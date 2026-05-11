УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12151 відвідувач онлайн
Новини Підозра Єрмаку Будівництво Династії
10 197 74

НАБУ і САП повідомили про підозру Єрмаку у справі про "Династію". ВIДЕО

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву НАБУ.

Єрмак отримав підозру 

"НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників — колишньому керівнику Офісу Президента України. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України. Тривають невідкладні слідчі дії", - сказано в повідомленні.

НАБУ також опублікувало відео із записами розмов у справі про відмивання грошей на будівництві елітних будинків під Києвом.

Нагадаємо, що напередодні нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що НАБУ та САП увечері 11 травня, ймовірно, проводять процесуальні дії щодо колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Дивіться також: НАБУ та САП, ймовірно, проводять обшуки у Єрмака, - Железняк. ФОТО

Звільнення Єрмака

Автор: 

НАБУ (5721) Єрмак Андрій (1706) підозра (987)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
А то прикинувся шлангом - адвокатуру почав в армії розводити
показати весь коментар
11.05.2026 21:28 Відповісти
+19
Мабуть, проти Мендель санкції введе...
показати весь коментар
11.05.2026 21:32 Відповісти
+18
Чекаємо коли Дерьмак почне сдавати Зелю.....
показати весь коментар
11.05.2026 21:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Операція " кордон", пішло прикриття типу підозрою.😎
показати весь коментар
11.05.2026 21:26 Відповісти
ЛУЦЕНКО: Запах ІМПІЧМЕНТУ! Не питайте ХТО ТАКИЙ ВОВА! Це ОПГ! Міндіч досі рахує БАКСИ! Чому БОГДАН?
https://www.youtube.com/watch?v=ZKs8wPgHfcU
показати весь коментар
11.05.2026 21:54 Відповісти
це хто?
показати весь коментар
11.05.2026 22:54 Відповісти
73% вівців точно знають, що під ім'ям Вова ховається Пєтя. Вони не можуть змиритися з тим, що вибрали саме найгірше що було в Україні в кандидатах.
показати весь коментар
11.05.2026 23:01 Відповісти
Це ви так вважаєте, що блазень - найгірше. А вони у своїй більшості впевнені у своєму виборі, воно, оте гімно квартальне обдовбане, найкраще, і йому, бідному, таке дісталося! А найгірший, звісно ж, Порошенко, це аксіома, навіть не обговорюється.
показати весь коментар
12.05.2026 06:03 Відповісти
...потихеньку і дуже обережно починаю вірити в антикорупційні органи в Україні...
показати весь коментар
11.05.2026 22:08 Відповісти
Побачимо - сказав сліпий 😎😸
показати весь коментар
11.05.2026 22:10 Відповісти
Бєзрукій вихватіл кінжал і за безногім побєжал.
показати весь коментар
12.05.2026 00:22 Відповісти
Можна почекати ще пару років.
показати весь коментар
11.05.2026 21:28 Відповісти
А то прикинувся шлангом - адвокатуру почав в армії розводити
показати весь коментар
11.05.2026 21:28 Відповісти
Захід тицьнув Зелю фейсом в блюдр - парніша! - в тебе старший офісмен - зашкварений
показати весь коментар
11.05.2026 21:39 Відповісти
Чекаємо коли Дерьмак почне сдавати Зелю.....
показати весь коментар
11.05.2026 21:29 Відповісти
Не потрібно його здавати, НАБУ і САП все відомо. Просто у Вови імунітет. Але ж він вічно президентом не буде.
показати весь коментар
11.05.2026 23:03 Відповісти
