Понад 2,7 млн грн необґрунтованих активів працівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполу на Тернопільщині: САП заявила позов

Прокурор САП за матеріалами НАЗК та на підставі самостійно одержаних доказів заявив позов про визнання необґрунтованими активів, набутих працівником Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, і їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мова йде про автомобіль "MERCEDES-BENZ G 55 AMG", який у 2023 році вказана особа, перебуваючи на посаді начальника управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, придбала за понад 1,5 млн грн.

Крім того, встановлено, що з 2020 по 2024 рік вказана особа, перебуваючи на різних посадах Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, одержала на банківські рахунки грошові кошти в загальній сумі понад 1,1 млн грн без законних на те підстав.

Також читайте: ВАКС стягнув в дохід держави майже 3 млн грн необґрунтованих активів ексначальника складу військової частини

Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом.

Накладено арешт на авто і ділянку

За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на автомобіль (предмет позову) та земельну ділянку, які на праві власності належать відповідачу.

Також читайте: Необґрунтовані активи на майже 3 млн грн виявлено в одеського правоохоронця, - ДБР