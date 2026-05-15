У "слуги народу" Литвиненка конфіскують 7,2 млн грн необґрунтованих активів, - САП
Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи нардепа "Слуги народу" Сергія Литвиненка на понад 7 млн грн.
Про це повідомила пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.
Так, колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, які оформлені на низку фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із народним депутатом України.
Йдеться про три авто:
- "Toyota Land Cruiser 200", 2020 р.в.;
- "BMW 730LD", 2020 р.в.;
- "BMW Х5", 2020 р.в.
Суд постановив стягнути в дохід держави їхню вартість у сумі 7 255 976 гривень.
Рішення можна оскаржити протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.
Подробиці у справі
"У ході збору доказів щодо необґрунтованості активів встановлено, що упродовж 2020–2021 років ці автомобілі придбали у приватну власність неофіційні водії народного обранця і пов’язана з ним юридична особа.
Після купівлі згаданих активів їх використовував посадовець. При цьому навіть отримав допуск для заїзду на територію Верховної Ради України.
Проте, провівши аналіз доходів і видатків представника влади та членів його сім’ї, встановлено неможливість набути ці транспортні засоби за рахунок законних доходів", - розповіли у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про те, що народний депутат від "Слуги народу" Сергій Литвиненко користується елітним автомобілем Toyota Land Cruiser 200 2020 року випуску, який офіційно зареєстровано на його помічника.
- Пізніше САП просила конфіскувати елітні авто "слуги народу" Литвиненка.
Просто один з ранніх епізодів "прібарахлєнцев", а таких персонажів серед "зеленого племені" - кожен другий чи навіть майже всі.