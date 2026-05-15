У "слуги народу" Литвиненка конфіскують 7,2 млн грн необґрунтованих активів, - САП

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи нардепа "Слуги народу" Сергія Литвиненка на понад 7 млн грн.

Про це повідомила пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

Так, колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, які оформлені на низку фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із народним депутатом України.

Йдеться про три авто:

  • "Toyota Land Cruiser 200", 2020 р.в.;
  • "BMW 730LD", 2020 р.в.;
  • "BMW Х5", 2020 р.в.

Суд постановив стягнути в дохід держави їхню вартість у сумі 7 255 976 гривень.

Рішення можна оскаржити протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Подробиці у справі

"У ході збору доказів щодо необґрунтованості активів встановлено, що упродовж 2020–2021 років ці автомобілі придбали у приватну власність неофіційні водії народного обранця і пов’язана з ним юридична особа.

Після купівлі згаданих активів їх використовував посадовець. При цьому навіть отримав допуск для заїзду на територію Верховної Ради України.

Проте, провівши аналіз доходів і видатків представника влади та членів його сім’ї, встановлено неможливість набути ці транспортні засоби за рахунок законних доходів", - розповіли у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про те, що народний депутат від "Слуги народу" Сергій Литвиненко користується елітним автомобілем Toyota Land Cruiser 200 2020 року випуску, який офіційно зареєстровано на його помічника.
  • Пізніше САП просила конфіскувати елітні авто "слуги народу" Литвиненка.

А можна так зробити з усіма хто краде?
15.05.2026 13:24 Відповісти
А коли вже у Борисова, Крупи, Вітюка та решти кровосісів конфіскують наколядоване?
15.05.2026 13:25 Відповісти
Ще згадав, був такий собі колишній хокеїст Халімон, який разом з продавчинею спідньої білизни Анастасією за кілька років (2021-2022) придбали 80 га земельки у Чернігівській області та "хатинку" на Печерських пагорбах по заниженій в 5-6 разів ціні.
Просто один з ранніх епізодів "прібарахлєнцев", а таких персонажів серед "зеленого племені" - кожен другий чи навіть майже всі.
15.05.2026 14:13 Відповісти
Без ВИКЛЮЧЕНЬ ВСІ !!!!
15.05.2026 14:37 Відповісти
 
 