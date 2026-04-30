ВАКС знизив заставу для Коболєва ще на 30 мільйонів

Заставу для Коболєва зменшили

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави для колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні суду у Фейсбуці.

Згідно з рішенням, сума застави скорочена з 80 млн грн до 50 млн грн. Суд частково задовольнив клопотання сторони захисту.

Менше застави і часткове повернення коштів

У ВАКС уточнили, що також було розглянуто звернення заставодавця. Суд ухвалив повернути частину внесених коштів у розмірі 30 млн грн.

Таким чином, загальний обсяг фінансових зобов’язань для обвинуваченого було переглянуто. Водночас перелік інших обов’язків залишився без змін.

"30 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання захисника колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" та змінила обвинуваченому розмір застави з 80 млн грн на 50 млн грн", – повідомили у суді.

Ухвала набрала законної сили одразу після оголошення та не підлягає окремому оскарженню.

Як змінювалася справа Коболєва

Андрію Коболєву повідомили про підозру 19 січня 2023 року. За версією слідства, він незаконно забезпечив собі виплату на суму понад 229 млн грн.

Сам ексочільник "Нафтогазу" заявляв, що не переховуватиметься та має намір доводити свою правоту в суді.

У квітні 2023 року досудове розслідування завершили, однак згодом правоохоронці ініціювали нові процесуальні дії через появу додаткових доказів.

У грудні 2023 року обвинувальний акт було передано до суду, після чого розпочався розгляд справи по суті.

  • Варто зазначити, що розмір застави неодноразово переглядався: спочатку він становив 229 млн грн, пізніше був зменшений до 107 млн грн, у 2025 році — до 80 млн грн, а нині — до 50 млн грн.

+14
Ще два-три засідання, і вже ВАКС буде винен Коболєву.
30.04.2026 20:03 Відповісти
+6
Скидки для малоимущих гарантируются...
30.04.2026 19:52 Відповісти
+6
Думаю, ще поторгуються. 229 вкрадено. Десятину потрібно віддати. Бо 50 лімонів це занадто.
30.04.2026 19:58 Відповісти
Скидки для малоимущих гарантируются...
показати весь коментар
30.04.2026 19:52 Відповісти
Думаю, ще поторгуються. 229 вкрадено. Десятину потрібно віддати. Бо 50 лімонів це занадто.
показати весь коментар
30.04.2026 19:58 Відповісти
Ну , нормально так заставу вносить, частинами.
30.04.2026 19:59 Відповісти
Ще два-три засідання, і вже ВАКС буде винен Коболєву.
30.04.2026 20:03 Відповісти
шося я призабув коли воно очолювало Нафтогаз і на який період припадають звинувачування в його злочинних діях.
30.04.2026 21:09 Відповісти
Просто Коболєв жадний. Львіную долю не заніс, от і має проблеми від гопоти.
30.04.2026 21:53 Відповісти
Зпускають справу на тормозах.
01.05.2026 00:06 Відповісти
А що не так?? Усі вирують,в діти суддів повинні голодувати??? Геть руки від дітей!!!
01.05.2026 01:06 Відповісти
Все правильно суд робить - застава підлягає зменшенню з часом, оскільки це є ЗАПОБІЖНИЙ захід. Якщо особа не переховується, не перешкоджає слідству / суду, то внесена застава поступово повертається. А вносилася вона, аби особа (якщо вона не є критично небезпечна для суспільства - типу терористів, вбивць-ман'яків і т. п.) тупо не чекала в СІЗО роками, поки правоохоронці пожують соплі і доведуть (можливо, а можливо і ні) справу спочатку до суду, а потім до вироку. Така логіка законодавства і судової практики його застосування. І у всьому цивілізованому світі застава по кримінальних провадженнях саме так і працює - в цьому її сенс. Так що підстав для "зради" чи "караул !" немає.
01.05.2026 04:25 Відповісти
 
 