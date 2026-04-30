1 642 9

ВАКС снизил залог для Коболева еще на 30 миллионов

Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении суда в Facebook.

Согласно решению, сумма залога сокращена с 80 млн грн до 50 млн грн. Суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты.

Меньший залог и частичный возврат средств

В ВАКС уточнили, что также было рассмотрено обращение залогодателя. Суд постановил вернуть часть внесенных средств в размере 30 млн грн.

Таким образом, общий объем финансовых обязательств для обвиняемого был пересмотрен. В то же время перечень других обязательств остался без изменений.

"30 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство защитника бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и изменила обвиняемому размер залога с 80 млн грн на 50 млн грн", — сообщили в суде.

Постановление вступило в законную силу сразу после оглашения и не подлежит отдельному обжалованию.

Как развивалось дело Коболева

Андрею Коболеву сообщили о подозрении 19 января 2023 года. По версии следствия, он незаконно обеспечил себе выплату на сумму более 229 млн грн.

Сам экс-глава "Нафтогаза" заявлял, что не будет скрываться и намерен доказывать свою правоту в суде.

В апреле 2023 года досудебное расследование завершили, однако впоследствии правоохранители инициировали новые процессуальные действия из-за появления дополнительных доказательств.

В декабре 2023 года обвинительный акт был передан в суд, после чего началось рассмотрение дела по существу.

  • Стоит отметить, что размер залога неоднократно пересматривался: сначала он составлял 229 млн грн, позже был уменьшен до 107 млн грн, в 2025 году — до 80 млн грн, а сейчас — до 50 млн грн.

Скидки для малоимущих гарантируются...
30.04.2026 19:52 Ответить
Думаю, ще поторгуються. 229 вкрадено. Десятину потрібно віддати. Бо 50 лімонів це занадто.
30.04.2026 19:58 Ответить
Ну , нормально так заставу вносить, частинами.
30.04.2026 19:59 Ответить
Ще два-три засідання, і вже ВАКС буде винен Коболєву.
30.04.2026 20:03 Ответить
шося я призабув коли воно очолювало Нафтогаз і на який період припадають звинувачування в його злочинних діях.
30.04.2026 21:09 Ответить
Просто Коболєв жадний. Львіную долю не заніс, от і має проблеми від гопоти.
30.04.2026 21:53 Ответить
Зпускають справу на тормозах.
01.05.2026 00:06 Ответить
А що не так?? Усі вирують,в діти суддів повинні голодувати??? Геть руки від дітей!!!
01.05.2026 01:06 Ответить
 
 