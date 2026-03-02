ВАКС взыскал в доход государства почти 3 млн грн необоснованных активов экс-начальника склада воинской части.

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы бывшего чиновника ВСУ и его семьи на сумму более 2,9 млн грн. Речь идет о доме и земельном участке во Львовской области, приобретенных без подтвержденных законных доходов.

об этом сообщает ГБР.

По материалам ГБР Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы бывшего начальника склада горючего и смазочных материалов центра обеспечения тыла Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины и его близких лиц.

Семья приобрела имущество, на которое не имела законных доходов

Сотрудники ГБР установили, что в 2024 году жена военнослужащего по его поручению приобрела жилой дом и земельный участок во Львовской области площадью 180,8 м² стоимостью 2,9 млн грн.

Вместе с тем супруги не имели достаточных законных доходов и сбережений для приобретения этого имущества.

В 2025 году указанный дом продали за 2,7 млн грн.

Материалы о признаках необоснованности активов ГБР в июле 2025 года направило в САП. После их обработки прокурор САП в декабре подал в ВАКС иск на сумму более 2,9 млн грн.

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о бывшем начальнике склада одной из воинских частей Дмитрии Галагудзе и его близких лицах.