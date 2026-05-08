Как Цукерман и Миндич успели сбежать из Украины?: опубликована третья серия "пленок Миндича". ВИДЕО
Вопрос о том, как ключевые фигуранты операции НАБУ и САП "Мидас" Александр Цукерман и Тимур Миндич смогли покинуть Украину ещё до проведения обысков и предъявления подозрений, остаётся без ответа уже более полугода.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "УП", публикуя третью серию "плёнок Миндича".
В ноябре 2025 года СМИ сообщали, что источником утечки информации о старте операции мог быть заместитель руководителя САП Андрей Синюк. После материала УП Синюк уволился, а руководители антикоррупционных органов неоднократно подчеркивали, что продолжается расследование всех обстоятельств выезда за границу Цукермана и Миндича.
В то время как сами фигуранты подчеркивали, что выехали по плану, материалы операции "Мидас", которые оказались в распоряжении нашей редакции, могут свидетельствовать об обратном.
Новая часть так называемых "пленок Миндича" дает ответы на следующие вопросы: был ли у фигурантов "Мидаса" источник утечки в НАБУ и САП, как на самом деле выезжал Цукерман и кто помогал фигурантам избежать наказания?
Более подробно смотрите в видео.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции в Силы обороны.
- Позже совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "пленок Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить правдивость "пленок".
П. С. Хто проти семітів є в Україні згідно нового закону України для українців антисемітами та караються позбавленням волі на 8 років тюрми за антисемітизм і на передову змивати кров'ю злочин антисемітизму.
Але у мене претензій до них мало-маю претензії до українців,що роками дозволяють так нахабно обкрадати державу зайдами різних національностей.
ніколи б не подумав, що з україни можна от так просто взяти та виїхати з повним багажником наліка і золота.
виключно, замерзнути в карпатах, або втопитися в тисі!
а, як наш прикордонники самовіддано кидаються під мотоцикли......
Не потрібно виплиснути
Але і не потрібно занадто відволікатися на зацікавлених скористатися наслідками корупції.
Потрібно сконцентруватися на бородьбі з корупцією, щоб не було наслідків, якими хтось захоче скористатися.
Поки б'є по корупціонерам.
Захід дивиться обнадійливо.
Є бородьба з корупцією.
Розблокували кредит на 90 ярдів.
Портніков.
Але не відмовляться, якщо зрозуміють, що корупції вже немає і все чесно та прозоро.
Закон чітко розмежовує антисемітизм і свободу слова. Ось що не підпадає під заборону:
- Критика конкретної людини єврейського походження за її дії, погляди чи злочини (як і критика будь-якої іншої особи).
- Критика політики держави Ізраїль, її уряду чи окремих рішень - така ж, як критика будь-якої іншої країни, якщо не застосовуються подвійні стандарти чи класичні антисемітські тропи (наприклад, "євреї контролюють світ").
- Цитування або вивчення релігійних текстів (Біблія, Євангелія, Талмуд), історичних документів чи літературних творів, якщо це не супроводжується закликами до ненависті чи насильства.
- Негативне згадування окремих євреїв у контексті конкретних подій (без перенесення провини на весь народ).
- Наукові, історичні чи релігійні дискусії, навіть якщо вони суперечливі.
Тобто, будь-хто має право офіційно заявити - "єврей Міндіч обікрав країну і втік від покарання".
А взято https://politarena.ua/za-antysemityzm-v-ukraini-teper-mozhna-otrymaty-do-8-rokiv-tiurmy-shcho-zminiuie-zakon-iakyy-********-zelenskyy-165041/#:~:text=%D0%97%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%E2%80%9D%20%E2%84%961770-IX%2C%20%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%89%D0%B5%20%D1%83%202021%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96. звідси, якщо цікаво.