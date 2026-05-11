НАБУ та САП, ймовірно, проводять обшуки у Єрмака, - Железняк. ФОТО

НАБУ та САП увечері 11 травня, ймовірно, проводять процесуальні дії щодо колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Одразу зроблю ремарку, що поки немає підтвердження про підозру. Можливо, це просто обшук. Поки ряд джерел говорять саме про це. Що робить ситуацію звичайно теж цікавою, але звичайно залишається відчуття незакінченого процесу", - написав він.

За даними ЗМІ, до чого антикорупційні органи зараз дуже хочуть отримати доступ — це до мобільного телефону Єрмака.

"Українська правда" підтвердила, що НАБУ і САП проводять слідчі дії з колишнім керівником ОП.

Як повідомляє журналіст "Схем", до машини Андрія Єрмака сіла прокурорка САП Валентина Гребенюк. Вона пробула там близько 10 хвилин.







