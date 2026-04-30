1 427 12

Понад 8 млн грн і паркомісця: ВАКС конфіскував активи посадовця київської поліції Полієнка

П ВАКС переглянула рішення: змінено вартість конфіскованої квартири

Апеляційна палата ВАКС стягнула в дохід держави активи заступника керівника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка: квартиру, дохід від її продажу та 2 паркомісця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АП ВАКС.

"30 квітня 2026 року Апеляційна палата ВАКС частково змінила рішення суду першої інстанції від 19.11.2025 про визнання необґрунтованими активів посадовця Національної поліції у м. Києві та його близьких осіб, а також стягнення цих активів у дохід держави", - ідеться в повідомленні.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу представника відповідача. Рішення суду першої інстанції змінено в частині визначення вартості квартири, що підлягає стягненню.

У дохід держави стягнуто:

  •  вартість квартири, розташованої у місті Києві, загальною площею 220,5 кв. м, у розмірі 3 327 929 грн;
  • дохід від відчуження квартири у сумі 4 972 571 грн;
  •  два машино-місця.

Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та може бути оскаржена до Касаційного цивільного суду Верховний Суд.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що заступник начальника Нацполу Києва Полієнко мешкає в елітній квартирі тещі на 220 кв.м, яка за життя заробила 100 грн.
  • Пізніше родина продала скандальний пентхаус у два з половиною рази дорожче від початкової вартості.
  • У листопаді 2025 року ВАКС ухвалив конфіскувати майно родини заступника начальника київської Нацполіції Полієнка - пентхаус площею 220 м² та два паркомісця

Цензор.НЕТ повідомляв, що заступник начальника Нацполу Києва Полієнко мешкає в елітній квартирі тещі на 220 кв.м, яка за життя заробила 100 грн.
🤣🤣🤣
якщо так аплодую , але це трібниці !
хто тут говорив що 91 року в України вкрадено 1 трилйон доларів , тож треба посилювати тиск і повертати все в Україні
А генерала СБУ Вітюка коли труситимете? А Павла Кириленка?
Чекаєте, поки ще трохи малини продасть?
Цікаво буде,коли,зовсім раптово та несподівано Татаров виявиться мультімільярдером та буде разом з Міндичам давати інтерв'ю з сонячних країв....В тут нам про квартиру та паркомісця..."подвиг" правосуддя....На "розкриття" цього злочину та утримання суддів на цю справу пішло у тричі більше коштів....
Прям класика - вилитий "Голубой воришка Альхен"
Конфіскувати активи і фсё? Геніально!!!!
Як мінімум - вигнати з роботи! А ще пройтись по справах, які курував фігурант... А так воно ще собі наколядує!
Зам зама , того зама що краде
А где он такие грошики намыл выяснять не пожелали?
це вже позор чи ще ні?
А за грати коли??? Корупционери повинні всі бути за гратами, але в нас якись дивні закони і вироки!!!!