Чомусь маю велику впевненність що Вову Зеленського використовували як куклу без права голосу. Він це зрозумів але пізДно. В подальшому плив за течією. З початком війни спробував переломити ситуацію. Частково вдалося. Сів на коня. І це спрацювало. Артистизм допоміг і йому, і Україні. Зараз світ ведеться на призвіще Зеленський. Ким би він не був раніше. Україні як державі потрібно ще буде юзати цей ,,бренд,, бо на нього багато закручено. Як би багатьом цього абсолютно не хотілося.
показати весь коментар
12.05.2026 00:36 Відповісти
А зєля що знов сухим з води вийде ?
показати весь коментар
11.05.2026 21:29 Відповісти
Зєля закінчить погано. Сумніваюся, що вийде будь-коли.
показати весь коментар
11.05.2026 21:45 Відповісти
Вийде на зупинці "Форте-дей-Мармі". А там вийде як вийде.
показати весь коментар
11.05.2026 21:49 Відповісти
Звичайно, його ж мудрий нарід любить
показати весь коментар
11.05.2026 21:50 Відповісти
У зєлєнского вже 5 епізодів, кожний з яких однозначно потрапляє під визначення "державна зрада". Зараз у нього президентський іммунітет. Коли він його втратить йому піздєц. Якщо спробують вивести з під звинувачень то піздєц наступить не тілький йому, а й тим хто це спробує здійснити. Не бачу жодного варіанту крім втечі, пластичної операції і зміни статі для того щоб лишитися живим і безкарним.
показати весь коментар
12.05.2026 00:03 Відповісти
І підозрою все закінчиться. Кардинал не підсудний.
показати весь коментар
11.05.2026 21:29 Відповісти
Та ну нах...
Угода з слідством...
Розвал доказової бази...
Чи тихенько піде у ліси Панами...
Не пишу про реальний строк бо не вірю, просто пля не вірю.
показати весь коментар
11.05.2026 21:30 Відповісти
угода зі слідством передбачає визнання провини та пом'якшення покрання й, відповідно, судимість.
показати весь коментар
11.05.2026 21:43 Відповісти
А чому НАБУ і САП не дочекались поки Єрмак не втік?
показати весь коментар
11.05.2026 21:31 Відповісти
Чекаю на коментар віслоухого...
показати весь коментар
11.05.2026 21:31 Відповісти
Мабуть, проти Мендель санкції введе...
показати весь коментар
11.05.2026 21:32 Відповісти
Нє, ну він же не лох
показати весь коментар
11.05.2026 21:40 Відповісти
😂😂😂
показати весь коментар
11.05.2026 21:45 Відповісти
В чому віслоухий?
показати весь коментар
11.05.2026 21:59 Відповісти
Здається мені в госдурє новий сенатор з'явится
показати весь коментар
11.05.2026 21:32 Відповісти
на державну зраду не підходить
показати весь коментар
11.05.2026 21:33 Відповісти
Ніщо не заважає Єрмаку взяти приклад Мендель та Богдана та врізать по цьому зраднику Зеленському.
показати весь коментар
11.05.2026 21:35 Відповісти
Там наче ще якогось Вову згадували,нє???
показати весь коментар
11.05.2026 21:36 Відповісти
Мабуть лєніна яки живе в мовзолеї)
показати весь коментар
11.05.2026 21:46 Відповісти
То не той
показати весь коментар
11.05.2026 21:55 Відповісти
Який такий Вова? Не було ніякого Вови. Це ворожі наративи.
показати весь коментар
11.05.2026 22:25 Відповісти
Погоджуюся. То ім'ям Вови прикривпвся Пєтя і говорив його голосом. Якщо не вірите, то запитайте у вівців 73%.
показати весь коментар
11.05.2026 23:05 Відповісти
Сьогодні пробував його печиво з вершковим маслом, таке добре. От вміє. Не реклама.
показати весь коментар
11.05.2026 23:09 Відповісти
Як на мене вівці це ті що вивели популістів свинарчуків 1.0 і 2.0 у другий тур виборів і не залишив вибору адекватній частині суспільства обрати проукраїнську державницьку владу. Потрібно вводити тест на iq в бюлетнях щоб не давати дурням обирати популістів.
показати весь коментар
12.05.2026 02:28 Відповісти
