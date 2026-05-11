НАБУ та САП, ймовірно, проводять обшуки у Єрмака, - Железняк. ФОТО
НАБУ та САП увечері 11 травня, ймовірно, проводять процесуальні дії щодо колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Одразу зроблю ремарку, що поки немає підтвердження про підозру. Можливо, це просто обшук. Поки ряд джерел говорять саме про це. Що робить ситуацію звичайно теж цікавою, але звичайно залишається відчуття незакінченого процесу", - написав він.
За даними ЗМІ, до чого антикорупційні органи зараз дуже хочуть отримати доступ — це до мобільного телефону Єрмака.
"Українська правда" підтвердила, що НАБУ і САП проводять слідчі дії з колишнім керівником ОП.
Як повідомляє журналіст "Схем", до машини Андрія Єрмака сіла прокурорка САП Валентина Гребенюк. Вона пробула там близько 10 хвилин.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
