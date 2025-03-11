У справі Коболєва слідство готується допитувати свідків у суді, - прокурор

Слідство готується перейти до стадії допиту свідків у справі НАБУ за обвинуваченням ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва щодо незаконної виплати собі майже 230 млн грн премій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві прокурора під час одного із засідань ВАКС, інформує Комерсант український із посиланням на текст Ухвали суду.

"Ризик пливу на свідків прокурор обґрунтувала приписами законодавства, які вимагають безпосереднього сприйняття судом показань від свідків в судовому засіданні. Оскільки наразі у кримінальному провадженні підходить час до допитів свідків, на переконання прокурора, ризик впливу на свідків стає більш актуальним, ніж на початковій стадії розгляду провадження", - зазначила прокурор під час обґрунтування ризиків, наявних у провадженні, в разі звільнення Коболєва він процесуальних обов’язків.

Також зазначається, що під час цього засідання суду ВАКС визначився з мірою запобіжного заходу для Коболєва, зокрема, розглядав клопотання САП про продовження дії покрадених на ексголову "Нафтогазу" процесуальних обов’язків.

Також читайте: Апеляційна палата ВАКСу не захотіла розглядати питання про виїзд Коболева з України

Повідомляється, що клопотання САП судді ВАКС задовольнили, визначивши, що дія процесуальних обов’язків, покладених на Коболєва, продовжено до 23 березня 2025 року включно.

Серед обов’язків, покладених на Коболєва:

повідомляти суд про зміну місця проживання;

утримуватись від спілкування зі свідками;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі паспорти для виїзду за кордон.

Також читайте: Суд поклав нові обов’язки на ексочільника "Нафтогазу" Коболєва

Справа Коболєва

За версією НАБУ, Коболєв заволодів у 2018 році понад 229 млн грн – його дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Детективи НАБУ вважають, що Коболєв, обіймаючи посаду керівника "Нафтогаз" "сам ініціював розгляд Наглядовою радою компанії питання про погодження виплати йому премії "за досягнення вагомих цілей", а згодом підготував зміни та доповнення до подання щодо премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі її розмір у 10 млн доларів США".

Також читайте: Справу ексочільника "Нафтогазу" Коболєва передали до суду

НАБУ розслідує ще одну кримінальну справу стосовно ексголови "Нафтогазу" Коболєва

Справа НАБУ за обвинуваченням ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва у незаконній виплаті собі 229 млн грн премій наразі передана до суду та слухається у ВАКС (провадження № 42018000000001782). Водночас з’ясувалося, що в НАБУ наразі наявне ще одне кримінальне провадження проти Коболєва – № 52023000000000177. І факти, що розслідують детективи у його межах, теж пов’язані з нарахуванням та виплатою Коболєву багатомільйонних премій.

У тексті відповідної Ухвали ВАКС, зокрема, зазначається, що провадження № 52023000000000177 було виділено в окреме зі справи № 42018000000001782. І стосується це нове провадження "обставин виплати Коболєву другої частини премії та погодження продовження дії трудового контракту".