НАБУ и САП сообщили о подозрении Ермаку по делу о "Династии"

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление НАБУ.

Ермак получил подозрение

"НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников — бывшему руководителю Офиса Президента Украины. Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины. Продолжаются безотлагательные следственные действия", - говорится в сообщении.

НАБУ также опубликовало видео с записями разговоров по делу об отмывании денег на строительстве элитных домов под Киевом.

Напомним, что накануне нардеп Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ и САП вечером 11 мая, вероятно, проводят процессуальные действия в отношении бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака.

