"Fire Point" финансирует Киевскую школу экономики, - Гончаренко

Fire Point финансирует Киевскую школу экономики: что известно?

Компания "Fire Point" на 100 % финансирует обучение и проживание студентов Киевской школы экономики.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Оказывается, что Fire Point финансирует Киевскую школу экономики Тимофея Милованова. И такое совпадение, не поверите... Но Милованов в наблюдательном совете Укроборонпрома", - отметил парламентарий.

Читайте: Совладелец Fire Point Штилерман пытался вернуть себе российское гражданство, — ЦПК

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
  • Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции Силам обороны.

Читайте: Компания Fire Point об упоминании в новых "пленках Миндича": "Это откровенная ложь, НАБУ должно подтвердить подлинность"

Автор: 

Милованов Тимофей (293) Fire Point (25)
Топ комментарии
Бінго! Саме з Київської школи економіки Свириденко отримала найбільші свої заробітки за викладацьку роботу! Про це писав статті тут на Цензорі Ар'єв.
04.05.2026 11:54 Ответить
школа економіки готує дронарів?
і зелені дебіли правда в це вірять?
04.05.2026 11:55 Ответить
всі в курсі яких фахівців готує мілованов. cвириденко підтвердить
04.05.2026 11:57 Ответить
Гончаренко не в курсі, що КШЕ відкрила факультет безпілотних систем, де готує кадри в тому числі для FP?
04.05.2026 11:53 Ответить
школа економіки готує дронарів?
і зелені дебіли правда в це вірять?
04.05.2026 11:55 Ответить
Якщо ти не дебіл - спробуй закінчити цю магістерську програму. Тоді зможеш справді щось сказати, а не ляпати язиком. КШЕ - один з найкращих унівенситетів в Україні. І останні роки інтенсивно розвивають в себе STEM, якщо знаєш що це, балабол.
04.05.2026 20:23 Ответить
всі в курсі яких фахівців готує мілованов. cвириденко підтвердить
04.05.2026 11:57 Ответить
Зегенерате, ти дійсно не бачих корупційної павутини чи тобі просто подобається коли Україна гниє з голови?
04.05.2026 12:02 Ответить
КШЕ має якесь відношення до авіа- та ракетобудування?
04.05.2026 12:21 Ответить
Фраєр-пойнт до всього має відношення, де можна встановити "шлагбаум" і влаштувати "кеш-аут".
04.05.2026 12:33 Ответить
А ещё в школе экономики преподает некая Свириденко, которая по совместительству, в свободное от преподавания время, работает премьер-министром Украины
04.05.2026 16:16 Ответить
І чим це погано?
04.05.2026 20:21 Ответить
А где я написал, что это плохо?
04.05.2026 20:45 Ответить
Тут, в коментах, загальний настрой такий - що всьо плохо. То я на всяк випадок перепитую )
04.05.2026 21:19 Ответить
Бінго! Саме з Київської школи економіки Свириденко отримала найбільші свої заробітки за викладацьку роботу! Про це писав статті тут на Цензорі Ар'єв.
04.05.2026 11:54 Ответить
пазл склався нарешті
04.05.2026 12:59 Ответить
- Альо! Ета прачєчная?
- Нєт, ета КШЕ!
- Мілованов! Нє видєливайся!
04.05.2026 13:42 Ответить
І Желєзняк там теж «викладає» за ті самі мільйони міндічей і цукерманів, вкрадених в кожного українця.
04.05.2026 14:03 Ответить
