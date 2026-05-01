ВАКС постановил конфисковать землю и 10 млн грн у депутата Киевсовета

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы депутата Киевского городского совета и его супруги и постановил конфисковать их в пользу государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Что именно конфискуют

Суд постановил взыскать три земельных участка, а также 10 млн грн доходов, полученных от продажи имущества.

"Коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и постановила взыскать с них 3 земельных участка и 10 млн грн доходов", – отметили в прокуратуре.

В целом речь идет об активах на сумму почти 20 млн грн.

Читайте: ВАКС снизил залог для Коболева еще на 30 миллионов

Откуда взялись активы

По данным следствия, в 2021–2022 годах супруги приобрели семь земельных участков под Киевом и построили два дома.

Стоимость этого имущества составила 9,7 млн грн, что на 7,7 млн грн превышало их официальные доходы.

"Анализ доходов и расходов показал, что у них не было достаточных законных средств для приобретения этих активов", – сообщили в САП.

Читайте также: Более 8 млн грн и парковочные места: ВАКС конфисковал активы чиновника киевской полиции Полиенко

Как получили прибыль

Впоследствии часть имущества – два участка и два дома – продали по цене выше, чем покупали.

В результате супруги получили около 10 млн грн дохода, который теперь также подлежит взысканию.

О ком идет речь

Официально имена фигурантов не разглашаются. В то же время Центр по противодействию коррупции сообщал, что речь идет о депутате Киевсовета Игоре Галайчуке и его жене.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАКС взыскал в доход государства 2 автомобиля экс-начальника Белгород-Днестровского районного ТЦК