У "слуги народа" Литвиненко конфискуют 7,2 млн грн необоснованных активов, - САП
Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Литвиненко на сумму свыше 7 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.
Так, коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов, оформленных на ряд физических и юридических лиц, связанных с народным депутатом Украины.
Речь идет о трех автомобилях:
- "Toyota Land Cruiser 200", 2020 г.в.;
- "BMW 730LD", 2020 г.в.;
- "BMW Х5", 2020 г.в.
Суд постановил взыскать в доход государства их стоимость в сумме 7 255 976 гривен.
Решение можно обжаловать в течение 30 дней со дня составления его полного текста.
Подробности по делу
"В ходе сбора доказательств необоснованности активов установлено, что в течение 2020–2021 годов эти автомобили приобрели в частную собственность неофициальные водители народного избранника и связанное с ним юридическое лицо.
После покупки упомянутых активов их использовал чиновник. При этом он даже получил пропуск для въезда на территорию Верховной Рады Украины.
Однако, проведя анализ доходов и расходов представителя власти и членов его семьи, установлена невозможность приобрести эти транспортные средства за счет законных доходов", - рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о том, что народный депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко пользуется элитным автомобилем Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска, который официально зарегистрирован на его помощника.
- Позже САП просила конфисковать элитные автомобили "слуги народа" Литвиненко.
Просто один з ранніх епізодів "прібарахлєнцев", а таких персонажів серед "зеленого племені" - кожен другий чи навіть майже всі.