https://kse.university/bpla/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=bpla_2026&utm_content=pm_bpla&gad_source=1&gad_campaignid=22337143412&gbraid=0AAAAAowHaadXmYhJ_8CelCPkqZ-csluys&gclid=Cj0KCQjwh-HPBhCIARIsAC0p3cfRCAVAQ1lm0Pjc20SLj-lN9gZeHiu9J43W2wFwc4KsJT7n_8LwTNwaAsBHEALw_wcB
04.05.2026 11:54 Ответить
зЄбанат, ти на стільки зЄбанат, що навіть посилання вставити не здатен?
Мало того, ти ж повний дебіл, якщо віриш в те, що мілованов готує інженерів-конструкторів літальних апаратів в якомусь магістерському курсі?! В школі економіки? А вчить їх, очевидно сама прем`єр-міністерка свириденко за золоті гонорари?
курва, ну чому ж ти такий ідіот? Тобі самому за себе не страшно?
04.05.2026 12:11 Ответить
Особи які виправдовують повний пі#дець в країні - або ідіоти, або вважають всіх інших ідіотами. Але, як правило, це 2в1.
04.05.2026 12:39 Ответить
Не полінуйтеся перейти за посиланням. Побачите - хто викладачі. І що входить до програми навчання......
04.05.2026 15:43 Ответить
Викладачі так собі, в одного останні наукові праці 2010рік, кандидатські, напевно, як у нашого Міністра Освіти-плагіат ...Троє з чотирьох-аспіранти КПІ...теж закінчила КПІ, може і собі податись в виробництво дронів
04.05.2026 16:01 Ответить
Я мав на увазі - що вони все таки мають технічну освіту..... Тобто можливо зможуть навчити студентів тому, що анонсовано в програмі навчання....
04.05.2026 16:07 Ответить
Технічна освіта, навіть кандидатська - не ознака успішності викладача.....своїх розробок в сфері виготовлення безпілотних систем нуль, зато щось там навчать в технічній сфері....Є КПІ, технічну базу можна отримати там, а не в школі економіки)
04.05.2026 16:17 Ответить
Не полінувався. проХфесорський склад ще ті "світочі", ****...
Ні, якщо магістр-дроновод тоді так, але щоб відповідний рівень знань аеродинаміки, гідрогазодинаміки, матерілознавства, фізики, математики, теорії механізмів і машин, опір матеріалів... ну і ще з десяток дисциплін. І на якій то все матеріальній і науковій базі? Школа, курва, економіки дебіла мілованова? І за який термін навчання? Скільки місяців того "навчання"? Чи там двох тижнів достатньо? І все, маХістр!
І цікаво, а ці проХфесори про таке хоч чули?
До речі, а базовий бакалаврат тут хоч який? Чи кулінарного училища досить, щоб відразу в магістри.
04.05.2026 16:07 Ответить
Ти повний іді.т?
"Магістр з управління дроном"? А ти часом не отримав там "магістра-ляпачки" з розносу галіматьї?
04.05.2026 12:40 Ответить
магістр з доставки піци.
Ось такий рівень "освіти", що та "школа економіки" від дебіла мілованова може надати...
04.05.2026 13:59 Ответить
Государство вливает миллиарды в эту компашку. Часть идёт на дело, часть на макеты ракет, часть Миндичу в Израиль, часть на двушки на мааацкву, да и Милованову часть остаётся.
04.05.2026 11:56 Ответить
і свириденко
04.05.2026 12:10 Ответить
І жєлезняку і ще 50% всього кабміну куплени за вкрадені гроші.
04.05.2026 14:04 Ответить
Fire Pont
04.05.2026 11:56 Ответить
Pots...
04.05.2026 11:59 Ответить
poz
04.05.2026 12:03 Ответить
...і фраєр...
04.05.2026 12:44 Ответить
громадянин сша головний дебіл мілованов, призначений міндічем, головний пральщик кеша для юдоклана!
то ж зрозуміло звідки у дебілки свириденки така зарплатня?
то ж зрозуміло нафіга купили гольф клуб на оболоні?

