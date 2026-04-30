ВАКС снизил залог для Коболева еще на 30 миллионов
Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении суда в Facebook.
Согласно решению, сумма залога сокращена с 80 млн грн до 50 млн грн. Суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты.
Меньший залог и частичный возврат средств
В ВАКС уточнили, что также было рассмотрено обращение залогодателя. Суд постановил вернуть часть внесенных средств в размере 30 млн грн.
Таким образом, общий объем финансовых обязательств для обвиняемого был пересмотрен. В то же время перечень других обязательств остался без изменений.
"30 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство защитника бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и изменила обвиняемому размер залога с 80 млн грн на 50 млн грн", — сообщили в суде.
Постановление вступило в законную силу сразу после оглашения и не подлежит отдельному обжалованию.
Как развивалось дело Коболева
Андрею Коболеву сообщили о подозрении 19 января 2023 года. По версии следствия, он незаконно обеспечил себе выплату на сумму более 229 млн грн.
Сам экс-глава "Нафтогаза" заявлял, что не будет скрываться и намерен доказывать свою правоту в суде.
В апреле 2023 года досудебное расследование завершили, однако впоследствии правоохранители инициировали новые процессуальные действия из-за появления дополнительных доказательств.
В декабре 2023 года обвинительный акт был передан в суд, после чего началось рассмотрение дела по существу.
- Стоит отметить, что размер залога неоднократно пересматривался: сначала он составлял 229 млн грн, позже был уменьшен до 107 млн грн, в 2025 году — до 80 млн грн, а сейчас — до 50 млн грн.
