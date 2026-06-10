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Новости Коррупция в ТЦК
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Почти 3 млн грн взыскал суд с экс-начальника Кременчугского ТЦК за необоснованные активы, - САП

Бывший руководитель Кременчугского ТЦК проиграл дело в ВАКС

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении бывшего начальника Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, иск касался активов, которые чиновник приобрел в течение 2022–2024 годов, сообщают в САП.

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Какие активы признали необоснованными

Речь идет о квартире в клубном доме в Кременчуге, автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, а также стоимости автомобиля Toyota RAV4 и доходе, полученном от его отчуждения.

В САП отметили, что именно эти активы стали предметом судебного разбирательства.

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Что решил суд

Высший антикоррупционный суд постановил взыскать в доход государства стоимость необоснованных активов на сумму почти 3 миллиона гривен.

Иск основывался на материалах Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Решение пока не вступило в законную силу. Стороны имеют право обжаловать его в течение 30 дней со дня составления полного текста судебного решения.

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Автор: 

коррупция (8780) САП (2432) ТЦК (1141) Полтавская область (1420)
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Топ комментарии
+14
А звідки взялись гроші не цікаво? Кримінальну справу завели?
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10.06.2026 12:22 Ответить
+7
Ну а далі що? Розрахувався, і відпустили - працюй і заробляй ще?
Типу "спортивна риболовля" - спіймали, зважили (оцінили), відпустили?
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10.06.2026 12:35 Ответить
+5
Продовжує працювати далі
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10.06.2026 12:27 Ответить
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А звідки взялись гроші не цікаво? Кримінальну справу завели?
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10.06.2026 12:22 Ответить
Продовжує працювати далі
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10.06.2026 12:27 Ответить
ну мабуть же за кожною гривнею там якийсь злочин ?

були б чесні гроші то й претензій не було б
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10.06.2026 12:31 Ответить
за кожною змародереною копійчиною людське життя!!!!!
зламані долі!!!!
то, де це падло, екс тецека?
пішов на співпрацю зі слідством?
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10.06.2026 12:34 Ответить
Ну а далі що? Розрахувався, і відпустили - працюй і заробляй ще?
Типу "спортивна риболовля" - спіймали, зважили (оцінили), відпустили?
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10.06.2026 12:35 Ответить
Заміст в'язниці легкий переляк. Яка милосердна українська феміда
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10.06.2026 12:50 Ответить
А уволить?Нет, нужно возвращать убытки.
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10.06.2026 12:56 Ответить
Волков чи Мазницький, прізвище в студію!
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10.06.2026 13:04 Ответить
Короче , відслинявив .
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10.06.2026 13:05 Ответить
До речі , щось злобних тцкістів нема . Чекають на ЦУ чи на оповіщення вп....ли?
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10.06.2026 13:08 Ответить
ПЗДЦ оце "покарання"..... заплатив й "працюй" далі.... "боротьба" з корупцією від ЗеКоМанди.
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10.06.2026 13:20 Ответить
Цікаво а звідки в нього стільки грошей? Невже чесна щомісячна зарплата? Чесний цкун це як шльондра-цнотниця.
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10.06.2026 13:25 Ответить
 
 