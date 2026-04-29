ВАКС признал необоснованными активы начальника Хмельницкого отдела Управления ГМС на сумму более 7,3 млн гривен
Высший антикоррупционный суд по иску САП признал часть активов должностного лица УГМС в Хмельницкой области необоснованными и постановил взыскать их стоимость в размере более 7,3 млн грн в доход государства.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), передает Цензор.НЕТ.
"29 апреля 2026 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов начальника Хмельницкого отдела УГМС в Хмельницкой области и члена его семьи на общую сумму более 7,3 млн гривен", — отмечается в сообщении.
О каком имуществе идет речь
Речь идет о торговом центре (в котором в 2024 году достроили жилую квартиру площадью 52,7 кв. м) общей площадью 913,8 кв. м и стоимостью 13,7 млн гривен.
Актив включает магазин смешанной торговли, кафе, офисные помещения и жилую квартиру.
Этот актив был приобретен в собственность членом семьи должностного лица в течение 2021–2023 годов. Однако анализом доходов и расходов должностного лица и члена его семьи установлена невозможность приобрести его за счет законных доходов.
Приговор суда:
- суд согласился с доводами прокурора,
- признал необоснованной часть этого актива,
- постановил взыскать в доход государства ее стоимость в сумме 7,3 млн гривен.
Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.
Отметим, что иск в суд подан на основании информации ТУ Государственного бюро расследований, расположенного в г. Хмельницком, и материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
