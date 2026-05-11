НАБУ та САП, ймовірно, проводять обшуки у Єрмака, - Железняк. ФОТО

НАБУ та САП увечері 11 травня, ймовірно, проводять процесуальні дії щодо колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Одразу зроблю ремарку, що поки немає підтвердження про підозру. Можливо, це просто обшук. Поки ряд джерел говорять саме про це. Що робить ситуацію звичайно теж цікавою, але звичайно залишається відчуття незакінченого процесу", - написав він.

За даними ЗМІ, до чого антикорупційні органи зараз дуже хочуть отримати доступ — це до мобільного телефону Єрмака.

Дивіться також: Нові плівки Міндіча: роль Єрмака, захоплення Сенс банку та Карпатнафтохім. ВIДЕО

"Українська правда" підтвердила, що НАБУ і САП проводять слідчі дії з колишнім керівником ОП.

Як повідомляє журналіст "Схем", до машини Андрія Єрмака сіла прокурорка САП Валентина Гребенюк. Вона пробула там близько 10 хвилин.

Обшуки у Єрмака 11 травня

Звільнення Єрмака

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міндіч обговорював кооператив "Династія". Будинки можуть належати, зокрема, Єрмаку та Зеленському, - ЗМІ

Топ коментарі
+8
" Вон он, вон он мужик в піджакє, а вон оно - дєріво!!"
11.05.2026 20:38 Відповісти
+7
швидкість вражає
11.05.2026 20:49 Відповісти
+6
https://t.me/zelenicholovichky/12703 Дуже схоже, що саме під час обшуку НАБУ оголошує підозру https://t.me/zelenicholovichky/12703 Єрмаку https://t.me/zelenicholovichky/12703 . Принаймі очевидці в цьому впвнені.
11.05.2026 20:32 Відповісти
Коментувати
хммм......
єрмак в хаті з яким балконом живе?
з білим чи чорним?
обоє красиві та стильні.
11.05.2026 20:28 Відповісти
там прислуга мешкає. ексзавгосп - три поверхи займає
11.05.2026 20:35 Відповісти
В обох зразу. Це він маскується під ніщеброда... Думає, що вдасться якось бочком проскочити
11.05.2026 20:35 Відповісти
Так він же безхатченко. Друзі намагалися побудувати йому скромну хатинку в «Династії» та щось пішло трохи не так!
11.05.2026 20:35 Відповісти
да не его эта кладовка- хрущевка, может там просто прописан
11.05.2026 20:51 Відповісти
ймовірно?
та він вже на сейшельки островаx і на одному місці вас всіх бачив...
11.05.2026 20:35 Відповісти
Думаєте то двійник на фото? Непогана імітація...
11.05.2026 20:36 Відповісти
яке таке думалово?
хочете я із вас ззроблю казла за 15 -25 хвилин?
а ви із мене?
11.05.2026 20:41 Відповісти
Тепер думати не актуально?
11.05.2026 22:12 Відповісти
"вероятно"...
11.05.2026 20:39 Відповісти
д'Єрьмак зовсім ку-ку держати стільки часу інформацію в телефоні? Для чого і для кого ця показуха?
11.05.2026 20:46 Відповісти
А ще у нього один телефон, ага 😂
11.05.2026 23:39 Відповісти
Черговий пшик
11.05.2026 20:49 Відповісти
час, для підготовки відсутності доказів в протиправній.антиукраїнській діяльності для єрмака, відвели достатній...,можна і обшук інсценувати....
11.05.2026 20:53 Відповісти
шоу маст го он
11.05.2026 20:57 Відповісти
Все робится через сраку в стилі 95 кварталу хай плепс порадіє а потім Ермаку випишуть справку що білий він ангел і пухнастий все в нього ок то все наклеп та російйське іпсо не чекайте на законість та покарання
11.05.2026 21:08 Відповісти
Бубка ему рот зашил)))За пів року вже все вивезли)))
11.05.2026 21:09 Відповісти
Так ЗЕленському пора вводити санкції проти Єрмака,позбавляти громадянства і видворяти з країни.
Все як у Глібова "...і щуку утопили в річці"
11.05.2026 21:10 Відповісти
ще порчу наведе на органи..
11.05.2026 21:17 Відповісти
🤣🤣 👍...
11.05.2026 21:21 Відповісти
Ті органи завжди були... порчені.
Нова порча не спрацює.
11.05.2026 23:42 Відповісти
Насправді він знає про в.......у дуже багато.Можуть прибрати.
11.05.2026 21:46 Відповісти
Якщо і справді проводять, то вчора виїхав за кордон, "ймовірно"- це зараз модне слово в новинах на цензорі
11.05.2026 22:01 Відповісти
... ми вже повірили у правосуддя... ,та швидкість роботи правоохоронних органів...
11.05.2026 22:22 Відповісти
 
 