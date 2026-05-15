У "слуги народу" Литвиненка конфіскують 7,2 млн грн необґрунтованих активів, - САП

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи нардепа "Слуги народу" Сергія Литвиненка на понад 7 млн грн.

Про це повідомила пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

Так, колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, які оформлені на низку фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із народним депутатом України.

Йдеться про три авто:

"Toyota Land Cruiser 200", 2020 р.в.;

"BMW 730LD", 2020 р.в.;

"BMW Х5", 2020 р.в.

Суд постановив стягнути в дохід держави їхню вартість у сумі 7 255 976 гривень.

Рішення можна оскаржити протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Подробиці у справі

"У ході збору доказів щодо необґрунтованості активів встановлено, що упродовж 2020–2021 років ці автомобілі придбали у приватну власність неофіційні водії народного обранця і пов’язана з ним юридична особа.



Після купівлі згаданих активів їх використовував посадовець. При цьому навіть отримав допуск для заїзду на територію Верховної Ради України.



Проте, провівши аналіз доходів і видатків представника влади та членів його сім’ї, встановлено неможливість набути ці транспортні засоби за рахунок законних доходів", - розповіли у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що народний депутат від "Слуги народу" Сергій Литвиненко користується елітним автомобілем Toyota Land Cruiser 200 2020 року випуску, який офіційно зареєстровано на його помічника.

Пізніше САП просила конфіскувати елітні авто "слуги народу" Литвиненка.

