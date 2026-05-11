НАБУ и САП, вероятно, проводят обыски у Ермака, - Железняк. ФОТО

Вечером 11 мая НАБУ и САП, по всей видимости, проводят процессуальные действия в отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

"Сразу сделаю ремарку, что пока нет подтверждения о подозрении. Возможно, это просто обыск. Пока ряд источников говорят именно об этом. Что делает ситуацию, конечно, тоже интересной, но, конечно, остается ощущение незавершенного процесса", — написал он.

По данным СМИ, к чему антикоррупционные органы сейчас очень хотят получить доступ — это к мобильному телефону Ермака.

Смотрите также: Новые записи Миндича: роль Ермака, захват Сенс-банка и Карпатнафтохим. ВИДЕО

Украинская правда подтвердила, что НАБУ и САП проводят следственные действия с бывшим руководителем ОП.

Как сообщает журналист "Схем", в машину Андрея Ермака села прокурор САП Валентина Гребенюк. Она пробыла там около десяти минут.







Увольнение Ермака

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миндич обсуждал кооператив "Династия". Дома могут принадлежать, в частности, Ермаку и Зеленскому, - СМИ