Как Цукерман и Миндич успели сбежать из Украины?: опубликована третья серия "пленок Миндича". ВИДЕО

Вопрос о том, как ключевые фигуранты операции НАБУ и САП "Мидас" Александр Цукерман и Тимур Миндич смогли покинуть Украину ещё до проведения обысков и предъявления подозрений, остаётся без ответа уже более полугода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "УП", публикуя третью серию "плёнок Миндича".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В ноябре 2025 года СМИ сообщали, что источником утечки информации о старте операции мог быть заместитель руководителя САП Андрей Синюк. После материала УП Синюк уволился, а руководители антикоррупционных органов неоднократно подчеркивали, что продолжается расследование всех обстоятельств выезда за границу Цукермана и Миндича.

В то время как сами фигуранты подчеркивали, что выехали по плану, материалы операции "Мидас", которые оказались в распоряжении нашей редакции, могут свидетельствовать об обратном.

Новая часть так называемых "пленок Миндича" дает ответы на следующие вопросы: был ли у фигурантов "Мидаса" источник утечки в НАБУ и САП, как на самом деле выезжал Цукерман и кто помогал фигурантам избежать наказания?

Более подробно смотрите в видео.

Читайте также: Обнародована беседа Хмилева и Цукермана: Как только мир — сразу остановка финансирования

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции в Силы обороны.

Позже совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "пленок Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить правдивость "пленок".

Читайте: "Fire Point" финансирует Киевскую школу экономики, — Гончаренко