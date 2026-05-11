НАБУ і САП повідомили про підозру Єрмаку у справі про "Династію". ВIДЕО

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву НАБУ.

Єрмак отримав підозру

"НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників — колишньому керівнику Офісу Президента України. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України. Тривають невідкладні слідчі дії", - сказано в повідомленні.

НАБУ також опублікувало відео із записами розмов у справі про відмивання грошей на будівництві елітних будинків під Києвом.

Нагадаємо, що напередодні нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що НАБУ та САП увечері 11 травня, ймовірно, проводять процесуальні дії щодо колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.

