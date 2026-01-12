Авто і 10 земельних ділянок: ВАКС конфіскував активи на понад 5 млн грн депутата з Київщини

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов прокурора САП та визнала необґрунтованими активи депутата однієї із селищних рад Броварського району Київської області на загальну суму понад 5 млн грн, якими він фактично користувався через родичів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Яким майном фактично розпоряджається посадовець

автомобілі:

• "Volkswagen ID 4", 2023 року випуску, вартістю понад 1 млн грн, що зареєстрований на колишню дружину;

• "Jaguar XF", 2015 року випуску, зареєстрований на повнолітнього сина;

десять земельних ділянок, що оформлені на тещу депутата, колишню дружину та сина.

Проведений аналіз майнового стану та видатків депутата сільради і членів його сім'ї, а також колишньої дружини та тещі підтвердив неможливість придбати ці активи за рахунок законних доходів.

Як виявили набуття необґрунтованих активів

Зазначимо, що дані щодо набуття необґрунтованих активів депутатом однієї із селищних рад Броварського району Київської області встановлені під час здійснення процесуального керівництва Броварською окружною прокуратурою Київської області у кримінальному провадженні за фактом вчинення тяжкого злочину у сфері охорони навколишнього природного середовища. Відповідні матеріали було направлено до НАЗК.

Теща намагалася відчужити землю

Зауважимо, що в ході моніторингу встановлено, що тещею посадовця відчужено низку земельних ділянок на користь близьких осіб. Проте завдяки вчасним діям прокурора, який звернувся до ВАКС із заявою про накладення арешту на активи, які є предметом спору, вдалося уникнути подальшого їх відчуження.

