У "слуги народа" Литвиненко конфискуют 7,2 млн грн необоснованных активов, - САП

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Литвиненко на сумму свыше 7 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

Так, коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов, оформленных на ряд физических и юридических лиц, связанных с народным депутатом Украины.

Речь идет о трех автомобилях:

"Toyota Land Cruiser 200", 2020 г.в.;

"BMW 730LD", 2020 г.в.;

"BMW Х5", 2020 г.в.

Суд постановил взыскать в доход государства их стоимость в сумме 7 255 976 гривен.

Решение можно обжаловать в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Подробности по делу

"В ходе сбора доказательств необоснованности активов установлено, что в течение 2020–2021 годов эти автомобили приобрели в частную собственность неофициальные водители народного избранника и связанное с ним юридическое лицо.



После покупки упомянутых активов их использовал чиновник. При этом он даже получил пропуск для въезда на территорию Верховной Рады Украины.



Однако, проведя анализ доходов и расходов представителя власти и членов его семьи, установлена невозможность приобрести эти транспортные средства за счет законных доходов", - рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что народный депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко пользуется элитным автомобилем Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска, который официально зарегистрирован на его помощника.

Позже САП просила конфисковать элитные автомобили "слуги народа" Литвиненко.

