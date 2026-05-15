Новости Дела о незаконном обогащении
У "слуги народа" Литвиненко конфискуют 7,2 млн грн необоснованных активов, - САП

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Литвиненко на сумму свыше 7 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

Так, коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов, оформленных на ряд физических и юридических лиц, связанных с народным депутатом Украины.

Речь идет о трех автомобилях:

  • "Toyota Land Cruiser 200", 2020 г.в.;
  • "BMW 730LD", 2020 г.в.;
  • "BMW Х5", 2020 г.в.

Суд постановил взыскать в доход государства их стоимость в сумме 7 255 976 гривен.

Решение можно обжаловать в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Подробности по делу

"В ходе сбора доказательств необоснованности активов установлено, что в течение 2020–2021 годов эти автомобили приобрели в частную собственность неофициальные водители народного избранника и связанное с ним юридическое лицо.

После покупки упомянутых активов их использовал чиновник. При этом он даже получил пропуск для въезда на территорию Верховной Рады Украины.

Однако, проведя анализ доходов и расходов представителя власти и членов его семьи, установлена невозможность приобрести эти транспортные средства за счет законных доходов", - рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о том, что народный депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко пользуется элитным автомобилем Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска, который официально зарегистрирован на его помощника.
  • Позже САП просила конфисковать элитные автомобили "слуги народа" Литвиненко.

А можна так зробити з усіма хто краде?
15.05.2026 13:24 Ответить
А коли вже у Борисова, Крупи, Вітюка та решти кровосісів конфіскують наколядоване?
15.05.2026 13:25 Ответить
Ще згадав, був такий собі колишній хокеїст Халімон, який разом з продавчинею спідньої білизни Анастасією за кілька років (2021-2022) придбали 80 га земельки у Чернігівській області та "хатинку" на Печерських пагорбах по заниженій в 5-6 разів ціні.
Просто один з ранніх епізодів "прібарахлєнцев", а таких персонажів серед "зеленого племені" - кожен другий чи навіть майже всі.
15.05.2026 14:13 Ответить
Без ВИКЛЮЧЕНЬ ВСІ !!!!
15.05.2026 14:37 Ответить
 
 