І не тільки прикривався. Ще й лізе кругом. Моя сусідка, жінка дуже освічена і дуже підкована у політиці, її свого часу хазяїн вигнав з хлібного кіоску, бо напилася там же і кіоск зачинила, а хліб сам не продавався, так от вона підтвердить відносно "того Порошенка". Куди лізе Порошенко, пояснити не хоче, самі здогадуйтеся, але парню із народа заважає. От тільки якби таких сусідок було одиниці...
показати весь коментар
12.05.2026 06:09 Відповісти
Если друг оказался вдруг · И не друг, и не враг, а так.. А де той таваріщ що казав що я з ним прийшов я з ним і піду?
показати весь коментар
11.05.2026 21:37 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2026 21:39 Відповісти
460 млн це десь 10 500 000 доларів під залог випустять залог на 100 000 доларів а справи інші де міларди вкрадені поховають ось і весь цирк
показати весь коментар
11.05.2026 21:43 Відповісти
Угадай, где тут Вова и причём он к Козину и Династии.
показати весь коментар
11.05.2026 21:44 Відповісти
Немає ніякого Вови. То все той Порох не заспокоїться і взяв та підкинув Вові цю ''династію'', міндічів, кума Чернігова і навіть скумбрію. А як все починалося у 2019 році? Авіації, лижі, гори, Оман...
показати весь коментар
11.05.2026 23:09 Відповісти
нє можєт бить!! ета нєпажиданна!
показати весь коментар
11.05.2026 21:45 Відповісти
Підозра по такій муйні, що навіть не цікаво. А де підозра про державну зраду? Від СБУ?
показати весь коментар
11.05.2026 21:50 Відповісти
Підозру в державній зраді має готувати СБУ, але їх всіх особисто призначив Голобородько.
показати весь коментар
11.05.2026 23:10 Відповісти
Призначив їх Єрмак. Торчок на папері тільки хрестика поставив.
показати весь коментар
12.05.2026 06:11 Відповісти
це шоу.
показати весь коментар
11.05.2026 21:57 Відповісти
Залишилось дочекатись підозри таємничому вові, якого безуспішно шукають всі провладні медіакурви. Головне - не дати цьому покидьку можливості накивати п'ятами з країни, впевнений, що його неголена тушка в смердючому непраному спортивному костюмі прикрасить собою будь-який із київських каштанів
показати весь коментар
11.05.2026 22:01 Відповісти
У цеї туші
завтра з'являється бумажка - про смертельну хворобу і це лай..о укатить в Ізраїль чи Австрію ,, лікуватися,,
показати весь коментар
11.05.2026 22:22 Відповісти
... нічого йому не буде ,пошумлять трохи для імітації... та будуть далі красти .
показати весь коментар
11.05.2026 22:10 Відповісти
Ну, нехай спробують знайти його на передовій. Андрій Борисович же одразу сказав, що йде служити. Тобто зараз він десь на фронті. Можливо, навіть, як Люся, вже тридцять із чимось разів ходив за лінію фронту. Ну що ж, нехай детективи пошукають його. Замість того щоб дати цьому мужньому чоловікові звання Героя України, вони зводять на нього наклеп. Він навіть не просто міньйон його величності - це фаворит найвидатнішого президента **********. Хоча тут можна й посперечатися: за океаном теж є великий президент. Ну, якось так. Це некрасиво з боку НАБУ та САП. Дуже некрасиво. Але гаразд, нехай їдуть і шукають його на лінії бойового зіткнення
показати весь коментар
11.05.2026 22:13 Відповісти
Треба рейтінг зеленському підіймати, бо біда, можна, як муамар каддафі закінчити
показати весь коментар
11.05.2026 22:31 Відповісти
У дєрмака такий компромат на Вову, що його фіг хто посадить.
показати весь коментар
11.05.2026 22:33 Відповісти
Вечір перестає бути томним))))
показати весь коментар
11.05.2026 22:40 Відповісти
