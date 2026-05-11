НАБУ и САП, вероятно, проводят обыски у Ермака, - Железняк. ФОТО

Вечером 11 мая НАБУ и САП, по всей видимости, проводят процессуальные действия в отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Сразу сделаю ремарку, что пока нет подтверждения о подозрении. Возможно, это просто обыск. Пока ряд источников говорят именно об этом. Что делает ситуацию, конечно, тоже интересной, но, конечно, остается ощущение незавершенного процесса", — написал он.

По данным СМИ, к чему антикоррупционные органы сейчас очень хотят получить доступ — это к мобильному телефону Ермака.

Украинская правда подтвердила, что НАБУ и САП проводят следственные действия с бывшим руководителем ОП.

Как сообщает журналист "Схем", в машину Андрея Ермака села прокурор САП Валентина Гребенюк. Она пробыла там около десяти минут.

Обыски у Ермака 11 мая

Увольнение Ермака

+8
" Вон он, вон он мужик в піджакє, а вон оно - дєріво!!"
11.05.2026 20:38 Ответить
+7
швидкість вражає
11.05.2026 20:49 Ответить
+6
https://t.me/zelenicholovichky/12703 Дуже схоже, що саме під час обшуку НАБУ оголошує підозру https://t.me/zelenicholovichky/12703 Єрмаку https://t.me/zelenicholovichky/12703 . Принаймі очевидці в цьому впвнені.
11.05.2026 20:32 Ответить
хммм......
єрмак в хаті з яким балконом живе?
з білим чи чорним?
обоє красиві та стильні.
11.05.2026 20:28 Ответить
там прислуга мешкає. ексзавгосп - три поверхи займає
11.05.2026 20:35 Ответить
В обох зразу. Це він маскується під ніщеброда... Думає, що вдасться якось бочком проскочити
11.05.2026 20:35 Ответить
Так він же безхатченко. Друзі намагалися побудувати йому скромну хатинку в «Династії» та щось пішло трохи не так!
11.05.2026 20:35 Ответить
да не его эта кладовка- хрущевка, может там просто прописан
11.05.2026 20:51 Ответить
ймовірно?
та він вже на сейшельки островаx і на одному місці вас всіх бачив...
11.05.2026 20:35 Ответить
Думаєте то двійник на фото? Непогана імітація...
11.05.2026 20:36 Ответить
яке таке думалово?
хочете я із вас ззроблю казла за 15 -25 хвилин?
а ви із мене?
11.05.2026 20:41 Ответить
Тепер думати не актуально?
11.05.2026 22:12 Ответить
"вероятно"...
11.05.2026 20:39 Ответить
д'Єрьмак зовсім ку-ку держати стільки часу інформацію в телефоні? Для чого і для кого ця показуха?
11.05.2026 20:46 Ответить
А ще у нього один телефон, ага 😂
11.05.2026 23:39 Ответить
Черговий пшик
11.05.2026 20:49 Ответить
час, для підготовки відсутності доказів в протиправній.антиукраїнській діяльності для єрмака, відвели достатній...,можна і обшук інсценувати....
11.05.2026 20:53 Ответить
шоу маст го он
11.05.2026 20:57 Ответить
Все робится через сраку в стилі 95 кварталу хай плепс порадіє а потім Ермаку випишуть справку що білий він ангел і пухнастий все в нього ок то все наклеп та російйське іпсо не чекайте на законість та покарання
11.05.2026 21:08 Ответить
Бубка ему рот зашил)))За пів року вже все вивезли)))
11.05.2026 21:09 Ответить
Так ЗЕленському пора вводити санкції проти Єрмака,позбавляти громадянства і видворяти з країни.
Все як у Глібова "...і щуку утопили в річці"
11.05.2026 21:10 Ответить
ще порчу наведе на органи..
11.05.2026 21:17 Ответить
🤣🤣 👍...
11.05.2026 21:21 Ответить
Ті органи завжди були... порчені.
Нова порча не спрацює.
11.05.2026 23:42 Ответить
Насправді він знає про в.......у дуже багато.Можуть прибрати.
11.05.2026 21:46 Ответить
Якщо і справді проводять, то вчора виїхав за кордон, "ймовірно"- це зараз модне слово в новинах на цензорі
11.05.2026 22:01 Ответить
... ми вже повірили у правосуддя... ,та швидкість роботи правоохоронних органів...
11.05.2026 22:22 Ответить
 
 