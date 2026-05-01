ВАКС постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи депутата Київської міської ради та його дружини і постановив стягнути їх на користь держави.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Що саме конфіскують
Суд постановив стягнути три земельні ділянки, а також 10 млн грн доходів, отриманих від продажу майна.
"Колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП і постановила стягнути з них 3 земельні ділянки та 10 млн грн доходів", – зазначили в прокуратурі.
Загалом йдеться про активи на майже 20 млн грн.
Звідки взялися активи
За даними слідства, у 2021–2022 роках подружжя набуло сім земельних ділянок під Києвом і збудувало два будинки.
Вартість цього майна становила 9,7 млн грн, що на 7,7 млн грн перевищувало їхні офіційні доходи.
"Аналіз доходів і витрат показав, що вони не мали достатніх законних коштів для придбання цих активів", – повідомили в САП.
Як отримали прибуток
Згодом частину майна – дві ділянки та два будинки – продали за вищою ціною, ніж купували.
У результаті подружжя отримало близько 10 млн грн доходу, який тепер також підлягає стягненню.
Про кого йдеться
Офіційно імена фігурантів не розголошуються. Водночас Центр з протидії корупції повідомляв, що йдеться про депутата Київради Ігоря Галайчука та його дружину.
