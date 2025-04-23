Антикоррупционная прокуратура больше не просит ВАКС забирать паспорта у Коболева

Прокуроры САП в рамках производства НАБУ по обвинению экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева в получении незаконной премии (в размере более 229 млн грн) больше не ходатайствуют перед ВАКС о запрете ему покидать пределы Украины.

Об этом говорится в Определении суда от 18 апреля, информирует Коммерсант украинский, передает Цензор.НЕТ.

Еще в начале апреля стало известно, что ВАКС разрешил Коболеву выезжать за пределы Украины. Тогда ходатайство прокуроров САП суд удовлетворил частично. В частности, возложил на Коболева обязанности сообщать суду об изменении места жительства и воздерживаться от общения со свидетелями. Ходатайство САП в части "сдать все загранпаспорта" ВАКС тогда не удовлетворил.

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Уже 14 апреля ВАКС снова рассмотрел ходатайство САП о продлении действия процессуальных обязанностей, возложенных на Коболева. Но на этот раз прокуроры даже не инициировали вопрос о необходимости сдачи загранпаспортов обвиняемым.

Соответственно, ВАКС до 18 июня 2025 года включительно запретил Коболеву только общаться с определенным кругом лиц и обязал его "сообщать суду об изменении места жительства".

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Ранее, САП неоднократно инициировала запрет Коболеву на выезд из Украины. Прокуроры мотивировали это такими рисками:

может сбежать за границу, имеет значительное состояние, чтобы проживать и скрываться за границей;

имеет устойчивые связи с иностранцами за рубежом;

может влиять на свидетелей в уголовном производстве;

предусмотренная за инкриминируемое ему преступление ответственность - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, что также

может побудить обвиняемого к бегству за пределы Украины;

имеет жену и детей, постоянно проживающих за границей.

Когда именно и по каким причинам от таких рисков в отношении Коболева прокуроры теперь отказались, в САП публично не комментировали.

По версии НАБУ, Коболев завладел в 2018 году более 229 млн грн - его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Детективы НАБУ считают, что Коболев, занимая должность руководителя "Нафтогаз" "сам инициировал рассмотрение Наблюдательным советом компании вопрос о согласовании выплаты ему премии "за достижение весомых целей", а впоследствии подготовил изменения и дополнения к представлению о премии за экстраординарные достижения, определив себе ее размер в 10 млн долларов США".

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