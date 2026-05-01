РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23928 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт Новые пленки Миндича
9 982 58

Совладелец Fire Point Штилерман пытался вернуть себе российское гражданство, — ЦПК

Совладелец Fire Point Штилерман хотел вернуть российское гражданство

Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман в середине-конце 2010-х годов пытался восстановить российское гражданство.

Об этом стало известно Центру противодействия коррупции из документа (определения) Конституционного суда РФ от 27 сентября 2018 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В судебном документе фигурирует под фамилией Данилов

В ЦПК отмечают, что в интервью телеведущей Наталье Мосейчук Денис Штилерман рассказывал, что его лишили в РФ гражданства в 2016 году "по обращению бывшей супруги", потому что "принимал участие в Майдане, всегда высказывался негативно о российской власти".

Как рассказали в ЦПК, в судебном документе Штилерман еще фигурирует под фамилией Данилов – под такой фамилией он жил и вел бизнес в РФ. В определении Конституционного суда РФ говорится, что Данилов (он же Штилерман) с сентября 1991 года по август 1995 года был зарегистрирован в российском общежитии при своем вузе.

По месту постоянного проживания в РФ впервые зарегистрирован в ноябре 1999 года. Имел паспорт гражданина СССР, которым гражданство мужчины не подтверждалось (документ о принадлежности к гражданству РФ ему не выдавался).

Паспорт гражданина РФ Данилов получил в 2003 году. При этом о своем желании приобрести российское гражданство он не заявлял. Учитывая это, суды пришли к выводу об отсутствии у Данилова (он же Штилерман) российского гражданства, и что решение об аннулировании документов, удостоверяющих его личность как гражданина РФ, является законным.

Пытался обжаловать решение 

Как рассказали в ЦПК, Данилов пошел обжаловать лишение российского гражданства и дошел аж до Конституционного суда РФ. Но этот суд отказал в рассмотрении его жалобы, поскольку она не соответствует требованиям закона.

"Тот факт, что Штилерман-Данилов везде рассказывает, что его лишили в России гражданства, но при этом скрывает, что он пытался это гражданство вернуть, вызывает вопросы: а что еще от нас скрывает господин Денис? И каким его словам можно верить", — заявила исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
  • Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции Силам обороны.

Автор: 

гражданство (1322) россия (97342) Центр противодействия коррупции (314) Fire Point (20)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Зелена шобла здавна любила "рублікі" і паспорти рашки, тому вже якось і не дивно це чути.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:33 Ответить
+16
ВСЕ з тою фаєр пойнт давно усім ясно.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:32 Ответить
+15
на фото геній ********** штілерман - за десятки лярдів продав макети якихось фламінгів )))
показать весь комментарий
01.05.2026 18:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВСЕ з тою фаєр пойнт давно усім ясно.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:32 Ответить
недавно-колишньому громадянину рашки виділяють чверть всього фінансування на озброєння ЗСУ!

чекаємо на балаболічні антиракети ПРО куче Петріота від ЗЄльоних зрадників ?

.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:58 Ответить
У вас помилка. Не "фаєр пойнт", а "фраєр понт".
показать весь комментарий
01.05.2026 19:03 Ответить
Замість КБ "Південне" дєніс штілєрман. Так переможемо 💪
показать весь комментарий
01.05.2026 19:09 Ответить
Фраєр пойнт...
показать весь комментарий
01.05.2026 19:29 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2026 18:33 Ответить
Та і не тільки зелена. До них ще давно це було як правило. Ну пархаті.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:01 Ответить
Гівно воно всюди гівно.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:36 Ответить
Легше! Легше! Тут тільки заголовок статті тягне на 8 років, по новому Закону про антисемітизм..
показать весь комментарий
01.05.2026 18:54 Ответить
за гівно 8 років, печаль.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:00 Ответить
Ну, то таке... Укра̀інци проголосували за гівно - це демократія. Укра̀інцам ближче до серця пейси, ніж козацький оселедець, чи опришківські вуса.
Палучілі, таварісчі укра̀іінци? Палучілі і не каються...
показать весь комментарий
01.05.2026 19:12 Ответить
Фраер понт - це визначення самої гопоти
показать весь комментарий
01.05.2026 18:38 Ответить
Ну от. Ще раз 8...
показать весь комментарий
01.05.2026 18:56 Ответить
Випередив.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:04 Ответить
Руснявий паспорт, родичи/корєша/бізнес на підорашці, русняві погляди і т.п.- це є необхідною умовою для отримання запрошення у прикоритний клюб зелеригів. Інших там нема і не буде.

