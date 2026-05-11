Банковая перекрыта: Офис президента под усиленной охраной, – нардеп Гончаренко

В Киеве перекрыта улица Банковая, где находится Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Он отметил, что доступ к Банковой и соседним улицам полностью ограничен. На территории дежурят силовики, также замечено большое количество служебных автобусов и правоохранителей.

В Telegram он иронично спросил: "Интересно, что же происходит?"

Подозрение Ермаку

Напомним, 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

Позже в Офисе президента сделали первое заявление относительно подозрения Ермаку.

"Как видим, процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки", — сказал журналистам советник президента Дмитрий Литвин.

