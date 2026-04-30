ВАКС знизив заставу для Коболєва ще на 30 мільйонів

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави для колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні суду у Фейсбуці.

Згідно з рішенням, сума застави скорочена з 80 млн грн до 50 млн грн. Суд частково задовольнив клопотання сторони захисту.

Менше застави і часткове повернення коштів

У ВАКС уточнили, що також було розглянуто звернення заставодавця. Суд ухвалив повернути частину внесених коштів у розмірі 30 млн грн.

Таким чином, загальний обсяг фінансових зобов’язань для обвинуваченого було переглянуто. Водночас перелік інших обов’язків залишився без змін.

"30 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання захисника колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" та змінила обвинуваченому розмір застави з 80 млн грн на 50 млн грн", – повідомили у суді.

Ухвала набрала законної сили одразу після оголошення та не підлягає окремому оскарженню.

Як змінювалася справа Коболєва

Андрію Коболєву повідомили про підозру 19 січня 2023 року. За версією слідства, він незаконно забезпечив собі виплату на суму понад 229 млн грн.

Сам ексочільник "Нафтогазу" заявляв, що не переховуватиметься та має намір доводити свою правоту в суді.

У квітні 2023 року досудове розслідування завершили, однак згодом правоохоронці ініціювали нові процесуальні дії через появу додаткових доказів.

У грудні 2023 року обвинувальний акт було передано до суду, після чого розпочався розгляд справи по суті.

Варто зазначити, що розмір застави неодноразово переглядався: спочатку він становив 229 млн грн, пізніше був зменшений до 107 млн грн, у 2025 році — до 80 млн грн, а нині — до 50 млн грн.