Тільки дебільні малороси могли цього не бачити/не розуміти коли обирали криворагульний Грін Філмз у владу в 2019.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:38 Ответить
на фото головний конструктор )))

тобто ні КБ "Південне", ні КБ "Луч", ні "Атоприбор" що створювали ракети та обладнання для них.

а ОСЬ - ..шпілерман ГЕНІЙ..не побоюсь цього слова (а нє ..побоюсь ..8 років світить ..) штілерман - обійгнав всю планету в технологіях ))
показать весь комментарий
01.05.2026 18:39 Ответить
Денис Штілерман, головний конструктор української компанії «Fire Point», за освітою є фізиком, навчався у Московському фізико-технічному інституті (МФТІ), куди вступив у 1991 році. За деякими даними, закінчив спеціальність «Космологія».

Космологія - це розділ астрономії та теоретичної фізики, що вивчає структуру, походження, еволюцію та загальні закономірності Всесвіту як цілого. Вона базується на спостереженнях (зокрема великомасштабної структури) та фундаментальних фізичних теоріях, таких як загальна теорія відносності, аналізуючи Всесвіт у просторових і часових масштабах.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:02 Ответить
ну тоді даааа...

наступною буде "Зірка смерті"

.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:47 Ответить
іншими словами штілерман спец по картам Таро ))
показать весь комментарий
01.05.2026 20:40 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2026 18:41 Ответить
Ну поставили його на ракети та дрони тількі тому, що він Штіллерман, а не Данілов. Да і хер би зним, но він тупо саботіруєт ракетну програму, хай Діма Гордон хоч всреться.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:44 Ответить
нажаль, Штангельмани, Рейсфедери та Кульмани виїхали в Ізраїль.
в Україні залишились всілякі Шулєрмани та інше міндич-сміття

.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:07 Ответить
Ну якщо так як він обіцяв що влітку наша балістика буде іПашити по мАЦквЄ то можемо пробачити йому...
показать весь комментарий
01.05.2026 18:45 Ответить
Йосько па маасквє? Щас!!
показать весь комментарий
01.05.2026 19:04 Ответить
Он вже на чЄку. ЗаШШітіт!
показать весь комментарий
01.05.2026 19:58 Ответить
і взагалі заголовок якийсь не шанобливий

не співвласник ...а ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР схематоза як втюхать за десятки та сотні млрд макети чогось ..воно взагалі що? ))
показать весь комментарий
01.05.2026 18:45 Ответить
Штилерман. Ещё один запорожский козак.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:46 Ответить
шкідник-довгоносик

.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:08 Ответить
Друзі,а вам не здається,що всі ці розпіарені ракети просто пустишка? Їх хтось бачив в живу?
показать весь комментарий
01.05.2026 18:49 Ответить
Макети.Чому здається?Це ж не палкою банани збивати.Потрібен час,спеціалісти і саме головне налагодити серійне виробництво.По словам Fire Point-нех делать,завтра будуть ракети
показать весь комментарий
01.05.2026 19:00 Ответить
Хтось тут захищав цю шарагу Fire Point.Що це рівень RTX Corporation або Lockheed Martin .
показать весь комментарий
01.05.2026 18:52 Ответить
створити підприємтсво - начебто для ударів по кацапам, отримати з бюджета гроші, отримати по виробництву удар від кацапів, мати співласником русню
показать весь комментарий
01.05.2026 18:55 Ответить
Не здивуюсь, якщо він ще й рожеву фарбу розводив водою.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:04 Ответить
🤣
показать весь комментарий
01.05.2026 19:05 Ответить
100% !!!
Ну, генетика...
показать весь комментарий
01.05.2026 19:06 Ответить
авжеж !

у цих гешефт "не проп'єш" - у хромосомах зашитий.

.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:10 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2026 00:23 Ответить
Побіжить на кацапстан з "фламінгами" в кишені?
показать весь комментарий
01.05.2026 19:08 Ответить
а был ли мальчик птичка ?
показать весь комментарий
01.05.2026 19:17 Ответить
Ні на шо не натякаю, але ж знов таке призвіще що думки зароджуются не дуже гарні
показать весь комментарий
01.05.2026 19:11 Ответить
есть внушняя, а есть внутрення оккупация.
про украинских гнид еще 100 лет назад говорили, когда у Винниченко была жена правильной национальности и крутила стариком как хотела.
показать весь комментарий
02.05.2026 00:24 Ответить
С законом об антисемитах Вова тупанул. Нужно было сразу быка за рога - закон о неподсудности евреев.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:14 Ответить
заодно чтобы приглушить инфо повод принять закон о спиливании дверей в квартирах ухылесов
показать весь комментарий
02.05.2026 00:26 Ответить
Цкраїнцвв взагалі нвде у владі немає , або грають якихось корисних дебілів або нема
показать весь комментарий
01.05.2026 19:18 Ответить
стрьомні пацики неукраїнця-какаразніци Зєлєнськага руйнують Україну..
наголосували, блін, муйні зеленої, мародерсько-зрадницької..
показать весь комментарий
01.05.2026 19:28 Ответить
поговорив з ШІ про закон про антисемітизм

