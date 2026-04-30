ВАКС снизил залог для Коболева еще на 30 миллионов

Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении суда в Facebook.

Согласно решению, сумма залога сокращена с 80 млн грн до 50 млн грн. Суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты.

Читайте также: Антикоррупционная прокуратура больше не просит ВАКС изымать паспорта у Коболева

Меньший залог и частичный возврат средств

В ВАКС уточнили, что также было рассмотрено обращение залогодателя. Суд постановил вернуть часть внесенных средств в размере 30 млн грн.

Таким образом, общий объем финансовых обязательств для обвиняемого был пересмотрен. В то же время перечень других обязательств остался без изменений.

"30 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство защитника бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и изменила обвиняемому размер залога с 80 млн грн на 50 млн грн", — сообщили в суде.

Постановление вступило в законную силу сразу после оглашения и не подлежит отдельному обжалованию.

Читайте также: Более 8 млн грн и парковочные места: ВАКС конфисковал активы чиновника киевской полиции Полиенко

Как развивалось дело Коболева

Андрею Коболеву сообщили о подозрении 19 января 2023 года. По версии следствия, он незаконно обеспечил себе выплату на сумму более 229 млн грн.

Сам экс-глава "Нафтогаза" заявлял, что не будет скрываться и намерен доказывать свою правоту в суде.

В апреле 2023 года досудебное расследование завершили, однако впоследствии правоохранители инициировали новые процессуальные действия из-за появления дополнительных доказательств.

В декабре 2023 года обвинительный акт был передан в суд, после чего началось рассмотрение дела по существу.

Стоит отметить, что размер залога неоднократно пересматривался: сначала он составлял 229 млн грн, позже был уменьшен до 107 млн грн, в 2025 году — до 80 млн грн, а сейчас — до 50 млн грн.

Читайте: ВАКС установил для Тимошенко срок для ознакомления с материалами дела до 24 мая