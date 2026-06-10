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Новини Корупція ТЦК
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Майже 3 млн грн стягнув суд з ексначальника Кременчуцького ТЦК за необґрунтовані активи, - САП

Колишній керівник Кременчуцького ТЦК програв справу у ВАКС

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо колишнього начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, позов стосувався активів, які посадовець набув упродовж 2022–2024 років, інформують у САП.

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Які активи визнали необґрунтованими

Йдеться про квартиру в клубному будинку в Кременчуці, автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, а також вартість автомобіля Toyota RAV4 і дохід, отриманий від його відчуження.

У САП зазначили, що саме ці активи стали предметом судового розгляду.

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Що вирішив суд

Вищий антикорупційний суд ухвалив стягнути в дохід держави вартість необґрунтованих активів на суму майже 3 мільйони гривень.

Позов ґрунтувався на матеріалах Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро України.

Рішення наразі не набрало законної сили. Сторони мають право оскаржити його протягом 30 днів з дня складення повного тексту судового рішення.

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Автор: 

корупція (5086) САП (2617) ТЦК та СП (1195) Полтавська область (1396)
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А звідки взялись гроші не цікаво? Кримінальну справу завели?
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10.06.2026 12:22 Відповісти
Продовжує працювати далі
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10.06.2026 12:27 Відповісти
ну мабуть же за кожною гривнею там якийсь злочин ?

були б чесні гроші то й претензій не було б
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10.06.2026 12:31 Відповісти
за кожною змародереною копійчиною людське життя!!!!!
зламані долі!!!!
то, де це падло, екс тецека?
пішов на співпрацю зі слідством?
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10.06.2026 12:34 Відповісти
Ну а далі що? Розрахувався, і відпустили - працюй і заробляй ще?
Типу "спортивна риболовля" - спіймали, зважили (оцінили), відпустили?
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10.06.2026 12:35 Відповісти
Заміст в'язниці легкий переляк. Яка милосердна українська феміда
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10.06.2026 12:50 Відповісти
А уволить?Нет, нужно возвращать убытки.
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10.06.2026 12:56 Відповісти
Волков чи Мазницький, прізвище в студію!
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10.06.2026 13:04 Відповісти
Короче , відслинявив .
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10.06.2026 13:05 Відповісти
До речі , щось злобних тцкістів нема . Чекають на ЦУ чи на оповіщення вп....ли?
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10.06.2026 13:08 Відповісти
 
 