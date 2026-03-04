Понад 2,7 млн грн необґрунтованих активів працівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполу на Тернопільщині: САП заявила позов
Прокурор САП за матеріалами НАЗК та на підставі самостійно одержаних доказів заявив позов про визнання необґрунтованими активів, набутих працівником Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, і їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.
- Мова йде про автомобіль "MERCEDES-BENZ G 55 AMG", який у 2023 році вказана особа, перебуваючи на посаді начальника управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, придбала за понад 1,5 млн грн.
- Крім того, встановлено, що з 2020 по 2024 рік вказана особа, перебуваючи на різних посадах Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, одержала на банківські рахунки грошові кошти в загальній сумі понад 1,1 млн грн без законних на те підстав.
Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом.
Накладено арешт на авто і ділянку
За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на автомобіль (предмет позову) та земельну ділянку, які на праві власності належать відповідачу.
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