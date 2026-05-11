Банкова перекрита: Офіс президента під посиленою охороною, - нардеп Гончаренко

У Києві перекрито вулицю Банкову, де знаходиться Офіс президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні народного депутата Олексія Гончаренка у Телеграмі.

Він зазначив, що доступ до Банкової та сусідніх вулиць повністю обмежений. На території чергують силовики, також помічено велику кількість службових автобусів і правоохоронців.

У телеграмі він іронічно запитав "Цікаво, що ж відбувається?"

Підозра Єрмаку

Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Пізніше в Офісі президента зробили першу заяву щодо підозри Єрмаку.

"Як бачимо, процесуальні дії ще відбуваються, то поки зарано давати оцінки", - сказав журналістам радник президента Дмитро Литвин.

Звільнення Єрмака

