"Вова жил там": Цукерман и Миронюк обсуждают "слив", что Галущенко – человек-предатель Деркача

Фигуранты дела "Мидас" Александр Цукерман и Игорь Миронюк обсуждают совместные прогулки экс-депутата Андрея Деркача, которого в Украине обвиняют в государственной измене, и бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Осенью 2025 года на пленках НАБУ говорилось, что Галущенко –– это "человек Деркача".

Разговор между Миронюком и Цукерманом происходит 20 февраля 2025 года. Они общаются о совместных прогулках Деркача и Галущенко. Как оказалось, их прогулку по Мариинскому парку сняли камеры УДО. А нарезку этой прогулки сделал и показал экс-глава Офиса президента Андрей Ермак, он же "Хирург".

Зрителем фильма был "Вова", который жил тогда тоже на Грушевского, 9а. Вероятно, речь идет о Зеленском, предполагает Железняк. После разговоров о записи "Хирурга" Цукерман вспомнил еще об одном тандеме Галущенко. На этот раз с Миндичем.

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции в Силы обороны.

Позже совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "пленок Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить правдивость "пленок".

