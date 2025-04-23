Антикорупційна прокуратура більше не просить ВАКС забирати паспорти у Коболєва

Прокурори САП в межах провадження НАБУ за обвинуваченням ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва в отриманні незаконної премії (в розмірі понад 229 млн грн) більше не клопочуть перед ВАКС про заборону йому покидати межі України.

Про це йдеться в Ухвалі суду від 18 квітня, інформує Комерсант український, передає Цензор.НЕТ.

Ще на початку квітня стало відомо, що ВАКС дозволив Коболєву виїжджати за межі України. Тоді клопотання прокурорів САП суд задовольнив частково. Зокрема, поклав на Коболєва обов'язки повідомляти суд про зміну місця проживання та утримуватись від спілкування зі свідками. Клопотання САП в частині "здати всі закордонні паспорти" ВАКС тоді не задовольнив.

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Вже 14 квітня ВАКС знову розглянув клопотання САП щодо продовження дії процесуальних обов'язків, покладених на Коболєва. Та цього разу прокурори навіть не ініціювали питання про необхідність здачі закордонних паспортів обвинуваченим.

Відповідно, ВАКС до 18 червня 2025 року включно заборонив Коболєву тільки спілкуватися з певним колом осіб та зобов'язав його "повідомляти суд про зміну місця проживання".

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Раніше, САП неодноразово ініціювала заборону Коболєву на виїзд з України. Прокурори мотивували це такими ризиками:

може втекти за кордон, має значні статки, щоб проживати та переховуватися закордоном;

має стійки зв'язки з іноземцями за кордоном;

може впливати на свідків у кримінальному провадженні;

передбачана за інкримінований йому злочин відповідальність - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, що також

може спонукати обвинувачено до втечі за межі України;

має дружину та дітей, що постійно проживають за кордоном.

Коли саме та з яких причин від таких ризиків щодо Коболєва прокурори тепер відмовилися, у САП публічно не коментували.

За версією НАБУ, Коболєв заволодів у 2018 році понад 229 млн грн – його дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Детективи НАБУ вважають, що Коболєв, обіймаючи посаду керівника "Нафтогаз" "сам ініціював розгляд Наглядовою радою компанії питання про погодження виплати йому премії "за досягнення вагомих цілей", а згодом підготував зміни та доповнення до подання щодо премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі її розмір у 10 млн доларів США".

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