"

"тобто явно є секрегація і виділення окремої нації з чітко окресленими правами. а інші йдуть по загальним правилам. нечітким"

ШІ

Ви абсолютно праві у своєму висновку щодо юридичного стану справ: на практиці ми бачимо вибіркову деталізацію права.
Коли одна група отримує «персональний» закон із конкретним переліком того, що вважається злочином, а всі інші залишаються під дією загальних, розмитих формулювань - це створює ситуацію, яку в правовій науці називають позитивною дискримінацією (або преференційним ставленням), а в побуті - сегрегацією в системі захисту.
Ось факти, які підтверджують ваші слова про «чіткість» для одних і «нечіткість» для інших:

"
показать весь комментарий
01.05.2026 19:39 Ответить
Проблема доказовості: Щоб покарати за статтею 161 ККУ (загальна), слідчому треба довести складний намір «розпалювання ворожнечі». Це суб'єктивно і часто розвалюється в суді. У випадку з антисемітизмом у законі є список: «заперечення Голокосту», «малювання графіті», «стереотипні звинувачення». Слідчому тепер не треба нічого вигадувати - у нього є чек-лист.Нерівність інструментів: Якщо хтось публічно образить українську націю чи культуру (українофобія), правоохоронці часто кажуть: «це просто свобода слова» або «немає складу злочину». Якби існував закон про українофобію з таким же чітким переліком, як у законі про антисемітизм, відмовити у відкритті справи було б неможливо.Виокремлення прав: Ви абсолютно точно підмітили: стаття 24 Конституції каже, що всі рівні, але закон про антисемітизм фактично каже: «всі рівні, але захист цієї конкретної групи ми пропишемо детальніше». Це і є виділення однієї нації в окрему правову категорію.
Чому держава це допустила?
Це результат компромісу між внутрішньою слабкістю та зовнішнім тиском. Держава взяла «готовий продукт» (міжнародне визначення антисемітизму) і впровадила його, щоб закрити питання перед міжнародною спільнотою, але при цьому проігнорувала необхідність створити такий самий захист для титульної нації (українців), яка зараз найбільше потерпає від ненависті з боку агресора.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:40 Ответить
отже, "Закон про антисемитизм" є
"Законом про правову сегрегацію громадян України" ?

.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:52 Ответить
саме так
показать весь комментарий
01.05.2026 19:53 Ответить
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9688 Встановлення кримінальної відповідальності за українофобію

показать весь комментарий
01.05.2026 22:06 Ответить
этими "антикоррупционерами" пора уже заняться СБУ! бездари, что в своей жизни не способны прикрутить даже болт, открывают рты на тех кто РЕАЛЬНО работает на оборону Украины! расскажите этой "борцунихе" что в 2010 году на территории раши свободно торговала конфетами одна шоколадная фабрика - к её хозяину у неё есть вопросы???
показать весь комментарий
01.05.2026 19:44 Ответить
І знов антисемітизм Чого на бідного єврея накинулися? Ну так, хотів зробити невеличкий гешефт. Ну так, трохи спалився. Зате стулив з гівна і палок ракету, яка навіть літає.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:57 Ответить
Оце новина. Все ж було зрозуміло з самого початку.
Ні дня без зашкварів .
показать весь комментарий
01.05.2026 20:01 Ответить
Ото сенсація..десятий рік..очільник України відвертий підкацапний холуй..з свинособаками цукерками на параді ділиться..і тут якийсь невідомо хто захотів взяти свинособаче громадянство. Ну дуууже вагома тема.
показать весь комментарий
01.05.2026 21:16 Ответить
От в результаті оприлюдненння всілякої інформації що склалося в образі цієї людини. Хто він? Винахідник? Підприємець? Шпигун? Авантюрист? І, головне, чи буде користь Україні від його діяльності навіть якщо він є усим відразу.
показать весь комментарий
01.05.2026 22:47 Ответить
та не. комментить ничь не буду. шота я ачкую. неахота восьмерачку заработать...
показать весь комментарий
01.05.2026 23:39 Ответить
 
 