"Династію" у 2021 році освятив представник церкви, - НАБУ

Фото: NABU / YouTube / Скриншот

На початку будівництва житлового кооперативу "Династія" в Козині у 2021 році було закопано пам’ятну капсулу та проведено освячення за участі представника церкви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро України.

Про що повідомили в НАБУ

За даними правоохоронців, на цьому об’єкті члени злочинного угруповання могли легалізувати близько 460 мільйонів гривень.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Павло Єршов зазначив, що для освячення запросили священника, дружина якого у 2022 році стане формальним власником однієї з квартир, які надали Олексію Чернишову як неправомірну вигоду. Тоді він був міністром розвитку громад та територій.

Про "Династію"

Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія".

Схема почалась у 2018 році. За даними НАБУ, тоді Че Гевара (за даними прокурора САП, таким прізвиськом фігуранти називали Олексія Чернишова) увійшов у склад засновників TОВ BLOОM Development. Влітку 2019 року це товариство придбало у Козинської сільради на Київщині понад 4 га землі, яка й стала основою для майбутнього будівництва.

  • За даними НАБУ, вартість земельних ділянок в Козині, на яких планували будівництво Династії, за оцінками самих же учасників проєкту, складала на той час від 4 до 20 тисяч доларів за одну сотку землі.
  • У НАБУ зазначають, що учасники "проєкту Династія" домовилися побувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Топ коментарі
+19
А представник якої церкви "освятив", МП?

P.s. "А я думаю чого через Козин шахеди не літають... Зазвичай Вишеньки/Обухів/Українка/Трипілля...і вектор Хотів" (с)
11.05.2026 23:27 Відповісти
+13
НАБУ виявляється замахнулися на "святе" для серця наших мародерів)
11.05.2026 23:34 Відповісти
+12
Для мене всі церкви, релігігійні організації це просто "бізнес". Ні до якої не ходжу.
11.05.2026 23:32 Відповісти
"Солидный Господь для солидных господ" (с)
11.05.2026 23:27 Відповісти
Не тим миром мазані. Господь дав, господь взяв.
показати весь коментар
12.05.2026 00:06 Відповісти
А представник якої церкви "освятив", МП?

P.s. "А я думаю чого через Козин шахеди не літають... Зазвичай Вишеньки/Обухів/Українка/Трипілля...і вектор Хотів" (с)
11.05.2026 23:27 Відповісти
А якщо офіційної й правильної то що? Реакція у вас буде така ж, як і на МП, чи все ж інша?)
11.05.2026 23:29 Відповісти
Для мене всі церкви, релігігійні організації це просто "бізнес". Ні до якої не ходжу.
11.05.2026 23:32 Відповісти
Але запитали про одну)
11.05.2026 23:33 Відповісти
МП то не церква. Філія єфєсбе.
12.05.2026 10:45 Відповісти
А якщо це освячував представник ідеологічно правильної церкви, що скажете?)
12.05.2026 12:07 Відповісти
Равин, чи що? Яка "ідеологічно правильна церква"?
12.05.2026 13:46 Відповісти
Невже кірюха приїздив?😯
11.05.2026 23:46 Відповісти
Звичайно УПЦ МП. То їх покровителі і виборці. А все українське вони ненавидять.
11.05.2026 23:49 Відповісти
Навіть не сумніваюсь що мп.Але,питання в іншому,навіщо євреї освячують за участі православних???
12.05.2026 06:05 Відповісти
Цікаво, от ті "прості" люди : голова сільради, священник, будівельники, дизайнери та інші, то, мабуть, індуси чи бангладешці були, бо нічого не розуміли, мовчки брали гроші та досі мовчать в ганчірочку.
Ну не могли то бути прості українці, правда ж?
11.05.2026 23:27 Відповісти
Ні, усі заброньовані будівельники, типові етнічні слуги зеленського і кабміндічів, бо вони з прорабами, добре знали з яких кривавих грошей і кому будували хатинки для вови і андрія під керівництвом чернишова!!
А гроші на це будівництво хатинок у Козині та за земельні ділянки, крадені в Українців !!!
12.05.2026 00:45 Відповісти
от чорт такий! вспів своїм колєгам зі святого сімейства освятити! кров'ю! ))
11.05.2026 23:27 Відповісти
Попу анафему, тракторісту догану. Амінь!
11.05.2026 23:33 Відповісти
НАБУ виявляється замахнулися на "святе" для серця наших мародерів)
11.05.2026 23:34 Відповісти
🤣...
11.05.2026 23:42 Відповісти
Здогадайтесь від якої церкви. Та, яка в Офіс, як додому ходила. Та, на перейменування якої Зельоні закрили очі, і до тепер закон не виконують.
11.05.2026 23:41 Відповісти
В МП всі попи фальшиві. Равіна треба було брати, то не було б зараз клопоту.
11.05.2026 23:47 Відповісти
То це що, батюшка бракований обряд провів, нахалтурив? Ай-я-яй... 😂
Позбавити "отця" ліцензії!
11.05.2026 23:55 Відповісти
треба було
равіна запросити
11.05.2026 23:59 Відповісти
І що допомогло, що освятив представник церкви? Попівська святість ніфіга не спрацювала! ''Династію'' накрили! Піп має повернути гроші назад за невдале освячення! Навіщо, ну навіщо піп ''поліз'' в брудні гроші?! Це ж не поодинокий випадок! Де гроші, там завжди попи!
12.05.2026 00:31 Відповісти
Освячував "Династію" у 2021 році Митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел (у миру - Лебідь Петро Дмитрович) - одна з найбільш неоднозначних постатей в ієрархії УПЦ (МП). У народі та медіа він широко відомий під прізвиськом «Паша-Мерседес» через свою любов до розкішних автомобілів та скандали, пов'язані з його стилем життя. У 2008 році був обраний депутатом Київської міської ради від «Партії регіонів». В 2023 йому офіційно висунуто звинувачення СБУ у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Служба безпеки оприлюднила записи його розмов, де він радів окупації окремих регіонів та принизливо висловлювався про ПЦУ.

У 2023 році перебував під цілодобовим домашнім арештом, а пізніше був відправлений до СІЗО. Вийшов під заставу у розмірі 33,3 млн гривень, яку за нього внесли прихожани. Журналістські розслідування, зокрема BIHUS.Info, виявили у власності митрополита розкішні маєтки під Києвом, аграрний бізнес та великий автопарк, що не відповідає офіційному статусу ченця. Наразі розгляд кримінальних справ проти нього в судах триває, а сам він залишається під особистим зобов'язанням.

Що не ясно?
12.05.2026 01:08 Відповісти
В освятив батюшка Московської церкви?
12.05.2026 04:37 Відповісти
А попіздяком був чи з попадьйою?
12.05.2026 05:00 Відповісти
 
 