Банкова перекрита: Офіс президента під посиленою охороною, - нардеп Гончаренко
У Києві перекрито вулицю Банкову, де знаходиться Офіс президента України Володимира Зеленського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні народного депутата Олексія Гончаренка у Телеграмі.
Він зазначив, що доступ до Банкової та сусідніх вулиць повністю обмежений. На території чергують силовики, також помічено велику кількість службових автобусів і правоохоронців.
У телеграмі він іронічно запитав "Цікаво, що ж відбувається?"
Підозра Єрмаку
Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
Пізніше в Офісі президента зробили першу заяву щодо підозри Єрмаку.
"Як бачимо, процесуальні дії ще відбуваються, то поки зарано давати оцінки", - сказав журналістам радник президента Дмитро Литвин.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
-
Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
https://youtu.be/afBl4z3IayE 10 БУСИКОВ В УРЯДОВОМ КВАРТАЛЕ! ЛЮДИ В ФОРМЕ ИЩУТ ЕРМАКА! (с) О. Гончаренко