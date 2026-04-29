ВАКС признал необоснованными активы начальника Хмельницкого отдела Управления ГМС на сумму более 7,3 млн гривен

Высший антикоррупционный суд по иску САП признал часть активов должностного лица УГМС в Хмельницкой области необоснованными и постановил взыскать их стоимость в размере более 7,3 млн грн в доход государства.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), передает Цензор.НЕТ.

"29 апреля 2026 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов начальника Хмельницкого отдела УГМС в Хмельницкой области и члена его семьи на общую сумму более 7,3 млн гривен", — отмечается в сообщении.

О каком имуществе идет речь

Речь идет о торговом центре (в котором в 2024 году достроили жилую квартиру площадью 52,7 кв. м) общей площадью 913,8 кв. м и стоимостью 13,7 млн гривен.

Актив включает магазин смешанной торговли, кафе, офисные помещения и жилую квартиру.

Этот актив был приобретен в собственность членом семьи должностного лица в течение 2021–2023 годов. Однако анализом доходов и расходов должностного лица и члена его семьи установлена невозможность приобрести его за счет законных доходов.

Приговор суда:

суд согласился с доводами прокурора,

признал необоснованной часть этого актива,

постановил взыскать в доход государства ее стоимость в сумме 7,3 млн гривен.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Отметим, что иск в суд подан на основании информации ТУ Государственного бюро расследований, расположенного в г. Хмельницком, и материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

