Автомобиль и 10 земельных участков: ВАКС конфисковал активы на сумму более 5 млн грн депутата из Киевской области
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск прокурора САП и признала необоснованными активы депутата одного из поселковых советов Броварского района Киевской области на общую сумму более 5 млн грн, которыми он фактически пользовался через родственников.
Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
Каким имуществом фактически распоряжается чиновник
- автомобили:
• "Volkswagen ID 4", 2023 года выпуска, стоимостью более 1 млн грн, зарегистрированный на бывшую жену;
• "Jaguar XF", 2015 года выпуска, зарегистрированный на совершеннолетнего сына;
- десять земельных участков, оформленных на тещу депутата, бывшую жену и сына.
Проведенный анализ имущественного положения и расходов депутата сельсовета и членов его семьи, а также бывшей жены и тещи подтвердил невозможность приобрести эти активы за счет законных доходов.
Как выявили приобретение необоснованных активов
Отметим, что данные о приобретении необоснованных активов депутатом одного из поселковых советов Броварского района Киевской области установлены в ходе осуществления процессуального руководства Броварской окружной прокуратурой Киевской области в уголовном производстве по факту совершения тяжкого преступления в сфере охраны окружающей природной среды. Соответствующие материалы были направлены в НАПК.
Теща пыталась отчуждать землю
Отметим, что в ходе мониторинга установлено, что тещей чиновника отчужден ряд земельных участков в пользу близких лиц. Однако благодаря своевременным действиям прокурора, который обратился в ВАКС с заявлением о наложении ареста на активы, являющиеся предметом спора, удалось избежать их дальнейшего отчуждения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль