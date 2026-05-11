НАБУ и САП сообщили о подозрении Ермаку по делу о "Династии"

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление НАБУ.

Ермак получил подозрение

"НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников — бывшему руководителю Офиса Президента Украины. Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины. Продолжаются безотлагательные следственные действия", - говорится в сообщении.

НАБУ также опубликовало видео с записями разговоров по делу об отмывании денег на строительстве элитных домов под Киевом.

Напомним, что накануне нардеп Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ и САП вечером 11 мая, вероятно, проводят процессуальные действия в отношении бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Смотрите также: НАБУ и САП, вероятно, проводят обыски у Ермака, - Железняк. ФОТО

Операція " кордон", пішло прикриття типу підозрою.😎
11.05.2026 21:26 Ответить
ЛУЦЕНКО: Запах ІМПІЧМЕНТУ! Не питайте ХТО ТАКИЙ ВОВА! Це ОПГ! Міндіч досі рахує БАКСИ! Чому БОГДАН?
https://www.youtube.com/watch?v=ZKs8wPgHfcU
11.05.2026 21:54 Ответить
це хто?
11.05.2026 22:54 Ответить
73% вівців точно знають, що під ім'ям Вова ховається Пєтя. Вони не можуть змиритися з тим, що вибрали саме найгірше що було в Україні в кандидатах.
11.05.2026 23:01 Ответить
Це ви так вважаєте, що блазень - найгірше. А вони у своїй більшості впевнені у своєму виборі, воно, оте гімно квартальне обдовбане, найкраще, і йому, бідному, таке дісталося! А найгірший, звісно ж, Порошенко, це аксіома, навіть не обговорюється.
12.05.2026 06:03 Ответить
...потихеньку і дуже обережно починаю вірити в антикорупційні органи в Україні...
11.05.2026 22:08 Ответить
Побачимо - сказав сліпий 😎😸
11.05.2026 22:10 Ответить
Бєзрукій вихватіл кінжал і за безногім побєжал.
12.05.2026 00:22 Ответить
Можна почекати ще пару років.
11.05.2026 21:28 Ответить
А то прикинувся шлангом - адвокатуру почав в армії розводити
11.05.2026 21:28 Ответить
Захід тицьнув Зелю фейсом в блюдр - парніша! - в тебе старший офісмен - зашкварений
11.05.2026 21:39 Ответить
Чекаємо коли Дерьмак почне сдавати Зелю.....
11.05.2026 21:29 Ответить
Не потрібно його здавати, НАБУ і САП все відомо. Просто у Вови імунітет. Але ж він вічно президентом не буде.
11.05.2026 23:03 Ответить
Чомусь маю велику впевненність що Вову Зеленського використовували як куклу без права голосу. Він це зрозумів але пізДно. В подальшому плив за течією. З початком війни спробував переломити ситуацію. Частково вдалося. Сів на коня. І це спрацювало. Артистизм допоміг і йому, і Україні. Зараз світ ведеться на призвіще Зеленський. Ким би він не був раніше. Україні як державі потрібно ще буде юзати цей ,,бренд,, бо на нього багато закручено. Як би багатьом цього абсолютно не хотілося.
12.05.2026 00:36 Ответить
А зєля що знов сухим з води вийде ?
11.05.2026 21:29 Ответить
Зєля закінчить погано. Сумніваюся, що вийде будь-коли.
11.05.2026 21:45 Ответить
Вийде на зупинці "Форте-дей-Мармі". А там вийде як вийде.
11.05.2026 21:49 Ответить
Звичайно, його ж мудрий нарід любить
11.05.2026 21:50 Ответить
У зєлєнского вже 5 епізодів, кожний з яких однозначно потрапляє під визначення "державна зрада". Зараз у нього президентський іммунітет. Коли він його втратить йому піздєц. Якщо спробують вивести з під звинувачень то піздєц наступить не тілький йому, а й тим хто це спробує здійснити. Не бачу жодного варіанту крім втечі, пластичної операції і зміни статі для того щоб лишитися живим і безкарним.
12.05.2026 00:03 Ответить
І підозрою все закінчиться. Кардинал не підсудний.
11.05.2026 21:29 Ответить
Та ну нах...
Угода з слідством...
Розвал доказової бази...
Чи тихенько піде у ліси Панами...
