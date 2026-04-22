Особняки для Зеленского, Ермака и Чернышова: ЦПК раскрыл детали строительства в Козине. ВИДЕО

Вокруг строительства четырех гигантских особняков в поселке Козин разгорелся очередной скандал. По данным расследований, объекты стоимостью в миллионы долларов могли предназначаться для представителей высшего эшелона власти.

Речь идет о строительстве 4 особняков, в которых, как утверждается, должны были проживать Ермак, Миндич, Чернышов и Зеленский с семьей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Подробности

В материалах журналистов и на обнародованных "пленках" бизнесмена Тимура Миндича фигурируют имена экс-вице-премьера Алексея Чернышова, самого Миндича, а также упоминаются интересы главы Офиса президента Андрея Ермака и семьи Владимира Зеленского.

Сообщается, что семья Чернышовых имеет близкие отношения с президентской четой (жена Чернышова является крестной матерью Елены Зеленской), что могло способствовать лоббированию интересов застройщика.

В Центре противодействия коррупции уверяют, что они стали кумами уже во время совместной работы, а не раньше. То есть это не тот случай, когда "кум подтянул кума" на должность, а наоборот - тесное политическое сотрудничество и пребывание во внутреннем кругу привели к установлению родственных связей.

