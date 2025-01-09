Апеляційна палата ВАКСу не захотіла розглядати питання про виїзд Коболева з України

У грудні колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та поклала процесуальні обов’язки на колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Серед них, зокрема, і заборону на виїзд за кордон. Захист Коболєва намагався оскаржити це рішення ВАКСу, свідчить Ухвала Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Комерсант український.

"Вищий антикорупційний суд своєю ухвалою задовольнив клопотання прокурора, подане у межах зазначеного кримінального провадження, та поклав на обвинуваченого ОСОБА_3 додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України). На вказану ухвалу захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу. Насамперед за її змістом посилається на можливість оскарження такого судового рішення", – йдеться в документі.

Судді зауважили, що "оскаржувана стороною захисту ухвала суду першої інстанції від 03.12.2024 не може бути предметом окремого апеляційного оскарження".

"Заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення за наслідком розгляду кримінального провадження", – йдеться в Ухвалі.

Відповідно, судді Апеляційної палати ВАКСу прийняли рішення "відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою".

Нагадаємо, що наразі Коболєв зобов’язаний:

повідомляти суд про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати всі закордонні паспорти до Державної міграційної служби України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС розпочав розгляд по суті у справі щодо ексголови правління "Нафтогазу" Коболєва, - САП

Справа Коболєва

За версією НАБУ, Коболєв заволодів у 2018 році понад 229 млн грн – його дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Детективи НАБУ вважають, що Коболєв, обіймаючи посаду керівника "Нафтогаз" "сам ініціював розгляд Наглядовою радою компанії питання про погодження виплати йому премії "за досягнення вагомих цілей", а згодом підготував зміни та доповнення до подання щодо премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі її розмір у 10 млн доларів США".

НАБУ розслідує ще одну кримінальну справу проти ексголови "Нафтогазу" Коболєва

Справа НАБУ за обвинуваченням ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва у незаконній виплаті собі 229 млн грн премій наразі передана до суду та слухається у ВАКС (провадження № 42018000000001782). Водночас з’ясувалося, що в НАБУ наразі наявне ще одне кримінальне провадження проти Коболєва – № 52023000000000177. І факти, що розслідують детективи у його межах, теж пов’язані з нарахуванням та виплатою Коболєву багатомільйонних премій.

У тексті відповідної Ухвали ВАКС, зокрема, зазначається, що провадження № 52023000000000177 було виділено в окреме зі справи № 42018000000001782. І стосується це нове провадження "обставин виплати Коболєву другої частини премії та погодження продовження дії трудового контракту".