Не пишу про реальний строк бо не вірю, просто пля не вірю.
11.05.2026 21:30 Ответить
угода зі слідством передбачає визнання провини та пом'якшення покрання й, відповідно, судимість.
11.05.2026 21:43 Ответить
А чому НАБУ і САП не дочекались поки Єрмак не втік?
11.05.2026 21:31 Ответить
Чекаю на коментар віслоухого...
11.05.2026 21:31 Ответить
Мабуть, проти Мендель санкції введе...
11.05.2026 21:32 Ответить
Нє, ну він же не лох
11.05.2026 21:40 Ответить
😂😂😂
11.05.2026 21:45 Ответить
В чому віслоухий?
11.05.2026 21:59 Ответить
Здається мені в госдурє новий сенатор з'явится
11.05.2026 21:32 Ответить
на державну зраду не підходить
11.05.2026 21:33 Ответить
Ніщо не заважає Єрмаку взяти приклад Мендель та Богдана та врізать по цьому зраднику Зеленському.
11.05.2026 21:35 Ответить
Там наче ще якогось Вову згадували,нє???
11.05.2026 21:36 Ответить
Мабуть лєніна яки живе в мовзолеї)
11.05.2026 21:46 Ответить
То не той
11.05.2026 21:55 Ответить
Який такий Вова? Не було ніякого Вови. Це ворожі наративи.
11.05.2026 22:25 Ответить
Погоджуюся. То ім'ям Вови прикривпвся Пєтя і говорив його голосом. Якщо не вірите, то запитайте у вівців 73%.
11.05.2026 23:05 Ответить
Сьогодні пробував його печиво з вершковим маслом, таке добре. От вміє. Не реклама.
11.05.2026 23:09 Ответить
Як на мене вівці це ті що вивели популістів свинарчуків 1.0 і 2.0 у другий тур виборів і не залишив вибору адекватній частині суспільства обрати проукраїнську державницьку владу. Потрібно вводити тест на iq в бюлетнях щоб не давати дурням обирати популістів.
12.05.2026 02:28 Ответить
І не тільки прикривався. Ще й лізе кругом. Моя сусідка, жінка дуже освічена і дуже підкована у політиці, її свого часу хазяїн вигнав з хлібного кіоску, бо напилася там же і кіоск зачинила, а хліб сам не продавався, так от вона підтвердить відносно "того Порошенка". Куди лізе Порошенко, пояснити не хоче, самі здогадуйтеся, але парню із народа заважає. От тільки якби таких сусідок було одиниці...
12.05.2026 06:09 Ответить
Если друг оказался вдруг · И не друг, и не враг, а так.. А де той таваріщ що казав що я з ним прийшов я з ним і піду?
11.05.2026 21:37 Ответить
11.05.2026 21:39 Ответить
460 млн це десь 10 500 000 доларів під залог випустять залог на 100 000 доларів а справи інші де міларди вкрадені поховають ось і весь цирк
11.05.2026 21:43 Ответить
Угадай, где тут Вова и причём он к Козину и Династии.
11.05.2026 21:44 Ответить
Немає ніякого Вови. То все той Порох не заспокоїться і взяв та підкинув Вові цю ''династію'', міндічів, кума Чернігова і навіть скумбрію. А як все починалося у 2019 році? Авіації, лижі, гори, Оман...
11.05.2026 23:09 Ответить
нє можєт бить!! ета нєпажиданна!
11.05.2026 21:45 Ответить
Підозра по такій муйні, що навіть не цікаво. А де підозра про державну зраду? Від СБУ?
11.05.2026 21:50 Ответить
Підозру в державній зраді має готувати СБУ, але їх всіх особисто призначив Голобородько.
11.05.2026 23:10 Ответить
Призначив їх Єрмак. Торчок на папері тільки хрестика поставив.
12.05.2026 06:11 Ответить
це шоу.
11.05.2026 21:57 Ответить
Залишилось дочекатись підозри таємничому вові, якого безуспішно шукають всі провладні медіакурви. Головне - не дати цьому покидьку можливості накивати п'ятами з країни, впевнений, що його неголена тушка в смердючому непраному спортивному костюмі прикрасить собою будь-який із київських каштанів
11.05.2026 22:01 Ответить
У цеї туші
завтра з'являється бумажка - про смертельну хворобу і це лай..о укатить в Ізраїль чи Австрію ,, лікуватися,,
11.05.2026 22:22 Ответить
... нічого йому не буде ,пошумлять трохи для імітації... та будуть далі красти .
11.05.2026 22:10 Ответить
