Совладелец Fire Point Штилерман пытался вернуть себе российское гражданство, — ЦПК
Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман в середине-конце 2010-х годов пытался восстановить российское гражданство.
Об этом стало известно Центру противодействия коррупции из документа (определения) Конституционного суда РФ от 27 сентября 2018 года, сообщает Цензор.НЕТ.
В судебном документе фигурирует под фамилией Данилов
В ЦПК отмечают, что в интервью телеведущей Наталье Мосейчук Денис Штилерман рассказывал, что его лишили в РФ гражданства в 2016 году "по обращению бывшей супруги", потому что "принимал участие в Майдане, всегда высказывался негативно о российской власти".
Как рассказали в ЦПК, в судебном документе Штилерман еще фигурирует под фамилией Данилов – под такой фамилией он жил и вел бизнес в РФ. В определении Конституционного суда РФ говорится, что Данилов (он же Штилерман) с сентября 1991 года по август 1995 года был зарегистрирован в российском общежитии при своем вузе.
По месту постоянного проживания в РФ впервые зарегистрирован в ноябре 1999 года. Имел паспорт гражданина СССР, которым гражданство мужчины не подтверждалось (документ о принадлежности к гражданству РФ ему не выдавался).
Паспорт гражданина РФ Данилов получил в 2003 году. При этом о своем желании приобрести российское гражданство он не заявлял. Учитывая это, суды пришли к выводу об отсутствии у Данилова (он же Штилерман) российского гражданства, и что решение об аннулировании документов, удостоверяющих его личность как гражданина РФ, является законным.
Пытался обжаловать решение
Как рассказали в ЦПК, Данилов пошел обжаловать лишение российского гражданства и дошел аж до Конституционного суда РФ. Но этот суд отказал в рассмотрении его жалобы, поскольку она не соответствует требованиям закона.
"Тот факт, что Штилерман-Данилов везде рассказывает, что его лишили в России гражданства, но при этом скрывает, что он пытался это гражданство вернуть, вызывает вопросы: а что еще от нас скрывает господин Денис? И каким его словам можно верить", — заявила исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции Силам обороны.
