НАБУ и САП сообщили о подозрении Ермаку по делу о "Династии"
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление НАБУ.
Ермак получил подозрение
"НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников — бывшему руководителю Офиса Президента Украины. Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины. Продолжаются безотлагательные следственные действия", - говорится в сообщении.
НАБУ также опубликовало видео с записями разговоров по делу об отмывании денег на строительстве элитных домов под Киевом.
Напомним, что накануне нардеп Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ и САП вечером 11 мая, вероятно, проводят процессуальные действия в отношении бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Угода з слідством...
Розвал доказової бази...
Чи тихенько піде у ліси Панами...
Не пишу про реальний строк бо не вірю, просто пля не вірю.
завтра з'являється бумажка - про смертельну хворобу і це лай..о укатить в Ізраїль чи Австрію ,, лікуватися,,
А давайте я вас здивую. Поки вся країна чекає відповіді від Зеленського, а хто той Вова для якого будують дім в Дінастії, то державний Ощадбанк визначився на офіційному рівні, хто такий Алі-Баба. Вони вважають, що це Андрій Єрмак. І визначилося з цим саме керівництво Ощадбанку у офіційному документі. При тому, не в Україні, а... в ЄС. Не жартую. Тож, варто визнати і те, що цим керівництво Ощадбанку підтвердило залученність Андрія Єрмака до корупційних схем Міндіча. І вже два великих європейських ЗМІ у захваті від цього. Ну, і це точно актуалізує питання - чому тоді Єрмак ще не отримав підозру?
Сподіваюся, що незабаром будуть подробиці і скрини цих документів. Не перемикайтесь.