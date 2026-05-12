НАБУ розслідує корупцію як в енергетиці, так і в обороні. Зокрема щодо виробників української зброї, - Кривонос

Антикорупційні органи проводять розслідування у напрямку енергетики та оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ,

Керівник САП Клименко заявив, що операція "Мідас" включає велику кількість напрямків і розслідується різними підрозділами детективів та різними групами прокурорів.

Все для того, щоб уникнути витоків.

"Так само розслідується і напрям енергетики, розслідується та продовжує розслідуватися напрям оборони. Так само щодо постачання бронежилетів. Проводяться експертизи.

Так само, ми говорили про це, що з лютого 2025 року є розслідування щодо низки виробників вітчизняного озброєння, зокрема дронів. В рамках цього розслідування ще з квітня 2025 року призначено низку експертиз, які тривають до цього часу та нами не отримано", - розповів директор НАБУ Кривонос.

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватні резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

