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Апеляційна палата ВАКСу не захотіла розглядати питання про виїзд Коболева з України

коболев,андрій,коболєв

У грудні колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та поклала процесуальні обов’язки на колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Серед них, зокрема, і заборону на виїзд за кордон. Захист Коболєва намагався оскаржити це рішення ВАКСу, свідчить Ухвала Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Комерсант український.

"Вищий антикорупційний суд своєю ухвалою задовольнив клопотання прокурора, подане у межах зазначеного кримінального провадження, та поклав на обвинуваченого ОСОБА_3 додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України). На вказану ухвалу захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу. Насамперед за її змістом посилається на можливість оскарження такого судового рішення", – йдеться в документі.

Судді зауважили, що "оскаржувана стороною захисту ухвала суду першої інстанції від 03.12.2024 не може бути предметом окремого апеляційного оскарження".

"Заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення за наслідком розгляду кримінального провадження", – йдеться в Ухвалі.

Відповідно, судді Апеляційної палати ВАКСу прийняли рішення "відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою".

Нагадаємо, що наразі Коболєв зобов’язаний:

  • повідомляти суд про зміну місця проживання;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • здати всі закордонні паспорти до Державної міграційної служби України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС розпочав розгляд по суті у справі щодо ексголови правління "Нафтогазу" Коболєва, - САП

Справа Коболєва

За версією НАБУ, Коболєв заволодів у 2018 році понад 229 млн грн – його дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Детективи НАБУ вважають, що Коболєв, обіймаючи посаду керівника "Нафтогаз" "сам ініціював розгляд Наглядовою радою компанії питання про погодження виплати йому премії "за досягнення вагомих цілей", а згодом підготував зміни та доповнення до подання щодо премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі її розмір у 10 млн доларів США".

НАБУ розслідує ще одну кримінальну справу проти ексголови "Нафтогазу" Коболєва

Справа НАБУ за обвинуваченням ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва у незаконній виплаті собі 229 млн грн премій наразі передана до суду та слухається у ВАКС (провадження № 42018000000001782). Водночас з’ясувалося, що в НАБУ наразі наявне ще одне кримінальне провадження проти Коболєва – № 52023000000000177. І факти, що розслідують детективи у його межах, теж пов’язані з нарахуванням та виплатою Коболєву багатомільйонних премій.

У тексті відповідної Ухвали ВАКС, зокрема, зазначається, що провадження № 52023000000000177 було виділено в окреме зі справи № 42018000000001782. І стосується це нове провадження "обставин виплати Коболєву другої частини премії та погодження продовження дії трудового контракту".

Автор: 

Коболєв Андрій (823) Антикорупційний суд ВАКС (1957)


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Топ коментарі
+8
Виписувати самому собі по 10 мільйонів доларів премії, це звичайна європейська практика, а хто не розуміє, той московський запроданець
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09.01.2025 20:04
+7
Це той, який лаптєй на 3 лярда штрафу нагнув?
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09.01.2025 20:07
+4
Апеляційна палата ВАКСу не захотіла розглядати питання про виізд Коболева з України

Чота влом...
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09.01.2025 19:31
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Апеляційна палата ВАКСу не захотіла розглядати питання про виізд Коболева з України

Чота влом...
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09.01.2025 19:31 Відповісти
Хтось не проставився?
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09.01.2025 19:38 Відповісти
Занадто Кобелєв рашці народився. Мстять через суди поронова
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09.01.2025 19:47 Відповісти
Виписувати самому собі по 10 мільйонів доларів премії, це звичайна європейська практика, а хто не розуміє, той московський запроданець
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09.01.2025 20:04 Відповісти
Премія дозволена наглядовою радою і не йому, до речі, одному. Премія за виграну справу над Газпромом.
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09.01.2025 21:08 Відповісти
а він яким боком?
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09.01.2025 21:25 Відповісти
Цей видно з зелених..і чув лише про премію...а за що- він не знає..)
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09.01.2025 21:35 Відповісти
Тому що наглядова рада в долі. Це і є та сама узаконена корупція від "партнерів", коли потрібні люди отримують захмарні доходи не від хабарів, а від формально законно виписаних зарплат і премій ні за що.
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09.01.2025 21:38 Відповісти
В налядовій раді 4 іноземні незалежні представники і 2 призн кабмін.Після того як кабмін відсторонив наглядову раду на 1 годину, зняв кобалєва а призначив Вітренко і поновив наглядову раду всі члени ради написали заяву про звільнення "Наглядова рада «Нафтогазу» оголосила про відставку після нестатутної зміни керівництва компанії" https://www.radiosvoboda.org/a/news-naftogaz-nahliadova-rada-vidstavka/31232262.html
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09.01.2025 22:21 Відповісти
Він в порівнянні з нинішніми баригами - просто ніщий...)
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09.01.2025 21:38 Відповісти
Міг би взяти у кацапів більше і не хвилюватися за себе і родину... Власне наступники так і зробили, позакривавши всі справи проти Газпрому, одразу як прийшли до влади.
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10.01.2025 06:32 Відповісти
Це той, який лаптєй на 3 лярда штрафу нагнув?
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09.01.2025 20:07 Відповісти
Бугага. Суд був европейський. Якби підтримали Грязьпром був би скандал. Його б і опудало виграло. Тільки опудало не сховало б гроші у мами в Америці. Дуже розумно до речі.
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09.01.2025 21:07 Відповісти
Європі суд по суті справи рішення виносить а не задля піара. А де гроші зберігати то особиста справа кожного
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09.01.2025 21:10 Відповісти
Ця знаменита майже релігійна віра в непорочність європейців.
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09.01.2025 21:22 Відповісти
то таке, віра чи не віра, але там більше шансів на суд відповідно до закону і права, а не бажання чийогось.
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09.01.2025 21:27 Відповісти
А ви дуже довіряєте українським судам..?!😁
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09.01.2025 21:36 Відповісти
Так, але про це одразу всі забули а от премія око ріже. У нас нарід марить щоб керівники що мільярдами керують отримували за прибиральниці. Згадую як досить часто коменти під новиною про його зп обурювалися що з стажем у 30р пенсія у сотню разів менші мають. Тільки не уточнювати на якій посаді(вантажник/будівельник/артист чи керівник якого рівня) отой стаж зібрався. Я теж, **** буду, хочу мати зп Кобелєва, але працюючи продавцем це нереально. І, до речі, після незаконного звільнення Кобелєв працював в наглядовий раді Київстар.
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09.01.2025 21:15 Відповісти
Впертий пацан, таки не відслюнявив в ОПу призові.
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09.01.2025 20:32 Відповісти
Крадій має сидіти у в'язниці.
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09.01.2025 22:34 Відповісти
Такая премия? Не знаю за что, но не заслужыл!
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10.01.2025 16:25 Відповісти
 
 