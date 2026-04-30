Понад 8 млн грн і паркомісця: ВАКС конфіскував активи посадовця київської поліції Полієнка

Апеляційна палата ВАКС стягнула в дохід держави активи заступника керівника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка: квартиру, дохід від її продажу та 2 паркомісця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АП ВАКС.

"30 квітня 2026 року Апеляційна палата ВАКС частково змінила рішення суду першої інстанції від 19.11.2025 про визнання необґрунтованими активів посадовця Національної поліції у м. Києві та його близьких осіб, а також стягнення цих активів у дохід держави", - ідеться в повідомленні.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу представника відповідача. Рішення суду першої інстанції змінено в частині визначення вартості квартири, що підлягає стягненню.

У дохід держави стягнуто:

вартість квартири, розташованої у місті Києві, загальною площею 220,5 кв. м, у розмірі 3 327 929 грн;

дохід від відчуження квартири у сумі 4 972 571 грн;

два машино-місця.

Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та може бути оскаржена до Касаційного цивільного суду Верховний Суд.