але, не смій наговорювати на найпрозоріший у всесвіті файр пойнт! бо, кожний хто це робить, агент кегебе та буржуйської закуліси!
04.05.2026 11:58 Ответить
Zельоне ОЗГ при владі.
04.05.2026 11:58 Ответить
«Дивна» схема кругової поруки держсекретарів та Урядовців у цій грошовій афері щодо фінансування «ПЕВНИХ осіб» з Урядового кварталу!! Милованов з свириденко, можуть усьо ж пояснити, бо вони ж «палітікай і не інтересуються», тільки баблом з держави на шламбаумах ...
04.05.2026 11:59 Ответить
Дивина! Дупа школа є, а слова економіки нема!
04.05.2026 11:59 Ответить
Або
Яка школа, така і економіка
04.05.2026 12:04 Ответить
Та яка там економіка!
Планокур мже навчити студентів, хіба що, як "улетіти".
"Я не приховую, що я - дебіл. Подивіться на мої виступи..."(с)
Соціальний зелений ліфт виніс от таких мілованових і лєщєнків, що легко визнають себе "дебілами", ніби жартома, в Наглядові ради державних підприємств...
04.05.2026 12:29 Ответить
А ще він може забронювати "викладачів" і "слухачів"...
04.05.2026 13:17 Ответить
Планокур організовує та керує процесом.
Вчити будуть інші: викладачі з КПІ ім.Сікорського тощо
04.05.2026 15:46 Ответить
Шарашкіна контора пролізла всюди
04.05.2026 12:00 Ответить
Fire Point це теж саме шахрайство як в США Тревор Мілтон про двигуни на водню
04.05.2026 12:02 Ответить
реклама через державні змі ,а гроші інвесторів собі в кишеню
04.05.2026 12:05 Ответить
теж показував вантажівку наче на водні яку пускали з гірки ,а інвестори вірили лохи
04.05.2026 12:13 Ответить
это зрада или пэрэмога?
04.05.2026 12:09 Ответить
а чому дивуємось, клоун-міністр-економіки(непотрібне викрислити), на імя "я-дебіл", має ж десь харчуватися?
04.05.2026 12:10 Ответить
Це новина для перепису дебілів, що не можуть прочитати далі заголовка? Там жеж мова про те, що вони дві спеціальності, під себе заточені, фінансують. Який жах, виробництво фінансує навчання спеціалістів під себе! Що вони собі дозволяють, прям як при СРСР?! ))
04.05.2026 12:10 Ответить
і ти досі в це віриш?
04.05.2026 12:16 Ответить
Так
А Свиредеко читала лекції цим спеціалістам
Всі все розуміють
І тільки ти з іншої планети
04.05.2026 12:18 Ответить
Лекції цим спеціалістам будуть читати інші викладачі. Там вище посилання....
04.05.2026 15:49 Ответить
Так, війна почекає кілька років, поки "спеціалісти" "навчатимуться".
04.05.2026 12:27 Ответить
Це те саме що в збурівському харчовому пту, компанія з виробництва танків ,фінансує навчання танкістів та механіків. Ну тренеруються вони на танках з тіста, але це ж такі дрібниці. Я напевне ніколи не перестану дивуватися тупості і нахабності таких падалЬяковських пдрасів як ти.
04.05.2026 20:03 Ответить
Фаир понт получил грошики из бюджета,потом передал часть в частную компанию в которой на подсосе сидят члены и членкини правительства принимающие решения по распределению бюджета - замечательная схема квартального менеджмента.
04.05.2026 12:11 Ответить
це вже було в США з Тревором Мілтоном
04.05.2026 12:14 Ответить
Ну, хіба можна так? Вибачся зараз же перед дядьком!
04.05.2026 12:36 Ответить
Хитрозадый дядько пытается тут говорить лохам - "смотрите,американцы работают так же,значит и квартальщикам можно",за такое его нужно батогом по спине воспитать,а не выбачаться перед ним.
04.05.2026 12:51 Ответить
Мілтон в тюрмі
04.05.2026 12:55 Ответить
Стюардеса дерьмака там теж отримує зарплату в тому гниднику
04.05.2026 12:30 Ответить
Невиліковна зелена клептократія
04.05.2026 12:59 Ответить
"соросятники" фінансують школу "соросятників" .займаючись пограбуванням українського народу
04.05.2026 13:41 Ответить
Вам Сорос у гачі насрав?
04.05.2026 19:04 Ответить
сорос має в Україні своїх "серунів" котрі оббирають бідний український народ" як липу".Сорос це стервятник.котрий заробляє тим.що оббирає кишені бідних країн..Сорос у Ваше совкове галіфе нужду давно справляв і справляє
04.05.2026 21:12 Ответить
Ірина, правда очі коле?
04.05.2026 15:51 Ответить
Фраер и Поц
04.05.2026 13:49 Ответить
Кругова порука
04.05.2026 14:45 Ответить
А ми мовчимо далі...
04.05.2026 18:56 Ответить
ось вона мафія по-українськи під час війни. Уряд виділяє кошти на зброю своїм людям, ті фінансують Вищу школу екогноміки, а потімм Прем'єр Свириденко отримує там чималі гроши начебто за лекції. А нам розказують що фламинго десятками виробляється в місяць. В Європі створюють трибунал для путіна час в Україні створювати трибунал для корумпованої влади
04.05.2026 16:06 Ответить
Хто там київськими комунальниками керує? Клічко? Треба терміново (поки ше весна) каштани висаджувати на усіх центральних вулицях. Невдовзі будуть у нагоді. Зелено-сині запроданці зовсім вже знахабніли!
04.05.2026 18:55 Ответить
 
 