, - САП

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении бывшего начальника Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, иск касался активов, которые чиновник приобрел в течение 2022–2024 годов, сообщают в САП.

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Какие активы признали необоснованными

Речь идет о квартире в клубном доме в Кременчуге, автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, а также стоимости автомобиля Toyota RAV4 и доходе, полученном от его отчуждения.

В САП отметили, что именно эти активы стали предметом судебного разбирательства.

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Что решил суд

Высший антикоррупционный суд постановил взыскать в доход государства стоимость необоснованных активов на сумму почти 3 миллиона гривен.

Иск основывался на материалах Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Решение пока не вступило в законную силу. Стороны имеют право обжаловать его в течение 30 дней со дня составления полного текста судебного решения.

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