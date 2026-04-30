Более 8 млн грн и парковочные места: ВАКС конфисковал активы чиновника киевской полиции Полиенко

Апелляционная палата ВАКС конфисковала в пользу государства активы заместителя начальника Главного управления Национальной полиции Киева Тараса Полиенко: квартиру, доход от её продажи и 2 парковочных места.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АП ВАКС.

"30 апреля 2026 года Апелляционная палата ВАКС частично изменила решение суда первой инстанции от 19.11.2025 о признании необоснованными активов должностного лица Национальной полиции в г. Киеве и его близких лиц, а также взыскании этих активов в доход государства", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС признал необоснованными активы начальника Хмельницкого отдела Управления ГМС на сумму более 7,3 млн гривен

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу представителя ответчика. Решение суда первой инстанции изменено в части определения стоимости квартиры, подлежащей взысканию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 2,7 млн грн необоснованных активов сотрудника Департамента стратегических расследований Нацпола в Тернопольской области: САП подала иск

В доход государства взыскано:

стоимость квартиры, расположенной в городе Киеве, общей площадью 220,5 кв. м, в размере 3 327 929 грн;

доход от отчуждения квартиры в сумме 4 972 571 грн;

два парковочных места.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Кассационном гражданском суде Верховного Суда.

Что предшествовало?