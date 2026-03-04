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Новини Конфіскація необґрунтованих активів
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Понад 2,7 млн грн необґрунтованих активів працівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполу на Тернопільщині: САП заявила позов

активи

Прокурор САП за матеріалами НАЗК та на підставі самостійно одержаних доказів заявив позов про визнання необґрунтованими активів, набутих працівником Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, і їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

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  • Мова йде про автомобіль "MERCEDES-BENZ G 55 AMG", який у 2023 році вказана особа, перебуваючи на посаді начальника управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, придбала за понад 1,5 млн грн.
  • Крім того, встановлено, що з 2020 по 2024 рік вказана особа, перебуваючи на різних посадах Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, одержала на банківські рахунки грошові кошти в загальній сумі понад 1,1 млн грн без законних на те підстав.

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Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом.

Накладено арешт на авто і ділянку

За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на автомобіль (предмет позову) та земельну ділянку, які на праві власності належать відповідачу.

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конфіскація (926) САП (2617) Тернопільська область (702)
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Чому одразу корупціонери?? Людина може жити!!
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04.03.2026 16:32 Відповісти
"иліта " живе, не один же він такий, то ж системне, їх купа
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04.03.2026 16:39 Відповісти
ну, погорячкував прокурор... або ціни не склали...
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04.03.2026 16:45 Відповісти
Поліцай-хабарник, оце так новина. А для чого ще туди йдуть служити?
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04.03.2026 16:48 Відповісти
Мені цікаво де оця мінтовська пи" ота бере гроші?
Підрозділи Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проводять системні та комплексні заходи, спрямовані на викриття злочинних схем, пов'язаних з ухиленням від мобілізації та підривом обороноздатності держави.
Боротьба з організованою злочинністю шляхом її виявлення, локалізації та нейтралізації, з метою захисту громадян та держави від негативного впливу злочинних спільнот.
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04.03.2026 17:04 Відповісти
У "працівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполу" повинен і дохід бути стратегічним.. Що не так?
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04.03.2026 17:05 Відповісти
це все спадок від покійної бабусі ... в тумбочці знайшов що в погребі в селі
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04.03.2026 17:10 Відповісти
А шо там завхоз нацполу Наумов, нету вопросов об активах семьи?!?!
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04.03.2026 18:55 Відповісти
 
 