ВАКС стягнув в дохід держави майже 3 млн грн необґрунтованих активів ексначальника складу військової частини

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи колишнього посадовця ЗСУ та його родини на понад 2,9 млн грн. Йдеться про будинок і земельну ділянку на Львівщині, придбані без підтверджених законних доходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДБР.

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За матеріалами ДБР Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи колишнього начальника складу пального та мастильних матеріалів центру забезпечення тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України та його близьких осіб.

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Родина придбала майно, на яке не мала законних доходів

Працівники ДБР встановили, що у 2024 році дружина військовослужбовця за його дорученням придбала житловий будинок та земельну ділянку у Львівській області площею 180,8 м² вартістю 2,9 млн грн.

Разом із тим подружжя не мало достатніх законних доходів та заощаджень для придбання цього майна.

У 2025 році зазначений будинок продали за 2,7 млн грн.

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Матеріали щодо ознак необґрунтованості активів ДБР у липні 2025 року скерувало до САП. Після їх опрацювання прокурор САП у грудні подав до ВАКС позов на суму понад 2,9 млн грн.

За даними Центру протидії корупції, ідеться про колишнього начальника складу однієї з військових частин Дмитра Галагудзи та його близьких осіб.