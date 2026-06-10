Почти 3 млн грн взыскал суд с экс-начальника Кременчугского ТЦК за необоснованные активы, - САП
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении бывшего начальника Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, иск касался активов, которые чиновник приобрел в течение 2022–2024 годов, сообщают в САП.
Какие активы признали необоснованными
Речь идет о квартире в клубном доме в Кременчуге, автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, а также стоимости автомобиля Toyota RAV4 и доходе, полученном от его отчуждения.
В САП отметили, что именно эти активы стали предметом судебного разбирательства.
Что решил суд
Высший антикоррупционный суд постановил взыскать в доход государства стоимость необоснованных активов на сумму почти 3 миллиона гривен.
Иск основывался на материалах Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Национального антикоррупционного бюро Украины.
Решение пока не вступило в законную силу. Стороны имеют право обжаловать его в течение 30 дней со дня составления полного текста судебного решения.
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були б чесні гроші то й претензій не було б
зламані долі!!!!
то, де це падло, екс тецека?
пішов на співпрацю зі слідством?
Типу "спортивна риболовля" - спіймали, зважили (оцінили), відпустили?