Я впевнений що зараз Зеленський підключить свого ручного генерального прокурора, керівника СБУ , ДБР, МВС та всіх інших керівників, яких він назначав саме для можливості безкарного пограбунку країни і тому щоб не було зловживань владою та корупції потрібно акціями протесту змусити депутатів Верховної Ради прийняти закон, щоб генерального прокурора, суддів, керівника ДБР, СБУ, НАБУ, САП, АРМА нам обирали наші міжнародні партнери, які дають нам гроші, а не корумпована влада
показати весь коментар
11.05.2026 22:41 Відповісти
вони здадуть Вову, як склотару
показати весь коментар
11.05.2026 23:05 Відповісти
Не той час. Сьогодні за Україною спостерігають США і в ЄС. Знову прийняти закон про знищення самостійності НАБУ і САП не вийде, бо в такому разі під санкції попаде таємничий Вова.
показати весь коментар
11.05.2026 23:13 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2026 22:42 Відповісти
Оскільки обкурений ішак ( він же R-1) наразі під імунітетом та підлягає кримінальному переслідуванню, то і не оприлюднюються плівки прослуховування. А вони, звісно, є. Тож обкуреному ішаку треба тепер дуже напрягтись. Зашморг над ватажком злочинного угрупування потрохи затягується.
показати весь коментар
11.05.2026 22:48 Відповісти
Якщо Єрмак не в СІЗО за такий серйозний злочин то це все вистава для українців -лохторату-
показати весь коментар
11.05.2026 22:52 Відповісти
кордони.... кордони тримайте!!!
показати весь коментар
11.05.2026 23:10 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2026 23:56 Відповісти
Я не зрозумів... прочитав всі інфи... так його в ІТТ не закрили? Підозра є, але чому не закрили?
показати весь коментар
12.05.2026 00:02 Відповісти
Уже и до этого добрались,а помощник сивковича до сих пор сидит под куполом и спокойно пропихивает законы переписанные у путина.
показати весь коментар
12.05.2026 00:20 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/64880 Борислав Береза:
А давайте я вас здивую. Поки вся країна чекає відповіді від Зеленського, а хто той Вова для якого будують дім в Дінастії, то державний Ощадбанк визначився на офіційному рівні, хто такий Алі-Баба. Вони вважають, що це Андрій Єрмак. І визначилося з цим саме керівництво Ощадбанку у офіційному документі. При тому, не в Україні, а... в ЄС. Не жартую. Тож, варто визнати і те, що цим керівництво Ощадбанку підтвердило залученність Андрія Єрмака до корупційних схем Міндіча. І вже два великих європейських ЗМІ у захваті від цього. Ну, і це точно актуалізує питання - чому тоді Єрмак ще не отримав підозру?

Сподіваюся, що незабаром будуть подробиці і скрини цих документів. Не перемикайтесь.
показати весь коментар
12.05.2026 01:02 Відповісти
А в мене, товариство, риторичне питання: крига скресла, або щось у "зеленому" лісі здохло? Як казала Марія Терезія: ад це там де смердить і ніхто нікого не любить!
показати весь коментар
12.05.2026 01:27 Відповісти
Усим безладом в Україні керує Зеленськийй !!!!!! , Ухилянт - боневтік - Зеленський,, це лихо не про Україну..... Боневтік та його потужні 5-6 крадіїв , мародерят Україну під час війни....
показати весь коментар
12.05.2026 06:40 Відповісти
"Пока Вова на месте, мы будем жить", - НАЖАЛЬ, АЛЕ ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ клоунократії.
показати весь коментар
12.05.2026 08:19 Відповісти
Така страшна корупція,що треба в кожній громаді створювати НАБУ може з назвою Громадське АБУ.Бо викорінити це лайно важко та довго,в живемо ми прямо зараз.
показати весь коментар
12.05.2026 16:26 Відповісти
 
 