Майже 3 млн грн стягнув суд з ексначальника Кременчуцького ТЦК за необґрунтовані активи, - САП
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо колишнього начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, позов стосувався активів, які посадовець набув упродовж 2022–2024 років, інформують у САП.
Які активи визнали необґрунтованими
Йдеться про квартиру в клубному будинку в Кременчуці, автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, а також вартість автомобіля Toyota RAV4 і дохід, отриманий від його відчуження.
У САП зазначили, що саме ці активи стали предметом судового розгляду.
Що вирішив суд
Вищий антикорупційний суд ухвалив стягнути в дохід держави вартість необґрунтованих активів на суму майже 3 мільйони гривень.
Позов ґрунтувався на матеріалах Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро України.
Рішення наразі не набрало законної сили. Сторони мають право оскаржити його протягом 30 днів з дня складення повного тексту судового рішення.
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були б чесні гроші то й претензій не було б
зламані долі!!!!
то, де це падло, екс тецека?
пішов на співпрацю зі слідством?
Типу "спортивна риболовля" - спіймали, зважили (оцінили), відпустили?