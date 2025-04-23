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Новини Справа Коболєва
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Антикорупційна прокуратура більше не просить ВАКС забирати паспорти у Коболєва

САП не просить ВАКС забороняти Коболєву виїжджати з України

Прокурори САП в межах провадження НАБУ за обвинуваченням ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва в отриманні незаконної премії (в розмірі понад 229 млн грн) більше не клопочуть перед ВАКС про заборону йому покидати межі України.

Про це йдеться в Ухвалі суду від 18 квітня, інформує Комерсант український, передає Цензор.НЕТ.

Ще на початку квітня стало відомо, що ВАКС дозволив Коболєву виїжджати за межі України. Тоді клопотання прокурорів САП суд задовольнив частково. Зокрема, поклав на Коболєва обов'язки повідомляти суд про зміну місця проживання та утримуватись від спілкування зі свідками. Клопотання САП в частині "здати всі закордонні паспорти" ВАКС тоді не задовольнив.

Також читайте: Суд поклав нові обов’язки на ексочільника "Нафтогазу" Коболєва

Вже 14 квітня ВАКС знову розглянув клопотання САП щодо продовження дії процесуальних обов'язків, покладених на Коболєва. Та цього разу прокурори навіть не ініціювали питання про необхідність здачі закордонних паспортів обвинуваченим.

Відповідно, ВАКС до 18 червня 2025 року включно заборонив Коболєву тільки спілкуватися з певним колом осіб та зобов'язав його "повідомляти суд про зміну місця проживання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційна палата ВАКСу не захотіла розглядати питання про виїзд Коболева з України

Раніше, САП неодноразово ініціювала заборону Коболєву на виїзд з України. Прокурори мотивували це такими ризиками:

  • може втекти за кордон, має значні статки, щоб проживати та переховуватися закордоном;
  • має стійки зв'язки з іноземцями за кордоном;
  • може впливати на свідків у кримінальному провадженні;
  • передбачана за інкримінований йому злочин відповідальність - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, що також
  • може спонукати обвинувачено до втечі за межі України;
  • має дружину та дітей, що постійно проживають за кордоном.

Коли саме та з яких причин від таких ризиків щодо Коболєва прокурори тепер відмовилися, у САП публічно не коментували.

За версією НАБУ, Коболєв заволодів у 2018 році понад 229 млн грн – його дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Детективи НАБУ вважають, що Коболєв, обіймаючи посаду керівника "Нафтогаз" "сам ініціював розгляд Наглядовою радою компанії питання про погодження виплати йому премії "за досягнення вагомих цілей", а згодом підготував зміни та доповнення до подання щодо премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі її розмір у 10 млн доларів США".

Читайте: У справі Коболєва слідство готується допитувати свідків у суді, - прокурор

Автор: 

Коболєв Андрій (823) САП (2218) ВАКС Антикорупційний суд (1953)


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Топ коментарі
+4
При всей любви или нелюбви к Коболеву - это не его проблема что конкретный размер премии в процентах был прописан в контракте. Тут вопросы не к нему, а к набсовету, подписавшему такой контракт. Скорее всего никто не ожидал на такую победу Нафтогаза над Газпромом в арбитраже.
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23.04.2025 12:16
+4
не заглядай в чужу кишеню, ти ж не знаєш куди він ті грощі витратив, краще зваж на суму яку стягнули з кацапів і в який асфальт вона пішла
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23.04.2025 12:40
+2
Читаю коменти і бачу...звичну кацапську вату з рівнем IQ, як у макаки, які так і волали "адінНарот!"
Нікому в голову навіть не заходить думка, що "виходить, що там НІЧОГО проти нього немає!".
Ні, вумним заздрісним лохам головне(як і в 1928-му при "розкуркулені") - заберіть у нього все, бо "він НЕ може заробляти більше і жити краще, ніж ми сірі та убогі"! І ось це і є основною метою ОПи і всієї ЗЕшобли - вселити ненависть у "сірих і убогих" проти тих, хто МОЖЕ і дійсно чесно ЗАРОБЛЯЄ своєю працею.
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23.04.2025 12:10
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23.04.2025 11:21 Відповісти
При всей любви или нелюбви к Коболеву - это не его проблема что конкретный размер премии в процентах был прописан в контракте. Тут вопросы не к нему, а к набсовету, подписавшему такой контракт. Скорее всего никто не ожидал на такую победу Нафтогаза над Газпромом в арбитраже.
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23.04.2025 12:16 Відповісти
А направити ці гроші на зброю для солдат в нього духу не хватило?
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23.04.2025 12:35 Відповісти
не заглядай в чужу кишеню, ти ж не знаєш куди він ті грощі витратив, краще зваж на суму яку стягнули з кацапів і в який асфальт вона пішла
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23.04.2025 12:40 Відповісти
Коли б витратив на військо - то вже б з кожної праски віщали - і до ворожки не ходи
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23.04.2025 12:48 Відповісти
https://lb.ua/news/2023/03/07/548165_prisutnist_kobolieva_ssha_neobhidna.html Присутність Коболєва у США необхідна для "повної мобілізації політики США на підтримку України", - Гербст.

Як думаєте,чому уЗеленських не було таких же питань до Вітренка, який отримав ті ж міліони доларів за тією ж угодою?
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23.04.2025 19:27 Відповісти
Это вопрос морали, а не вопрос закона. Перед законом здесь он кристально чист.
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23.04.2025 12:57 Відповісти
І так завжди.
І лише простим і не заможним.можна заборонити навіть.дихати
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23.04.2025 11:23 Відповісти
а як сьо ? ))..а ТЦК ?))
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23.04.2025 11:23 Відповісти
"Порішало" риже падло. Тепер можна до мамочки у США пересчитувати наворовані мільйони.
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23.04.2025 11:31 Відповісти
... Гамлєт: як *********** купатися мені...
як *********** чути мені як прокурори САП клопочуть чи більше не клопочуть і ще більш не клопочуть перед ВАКС про заборону йому покидати межі України...
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23.04.2025 11:36 Відповісти
Читаю коменти і бачу...звичну кацапську вату з рівнем IQ, як у макаки, які так і волали "адінНарот!"
Нікому в голову навіть не заходить думка, що "виходить, що там НІЧОГО проти нього немає!".
Ні, вумним заздрісним лохам головне(як і в 1928-му при "розкуркулені") - заберіть у нього все, бо "він НЕ може заробляти більше і жити краще, ніж ми сірі та убогі"! І ось це і є основною метою ОПи і всієї ЗЕшобли - вселити ненависть у "сірих і убогих" проти тих, хто МОЖЕ і дійсно чесно ЗАРОБЛЯЄ своєю працею.
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23.04.2025 12:10 Відповісти
"Отнять и поделить" © Шариков и Ко
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23.04.2025 12:17 Відповісти
Kent Navarro - ти не зрозуміч, попередній допис про шарікова і Ко - це ж якраз про тебе.
Але про що це я, хіба шаріков може хоча б щось зрозуміти? Болотне бидло - цим вже все сказано.
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23.04.2025 14:16 Відповісти
 
 