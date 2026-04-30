Более 8 млн грн и парковочные места: ВАКС конфисковал активы чиновника киевской полиции Полиенко
Апелляционная палата ВАКС конфисковала в пользу государства активы заместителя начальника Главного управления Национальной полиции Киева Тараса Полиенко: квартиру, доход от её продажи и 2 парковочных места.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АП ВАКС.
"30 апреля 2026 года Апелляционная палата ВАКС частично изменила решение суда первой инстанции от 19.11.2025 о признании необоснованными активов должностного лица Национальной полиции в г. Киеве и его близких лиц, а также взыскании этих активов в доход государства", — говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу представителя ответчика. Решение суда первой инстанции изменено в части определения стоимости квартиры, подлежащей взысканию.
В доход государства взыскано:
- стоимость квартиры, расположенной в городе Киеве, общей площадью 220,5 кв. м, в размере 3 327 929 грн;
- доход от отчуждения квартиры в сумме 4 972 571 грн;
- два парковочных места.
Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Кассационном гражданском суде Верховного Суда.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что заместитель начальника Нацпола Киева Полиенко проживает в элитной квартире тещи площадью 220 кв.м, которая при жизни заработала 100 грн.
- Позже семья продала скандальный пентхаус в два с половиной раза дороже первоначальной стоимости.
- В ноябре 2025 года ВАКС постановил конфисковать имущество семьи заместителя начальника киевской Нацполиции Полиенко — пентхаус площадью 220 м² и два паркоместа
хто тут говорив що 91 року в України вкрадено 1 трилйон доларів , тож треба посилювати тиск і повертати все в Україні
Чекаєте, поки ще трохи малини продасть?