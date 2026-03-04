РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10333 посетителя онлайн
Новости Конфискация необоснованных активов
926 7

Более 2,7 млн грн необоснованных активов сотрудника Департамента стратегических расследований Нацполиции в Тернопольской области: САП подала иск

активи

Прокурор САП по материалам НАПК и на основании самостоятельно полученных доказательств подал иск о признании необоснованными активов, приобретенных сотрудником Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

  • Речь идет об автомобиле "MERCEDES-BENZ G 55 AMG", который в 2023 году указанное лицо, находясь на должности начальника управления стратегических расследований в Тернопольской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, приобрело за более чем 1,5 млн грн.
  • Кроме того, установлено, что с 2020 по 2024 год указанное лицо, находясь на различных должностях Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, получило на банковские счета денежные средства на общую сумму более 1,1 млн грн без законных на то оснований.

Также читайте: ВАКС взыскал в доход государства почти 3 млн грн необоснованных активов экс-начальника склада воинской части

Учитывая изложенное, прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд с иском.

Наложен арест на автомобиль и участок

По заявлению прокурора судом в порядке обеспечения иска наложен арест на автомобиль (предмет иска) и земельный участок, которые на праве собственности принадлежат ответчику.

Читайте также: Необоснованные активы на сумму почти 3 млн грн обнаружены у одесского правоохранителя, - ГБР

Автор: 

конфискация (90) САП (526) Тернопольская область (153)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому одразу корупціонери?? Людина може жити!!
показать весь комментарий
04.03.2026 16:32 Ответить
"иліта " живе, не один же він такий, то ж системне, їх купа
показать весь комментарий
04.03.2026 16:39 Ответить
ну, погорячкував прокурор... або ціни не склали...
показать весь комментарий
04.03.2026 16:45 Ответить
Поліцай-хабарник, оце так новина. А для чого ще туди йдуть служити?
показать весь комментарий
04.03.2026 16:48 Ответить
Мені цікаво де оця мінтовська пи" ота бере гроші?
Підрозділи Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проводять системні та комплексні заходи, спрямовані на викриття злочинних схем, пов'язаних з ухиленням від мобілізації та підривом обороноздатності держави.
Боротьба з організованою злочинністю шляхом її виявлення, локалізації та нейтралізації, з метою захисту громадян та держави від негативного впливу злочинних спільнот.
показать весь комментарий
04.03.2026 17:04 Ответить
У "працівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполу" повинен і дохід бути стратегічним.. Що не так?
показать весь комментарий
04.03.2026 17:05 Ответить
це все спадок від покійної бабусі ... в тумбочці знайшов що в погребі в селі
показать весь комментарий
04.03.2026 17:10 Ответить
 
 