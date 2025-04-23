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Новости Дело Коболева
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Антикоррупционная прокуратура больше не просит ВАКС забирать паспорта у Коболева

САП не просит ВАКС запрещать Коболеву выезжать из Украины

Прокуроры САП в рамках производства НАБУ по обвинению экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева в получении незаконной премии (в размере более 229 млн грн) больше не ходатайствуют перед ВАКС о запрете ему покидать пределы Украины.

Об этом говорится в Определении суда от 18 апреля, информирует Коммерсант украинский, передает Цензор.НЕТ.

Еще в начале апреля стало известно, что ВАКС разрешил Коболеву выезжать за пределы Украины. Тогда ходатайство прокуроров САП суд удовлетворил частично. В частности, возложил на Коболева обязанности сообщать суду об изменении места жительства и воздерживаться от общения со свидетелями. Ходатайство САП в части "сдать все загранпаспорта" ВАКС тогда не удовлетворил.

Также читайте: Суд возложил новые обязанности на экс-главу "Нафтогаза" Коболева

Уже 14 апреля ВАКС снова рассмотрел ходатайство САП о продлении действия процессуальных обязанностей, возложенных на Коболева. Но на этот раз прокуроры даже не инициировали вопрос о необходимости сдачи загранпаспортов обвиняемым.

Соответственно, ВАКС до 18 июня 2025 года включительно запретил Коболеву только общаться с определенным кругом лиц и обязал его "сообщать суду об изменении места жительства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционная палата ВАКСа не захотела рассматривать вопрос о выезде Коболева из Украины

Ранее, САП неоднократно инициировала запрет Коболеву на выезд из Украины. Прокуроры мотивировали это такими рисками:

  • может сбежать за границу, имеет значительное состояние, чтобы проживать и скрываться за границей;
  • имеет устойчивые связи с иностранцами за рубежом;
  • может влиять на свидетелей в уголовном производстве;
  • предусмотренная за инкриминируемое ему преступление ответственность - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, что также
  • может побудить обвиняемого к бегству за пределы Украины;
  • имеет жену и детей, постоянно проживающих за границей.

Когда именно и по каким причинам от таких рисков в отношении Коболева прокуроры теперь отказались, в САП публично не комментировали.

По версии НАБУ, Коболев завладел в 2018 году более 229 млн грн - его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Детективы НАБУ считают, что Коболев, занимая должность руководителя "Нафтогаз" "сам инициировал рассмотрение Наблюдательным советом компании вопрос о согласовании выплаты ему премии "за достижение весомых целей", а впоследствии подготовил изменения и дополнения к представлению о премии за экстраординарные достижения, определив себе ее размер в 10 млн долларов США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший посол США в Украине Хербст просит НАБУ разрешить Коболеву ездить в Штаты. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Коболев Андрей (459) САП (2065) Антикоррупционный суд (1209)


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Топ комментарии
+4
При всей любви или нелюбви к Коболеву - это не его проблема что конкретный размер премии в процентах был прописан в контракте. Тут вопросы не к нему, а к набсовету, подписавшему такой контракт. Скорее всего никто не ожидал на такую победу Нафтогаза над Газпромом в арбитраже.
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23.04.2025 12:16
+4
не заглядай в чужу кишеню, ти ж не знаєш куди він ті грощі витратив, краще зваж на суму яку стягнули з кацапів і в який асфальт вона пішла
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23.04.2025 12:40
+2
Читаю коменти і бачу...звичну кацапську вату з рівнем IQ, як у макаки, які так і волали "адінНарот!"
Нікому в голову навіть не заходить думка, що "виходить, що там НІЧОГО проти нього немає!".
Ні, вумним заздрісним лохам головне(як і в 1928-му при "розкуркулені") - заберіть у нього все, бо "він НЕ може заробляти більше і жити краще, ніж ми сірі та убогі"! І ось це і є основною метою ОПи і всієї ЗЕшобли - вселити ненависть у "сірих і убогих" проти тих, хто МОЖЕ і дійсно чесно ЗАРОБЛЯЄ своєю працею.
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23.04.2025 12:10
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Все! - може виїзжати
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23.04.2025 11:21 Ответить
При всей любви или нелюбви к Коболеву - это не его проблема что конкретный размер премии в процентах был прописан в контракте. Тут вопросы не к нему, а к набсовету, подписавшему такой контракт. Скорее всего никто не ожидал на такую победу Нафтогаза над Газпромом в арбитраже.
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23.04.2025 12:16 Ответить
А направити ці гроші на зброю для солдат в нього духу не хватило?
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23.04.2025 12:35 Ответить
не заглядай в чужу кишеню, ти ж не знаєш куди він ті грощі витратив, краще зваж на суму яку стягнули з кацапів і в який асфальт вона пішла
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23.04.2025 12:40 Ответить
Коли б витратив на військо - то вже б з кожної праски віщали - і до ворожки не ходи
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23.04.2025 12:48 Ответить
https://lb.ua/news/2023/03/07/548165_prisutnist_kobolieva_ssha_neobhidna.html Присутність Коболєва у США необхідна для "повної мобілізації політики США на підтримку України", - Гербст.

Як думаєте,чому уЗеленських не було таких же питань до Вітренка, який отримав ті ж міліони доларів за тією ж угодою?
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23.04.2025 19:27 Ответить
Это вопрос морали, а не вопрос закона. Перед законом здесь он кристально чист.
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23.04.2025 12:57 Ответить
І так завжди.
І лише простим і не заможним.можна заборонити навіть.дихати
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23.04.2025 11:23 Ответить
а як сьо ? ))..а ТЦК ?))
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23.04.2025 11:23 Ответить
"Порішало" риже падло. Тепер можна до мамочки у США пересчитувати наворовані мільйони.
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23.04.2025 11:31 Ответить
... Гамлєт: як *********** купатися мені...
як *********** чути мені як прокурори САП клопочуть чи більше не клопочуть і ще більш не клопочуть перед ВАКС про заборону йому покидати межі України...
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23.04.2025 11:36 Ответить
Читаю коменти і бачу...звичну кацапську вату з рівнем IQ, як у макаки, які так і волали "адінНарот!"
Нікому в голову навіть не заходить думка, що "виходить, що там НІЧОГО проти нього немає!".
Ні, вумним заздрісним лохам головне(як і в 1928-му при "розкуркулені") - заберіть у нього все, бо "він НЕ може заробляти більше і жити краще, ніж ми сірі та убогі"! І ось це і є основною метою ОПи і всієї ЗЕшобли - вселити ненависть у "сірих і убогих" проти тих, хто МОЖЕ і дійсно чесно ЗАРОБЛЯЄ своєю працею.
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23.04.2025 12:10 Ответить
"Отнять и поделить" © Шариков и Ко
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23.04.2025 12:17 Ответить
Kent Navarro - ти не зрозуміч, попередній допис про шарікова і Ко - це ж якраз про тебе.
Але про що це я, хіба шаріков може хоча б щось зрозуміти? Болотне бидло - цим вже все сказано.
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23.04.2025 14:16 Ответить
 
 