НАБУ и САП, вероятно, проводят обыски у Ермака, - Железняк. ФОТО
Вечером 11 мая НАБУ и САП, по всей видимости, проводят процессуальные действия в отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сразу сделаю ремарку, что пока нет подтверждения о подозрении. Возможно, это просто обыск. Пока ряд источников говорят именно об этом. Что делает ситуацию, конечно, тоже интересной, но, конечно, остается ощущение незавершенного процесса", — написал он.
По данным СМИ, к чему антикоррупционные органы сейчас очень хотят получить доступ — это к мобильному телефону Ермака.
Украинская правда подтвердила, что НАБУ и САП проводят следственные действия с бывшим руководителем ОП.
Как сообщает журналист "Схем", в машину Андрея Ермака села прокурор САП Валентина Гребенюк. Она пробыла там около десяти минут.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
-
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
єрмак в хаті з яким балконом живе?
з білим чи чорним?
обоє красиві та стильні.
та він вже на сейшельки островаx і на одному місці вас всіх бачив...
хочете я із вас ззроблю казла за 15 -25 хвилин?
а ви із мене?
Все як у Глібова "...і щуку утопили в річці"
Нова порча не спрацює.