Более 8 млн грн и парковочные места: ВАКС конфисковал активы чиновника киевской полиции Полиенко

П ВАКС пересмотрел решение: изменена стоимость конфискованной квартиры

Апелляционная палата ВАКС конфисковала в пользу государства активы заместителя начальника Главного управления Национальной полиции Киева Тараса Полиенко: квартиру, доход от её продажи и 2 парковочных места.

"30 апреля 2026 года Апелляционная палата ВАКС частично изменила решение суда первой инстанции от 19.11.2025 о признании необоснованными активов должностного лица Национальной полиции в г. Киеве и его близких лиц, а также взыскании этих активов в доход государства", — говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу представителя ответчика. Решение суда первой инстанции изменено в части определения стоимости квартиры, подлежащей взысканию.

В доход государства взыскано:

  •  стоимость квартиры, расположенной в городе Киеве, общей площадью 220,5 кв. м, в размере 3 327 929 грн;
  • доход от отчуждения квартиры в сумме 4 972 571 грн;
  •  два парковочных места.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Кассационном гражданском суде Верховного Суда.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что заместитель начальника Нацпола Киева Полиенко проживает в элитной квартире тещи площадью 220 кв.м, которая при жизни заработала 100 грн.
  • Позже семья продала скандальный пентхаус в два с половиной раза дороже первоначальной стоимости.
  • В ноябре 2025 года ВАКС постановил конфисковать имущество семьи заместителя начальника киевской Нацполиции Полиенко — пентхаус площадью 220 м² и два паркоместа

30.04.2026 17:15 Ответить
Цензор.НЕТ повідомляв, що заступник начальника Нацполу Києва Полієнко мешкає в елітній квартирі тещі на 220 кв.м, яка за життя заробила 100 грн.
🤣🤣🤣
30.04.2026 17:19 Ответить
якщо так аплодую , але це трібниці !
хто тут говорив що 91 року в України вкрадено 1 трилйон доларів , тож треба посилювати тиск і повертати все в Україні
30.04.2026 17:29 Ответить
А генерала СБУ Вітюка коли труситимете? А Павла Кириленка?
Чекаєте, поки ще трохи малини продасть?
30.04.2026 17:36 Ответить
Цікаво буде,коли,зовсім раптово та несподівано Татаров виявиться мультімільярдером та буде разом з Міндичам давати інтерв'ю з сонячних країв....В тут нам про квартиру та паркомісця..."подвиг" правосуддя....На "розкриття" цього злочину та утримання суддів на цю справу пішло у тричі більше коштів....
30.04.2026 17:40 Ответить
Прям класика - вилитий "Голубой воришка Альхен"
30.04.2026 17:41 Ответить
Конфіскувати активи і фсё? Геніально!!!!
30.04.2026 17:45 Ответить
Як мінімум - вигнати з роботи! А ще пройтись по справах, які курував фігурант... А так воно ще собі наколядує!
30.04.2026 18:08 Ответить
Зам зама , того зама що краде
30.04.2026 17:55 Ответить
А где он такие грошики намыл выяснять не пожелали?
30.04.2026 18:48 Ответить
це вже позор чи ще ні?
30.04.2026 18:55 Ответить
А за грати коли??? Корупционери повинні всі бути за гратами, але в нас якись дивні закони і вироки!!!!
