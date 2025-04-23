Антикоррупционная прокуратура больше не просит ВАКС забирать паспорта у Коболева
Прокуроры САП в рамках производства НАБУ по обвинению экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева в получении незаконной премии (в размере более 229 млн грн) больше не ходатайствуют перед ВАКС о запрете ему покидать пределы Украины.
Об этом говорится в Определении суда от 18 апреля, информирует Коммерсант украинский, передает Цензор.НЕТ.
Еще в начале апреля стало известно, что ВАКС разрешил Коболеву выезжать за пределы Украины. Тогда ходатайство прокуроров САП суд удовлетворил частично. В частности, возложил на Коболева обязанности сообщать суду об изменении места жительства и воздерживаться от общения со свидетелями. Ходатайство САП в части "сдать все загранпаспорта" ВАКС тогда не удовлетворил.
Уже 14 апреля ВАКС снова рассмотрел ходатайство САП о продлении действия процессуальных обязанностей, возложенных на Коболева. Но на этот раз прокуроры даже не инициировали вопрос о необходимости сдачи загранпаспортов обвиняемым.
Соответственно, ВАКС до 18 июня 2025 года включительно запретил Коболеву только общаться с определенным кругом лиц и обязал его "сообщать суду об изменении места жительства".
Ранее, САП неоднократно инициировала запрет Коболеву на выезд из Украины. Прокуроры мотивировали это такими рисками:
- может сбежать за границу, имеет значительное состояние, чтобы проживать и скрываться за границей;
- имеет устойчивые связи с иностранцами за рубежом;
- может влиять на свидетелей в уголовном производстве;
- предусмотренная за инкриминируемое ему преступление ответственность - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, что также
- может побудить обвиняемого к бегству за пределы Украины;
- имеет жену и детей, постоянно проживающих за границей.
Когда именно и по каким причинам от таких рисков в отношении Коболева прокуроры теперь отказались, в САП публично не комментировали.
По версии НАБУ, Коболев завладел в 2018 году более 229 млн грн - его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Детективы НАБУ считают, что Коболев, занимая должность руководителя "Нафтогаз" "сам инициировал рассмотрение Наблюдательным советом компании вопрос о согласовании выплаты ему премии "за достижение весомых целей", а впоследствии подготовил изменения и дополнения к представлению о премии за экстраординарные достижения, определив себе ее размер в 10 млн долларов США".
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Як думаєте,чому уЗеленських не було таких же питань до Вітренка, який отримав ті ж міліони доларів за тією ж угодою?
І лише простим і не заможним.можна заборонити навіть.дихати
як *********** чути мені як прокурори САП клопочуть чи більше не клопочуть і ще більш не клопочуть перед ВАКС про заборону йому покидати межі України...
Нікому в голову навіть не заходить думка, що "виходить, що там НІЧОГО проти нього немає!".
Ні, вумним заздрісним лохам головне(як і в 1928-му при "розкуркулені") - заберіть у нього все, бо "він НЕ може заробляти більше і жити краще, ніж ми сірі та убогі"! І ось це і є основною метою ОПи і всієї ЗЕшобли - вселити ненависть у "сірих і убогих" проти тих, хто МОЖЕ і дійсно чесно ЗАРОБЛЯЄ своєю працею.
Але про що це я, хіба шаріков може хоча б щось зрозуміти? Болотне бидло - цим вже все сказано.