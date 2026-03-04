Более 2,7 млн грн необоснованных активов сотрудника Департамента стратегических расследований Нацполиции в Тернопольской области: САП подала иск
Прокурор САП по материалам НАПК и на основании самостоятельно полученных доказательств подал иск о признании необоснованными активов, приобретенных сотрудником Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.
- Речь идет об автомобиле "MERCEDES-BENZ G 55 AMG", который в 2023 году указанное лицо, находясь на должности начальника управления стратегических расследований в Тернопольской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, приобрело за более чем 1,5 млн грн.
- Кроме того, установлено, что с 2020 по 2024 год указанное лицо, находясь на различных должностях Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, получило на банковские счета денежные средства на общую сумму более 1,1 млн грн без законных на то оснований.
Учитывая изложенное, прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд с иском.
Наложен арест на автомобиль и участок
По заявлению прокурора судом в порядке обеспечения иска наложен арест на автомобиль (предмет иска) и земельный участок, которые на праве собственности принадлежат ответчику.
