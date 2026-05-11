НАБУ і САП повідомили про підозру Єрмаку у справі про "Династію". ВIДЕО
НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву НАБУ.
Єрмак отримав підозру
"НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників — колишньому керівнику Офісу Президента України. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України. Тривають невідкладні слідчі дії", - сказано в повідомленні.
НАБУ також опублікувало відео із записами розмов у справі про відмивання грошей на будівництві елітних будинків під Києвом.
Нагадаємо, що напередодні нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що НАБУ та САП увечері 11 травня, ймовірно, проводять процесуальні дії щодо колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
Угода з слідством...
Розвал доказової бази...
Чи тихенько піде у ліси Панами...
Не пишу про реальний строк бо не вірю, просто пля не вірю.
завтра з'являється бумажка - про смертельну хворобу і це лай..о укатить в Ізраїль чи Австрію ,, лікуватися,,
А давайте я вас здивую. Поки вся країна чекає відповіді від Зеленського, а хто той Вова для якого будують дім в Дінастії, то державний Ощадбанк визначився на офіційному рівні, хто такий Алі-Баба. Вони вважають, що це Андрій Єрмак. І визначилося з цим саме керівництво Ощадбанку у офіційному документі. При тому, не в Україні, а... в ЄС. Не жартую. Тож, варто визнати і те, що цим керівництво Ощадбанку підтвердило залученність Андрія Єрмака до корупційних схем Міндіча. І вже два великих європейських ЗМІ у захваті від цього. Ну, і це точно актуалізує питання - чому тоді Єрмак ще не отримав підозру?
Сподіваюся, що незабаром будуть подробиці і скрини цих документів. Не перемикайтесь.