Ну, нехай спробують знайти його на передовій. Андрій Борисович же одразу сказав, що йде служити. Тобто зараз він десь на фронті. Можливо, навіть, як Люся, вже тридцять із чимось разів ходив за лінію фронту. Ну що ж, нехай детективи пошукають його. Замість того щоб дати цьому мужньому чоловікові звання Героя України, вони зводять на нього наклеп. Він навіть не просто міньйон його величності - це фаворит найвидатнішого президента **********. Хоча тут можна й посперечатися: за океаном теж є великий президент. Ну, якось так. Це некрасиво з боку НАБУ та САП. Дуже некрасиво. Але гаразд, нехай їдуть і шукають його на лінії бойового зіткнення
11.05.2026 22:13 Ответить
Треба рейтінг зеленському підіймати, бо біда, можна, як муамар каддафі закінчити
11.05.2026 22:31 Ответить
У дєрмака такий компромат на Вову, що його фіг хто посадить.
11.05.2026 22:33 Ответить
Вечір перестає бути томним))))
11.05.2026 22:40 Ответить
Я впевнений що зараз Зеленський підключить свого ручного генерального прокурора, керівника СБУ , ДБР, МВС та всіх інших керівників, яких він назначав саме для можливості безкарного пограбунку країни і тому щоб не було зловживань владою та корупції потрібно акціями протесту змусити депутатів Верховної Ради прийняти закон, щоб генерального прокурора, суддів, керівника ДБР, СБУ, НАБУ, САП, АРМА нам обирали наші міжнародні партнери, які дають нам гроші, а не корумпована влада
11.05.2026 22:41 Ответить
вони здадуть Вову, як склотару
11.05.2026 23:05 Ответить
Не той час. Сьогодні за Україною спостерігають США і в ЄС. Знову прийняти закон про знищення самостійності НАБУ і САП не вийде, бо в такому разі під санкції попаде таємничий Вова.
11.05.2026 23:13 Ответить
11.05.2026 22:42 Ответить
Оскільки обкурений ішак ( він же R-1) наразі під імунітетом та підлягає кримінальному переслідуванню, то і не оприлюднюються плівки прослуховування. А вони, звісно, є. Тож обкуреному ішаку треба тепер дуже напрягтись. Зашморг над ватажком злочинного угрупування потрохи затягується.
11.05.2026 22:48 Ответить
Якщо Єрмак не в СІЗО за такий серйозний злочин то це все вистава для українців -лохторату-
11.05.2026 22:52 Ответить
кордони.... кордони тримайте!!!
11.05.2026 23:10 Ответить
11.05.2026 23:56 Ответить
Я не зрозумів... прочитав всі інфи... так його в ІТТ не закрили? Підозра є, але чому не закрили?
12.05.2026 00:02 Ответить
Уже и до этого добрались,а помощник сивковича до сих пор сидит под куполом и спокойно пропихивает законы переписанные у путина.
12.05.2026 00:20 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/64880 Борислав Береза:
А давайте я вас здивую. Поки вся країна чекає відповіді від Зеленського, а хто той Вова для якого будують дім в Дінастії, то державний Ощадбанк визначився на офіційному рівні, хто такий Алі-Баба. Вони вважають, що це Андрій Єрмак. І визначилося з цим саме керівництво Ощадбанку у офіційному документі. При тому, не в Україні, а... в ЄС. Не жартую. Тож, варто визнати і те, що цим керівництво Ощадбанку підтвердило залученність Андрія Єрмака до корупційних схем Міндіча. І вже два великих європейських ЗМІ у захваті від цього. Ну, і це точно актуалізує питання - чому тоді Єрмак ще не отримав підозру?

Сподіваюся, що незабаром будуть подробиці і скрини цих документів. Не перемикайтесь.
12.05.2026 01:02 Ответить
А в мене, товариство, риторичне питання: крига скресла, або щось у "зеленому" лісі здохло? Як казала Марія Терезія: ад це там де смердить і ніхто нікого не любить!
12.05.2026 01:27 Ответить
Усим безладом в Україні керує Зеленськийй !!!!!! , Ухилянт - боневтік - Зеленський,, це лихо не про Україну..... Боневтік та його потужні 5-6 крадіїв , мародерят Україну під час війни....
12.05.2026 06:40 Ответить
"Пока Вова на месте, мы будем жить", - НАЖАЛЬ, АЛЕ ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ клоунократії.
12.05.2026 08:19 Ответить
 
 