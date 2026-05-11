"Династію" у 2021 році освятив представник церкви, - НАБУ
На початку будівництва житлового кооперативу "Династія" в Козині у 2021 році було закопано пам’ятну капсулу та проведено освячення за участі представника церкви.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро України.
Про що повідомили в НАБУ
За даними правоохоронців, на цьому об’єкті члени злочинного угруповання могли легалізувати близько 460 мільйонів гривень.
Керівник підрозділу детективів НАБУ Павло Єршов зазначив, що для освячення запросили священника, дружина якого у 2022 році стане формальним власником однієї з квартир, які надали Олексію Чернишову як неправомірну вигоду. Тоді він був міністром розвитку громад та територій.
Про "Династію"
Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія".
Схема почалась у 2018 році. За даними НАБУ, тоді Че Гевара (за даними прокурора САП, таким прізвиськом фігуранти називали Олексія Чернишова) увійшов у склад засновників TОВ BLOОM Development. Влітку 2019 року це товариство придбало у Козинської сільради на Київщині понад 4 га землі, яка й стала основою для майбутнього будівництва.
- За даними НАБУ, вартість земельних ділянок в Козині, на яких планували будівництво Династії, за оцінками самих же учасників проєкту, складала на той час від 4 до 20 тисяч доларів за одну сотку землі.
- У НАБУ зазначають, що учасники "проєкту Династія" домовилися побувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Що передувало?
Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
У 2023 році перебував під цілодобовим домашнім арештом, а пізніше був відправлений до СІЗО. Вийшов під заставу у розмірі 33,3 млн гривень, яку за нього внесли прихожани. Журналістські розслідування, зокрема BIHUS.Info, виявили у власності митрополита розкішні маєтки під Києвом, аграрний бізнес та великий автопарк, що не відповідає офіційному статусу ченця. Наразі розгляд кримінальних справ проти нього в судах триває, а сам він залишається під особистим зобов'язанням.
