ВАКС визнав необґрунтованими активи начальника Хмельницького відділу Управління ДМС на понад 7,3 млн гривень

Вищий антикорупційний суд за позовом САП визнав частину активів посадовця УДМС у Хмельницькій області необґрунтованими та постановив стягнути їх вартість у сумі понад 7,3 млн грн у дохід держави.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"29 квітня 2026 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів начальника Хмельницького відділу УДМС в Хмельницькій області та члена його сім’ї на загальну суму понад 7,3 млн гривень", - зазначається в повідомленні.

Про яке майно йдеться

Мова йде про торговельний центр (у якому в 2024 році добудували житлову квартиру площею 52,7 кв. м) загальною площею 913,8 кв. м та вартістю 13,7 млн гривень.

Актив включає магазин змішаної торгівлі, кафе, офісні приміщення та житлову квартиру.

Цей актив був набутий у власність членом сім'ї посадовця впродовж 2021–2023 років. Проте аналізом доходів і видатків посадовця та члена його сім’ї установлено неможливість набути його за рахунок законних доходів.

Вирок суду

Суд погодився з доводами прокурора,

визнав необґрунтованою частину цього активу та

постановив стягнути в дохід держави її вартість в сумі 7,3 млн гривень.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Зауважимо, що позов до суду заявлено на підставі інформації ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, та матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції.

