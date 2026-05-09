РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4803 посетителя онлайн
Новости Новые пленки Миндича
4 007 21

"Вова жил там": Цукерман и Миронюк обсуждают "слив", что Галущенко – человек-предатель Деркача

зеленский,миндич

Фигуранты дела "Мидас" Александр Цукерман и Игорь Миронюк обсуждают совместные прогулки экс-депутата Андрея Деркача, которого в Украине обвиняют в государственной измене, и бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности –– "фильм Ермака"

Осенью 2025 года на пленках НАБУ говорилось, что Галущенко –– это "человек Деркача".

Разговор между Миронюком и Цукерманом происходит 20 февраля 2025 года. Они общаются о совместных прогулках Деркача и Галущенко. Как оказалось, их прогулку по Мариинскому парку сняли камеры УДО. А нарезку этой прогулки сделал и показал экс-глава Офиса президента Андрей Ермак, он же "Хирург".

Зрителем фильма был "Вова", который жил тогда тоже на Грушевского, 9а. Вероятно, речь идет о Зеленском, предполагает Железняк. После разговоров о записи "Хирурга" Цукерман вспомнил еще об одном тандеме Галущенко. На этот раз с Миндичем. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": Водитель Цукермана на пленках рассказывал, что тот срочно уезжал из Украины, — СМИ

Зеленский знал о Деркаче и Галущенко — новые пленки Миндича
Зеленский знал о Деркаче и Галущенко — новые пленки Миндича

Зеленский знал о Деркаче и Галущенко — новые пленки Миндича
Зеленский знал о Деркаче и Галущенко — новые пленки Миндича

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
  • Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции в Силы обороны.
  • Позже совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "пленок Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить правдивость "пленок".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как Цукерман и Миндич успели сбежать из Украины?: опубликована третья серия "плёнок Миндича". ВИДЕО

Автор: 

Деркач Андрей (156) Зеленский Владимир (24197) Галущенко Герман (362) Ермак Андрей (1535) Железняк Ярослав (593)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
КиївМіськБудда
@saniolli
·
7 трав.
Справжні патріоти вірять на слово плівкам російського агента Деркача, і ставлять під сумнів плівки українського НАБУ.
показать весь комментарий
09.05.2026 10:43 Ответить
+15
приберіть фото Цукермана, воно виклакає той, як там його, антисемітізм
показать весь комментарий
09.05.2026 10:54 Ответить
+11
Ходять "вокруг да около" навколо ермака,і корупціонери,і антикорупціонери.
показать весь комментарий
09.05.2026 10:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ходять "вокруг да около" навколо ермака,і корупціонери,і антикорупціонери.
показать весь комментарий
09.05.2026 10:33 Ответить
У всіх рило в пуху,а крайнього найти не можуть.
показать весь комментарий
09.05.2026 10:41 Ответить
Це точно
показать весь комментарий
09.05.2026 11:22 Ответить
Цікаво, а ще довго нам будуть такі новини видавати і для чого ?
показать весь комментарий
09.05.2026 10:38 Ответить
Це для того ,щоб кожен хто гтлосував за зеЛайно розумів що він ДЕГЕНЕРАТ,який зробив Ураїні суіцид, і що увесь цей *****..ць який зараз відбувається в Україні це їх рук справа,зробили себе ,своїх дітей разом блд.
показать весь комментарий
09.05.2026 10:59 Ответить
Щеплення: щоб ми звикали до такого формату влади як до нормального.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:17 Ответить
Це не більше те, що можуть чесні журналісти: звертати увагу суспільства на кричущі факти корупції у вищих ешелонах, водночас обережно,щоби не зіткнутись з реальним переслідуванняи з боку шобли: доля нардепа Полякова в них так само на увазі.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:38 Ответить
КиївМіськБудда
@saniolli
·
7 трав.
Справжні патріоти вірять на слово плівкам російського агента Деркача, і ставлять під сумнів плівки українського НАБУ.
показать весь комментарий
09.05.2026 10:43 Ответить
приберіть фото Цукермана, воно виклакає той, як там його, антисемітізм
показать весь комментарий
09.05.2026 10:54 Ответить
Ну и что все это значит?
показать весь комментарий
09.05.2026 10:58 Ответить
А чиновники з російськими паспортами або близькими родичами в раші ні? Або людина яка була багаторічними помічником керівника агентури орків?
показать весь комментарий
09.05.2026 11:11 Ответить
Абідна?😁
показать весь комментарий
09.05.2026 11:12 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2026 11:14 Ответить
Загадкова "бомба" нова
З плівок вилізла в ці дні.
Що за поц на імя Вова
Й дружбани його блатні?

Що тут голову ламати
Це "барига" той Петро
Пороха всі мали взнати
А не міддічів нутро.
показать весь комментарий
09.05.2026 13:53 Ответить
А є у владі хтось не від деркача?
Бо вже враження, що саме він як матка в нашому вулику.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:23 Ответить
Кадровики в ДУС і СБУ та ДБР, вони ще з часів ющенка-поплавського, туди були заведені!!!….
показать весь комментарий
09.05.2026 11:35 Ответить
Політичні діячі з країн ЄС та НАТО, мають ще більше таких аудіо та відео ЗАПИСІВ, які підтверджують злочинну діяльность групи осіб з Урядового кварталу, з 2020 року!!! Система «ЕШЕЛОН», працює дієво, предметно і неперевершено!! Там і про деркача-сівковича-якунОвоща, …. з їх помічниками ригоАНАЛЬНИХ !!!
показать весь комментарий
09.05.2026 11:33 Ответить
Цілком можливо, що і "оманські" плівки мають в наявності,та вважають,що публікувати ще завчасно.
Цим пояснюється недовіра окремих їх лідерів до ТОГО,які не вміють бути гнучкими,приховуючи свої емоції.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:50 Ответить
 
 