Банковая перекрыта: Офис президента под усиленной охраной, – нардеп Гончаренко
В Киеве перекрыта улица Банковая, где находится Офис президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.
Он отметил, что доступ к Банковой и соседним улицам полностью ограничен. На территории дежурят силовики, также замечено большое количество служебных автобусов и правоохранителей.
В Telegram он иронично спросил: "Интересно, что же происходит?"
Подозрение Ермаку
Напомним, 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.
Позже в Офисе президента сделали первое заявление относительно подозрения Ермаку.
"Как видим, процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки", — сказал журналистам советник президента Дмитрий Литвин.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
А потім може стане управдомом. Кваліфікація і досвід є...
В натуральну величину? А то точно кукла? 😂
Це щоб не штурмували, чи щоб не втік?
https://youtu.be/afBl4z3IayE 10 БУСИКОВ В УРЯДОВОМ КВАРТАЛЕ! ЛЮДИ В ФОРМЕ ИЩУТ ЕРМАКА! (с) О. Гончаренко