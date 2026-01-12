Автомобиль и 10 земельных участков: ВАКС конфисковал активы на сумму более 5 млн грн депутата из Киевской области

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск прокурора САП и признала необоснованными активы депутата одного из поселковых советов Броварского района Киевской области на общую сумму более 5 млн грн, которыми он фактически пользовался через родственников.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Каким имуществом фактически распоряжается чиновник

автомобили:

• "Volkswagen ID 4", 2023 года выпуска, стоимостью более 1 млн грн, зарегистрированный на бывшую жену;

• "Jaguar XF", 2015 года выпуска, зарегистрированный на совершеннолетнего сына;

десять земельных участков, оформленных на тещу депутата, бывшую жену и сына.

Читайте также: У экс-руководителя Запорожского ОТЦК и СП Яременко конфискуют имущество на сумму более 3,8 млн грн

Проведенный анализ имущественного положения и расходов депутата сельсовета и членов его семьи, а также бывшей жены и тещи подтвердил невозможность приобрести эти активы за счет законных доходов.

Как выявили приобретение необоснованных активов

Отметим, что данные о приобретении необоснованных активов депутатом одного из поселковых советов Броварского района Киевской области установлены в ходе осуществления процессуального руководства Броварской окружной прокуратурой Киевской области в уголовном производстве по факту совершения тяжкого преступления в сфере охраны окружающей природной среды. Соответствующие материалы были направлены в НАПК.

Теща пыталась отчуждать землю

Отметим, что в ходе мониторинга установлено, что тещей чиновника отчужден ряд земельных участков в пользу близких лиц. Однако благодаря своевременным действиям прокурора, который обратился в ВАКС с заявлением о наложении ареста на активы, являющиеся предметом спора, удалось избежать их дальнейшего отчуждения.

Читайте: ВАКС взыскал в доход государства автомобили бывшего руководителя Харьковского ТЦК Требесова