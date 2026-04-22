Особняки для Зеленского, Ермака и Чернышова: ЦПК раскрыл детали строительства в Козине. ВИДЕО
Вокруг строительства четырех гигантских особняков в поселке Козин разгорелся очередной скандал. По данным расследований, объекты стоимостью в миллионы долларов могли предназначаться для представителей высшего эшелона власти.
Речь идет о строительстве 4 особняков, в которых, как утверждается, должны были проживать Ермак, Миндич, Чернышов и Зеленский с семьей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.
Подробности
В материалах журналистов и на обнародованных "пленках" бизнесмена Тимура Миндича фигурируют имена экс-вице-премьера Алексея Чернышова, самого Миндича, а также упоминаются интересы главы Офиса президента Андрея Ермака и семьи Владимира Зеленского.
Сообщается, что семья Чернышовых имеет близкие отношения с президентской четой (жена Чернышова является крестной матерью Елены Зеленской), что могло способствовать лоббированию интересов застройщика.
В Центре противодействия коррупции уверяют, что они стали кумами уже во время совместной работы, а не раньше. То есть это не тот случай, когда "кум подтянул кума" на должность, а наоборот - тесное политическое сотрудничество и пребывание во внутреннем кругу привели к установлению родственных связей.
О чем идет речь?
- Напомним, вчера мы публиковалифото с крестин дочери экс-вице-премьера Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды: среди гостей - Елена Зеленская и экс-глава ОП Андрей Ермак.
- Как сообщалось, жена бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова - Светлана, которая является крестной матерью президента Владимира Зеленского, пыталась скрыть документы, касающиеся строительства четырех усадеб в Козине.
- Добавим, что строительство усадеб Чернышова в Козине упоминается в "пленках Миндича".
В цілому все у нас стабілтно, навіть стабілізець-но якось. Тільки шкода що така жирна Єдність постійно вислизнає з рук - то чернишов, то юзік то міндіч.
Нехорошо вийшло..
Там смішні ціни з «Епіценту», щоб не було їм збитків, у отих його власників… Рабочіє заброньовані кадровиками з ДУС, можуть і це, і що хочеш, підтвердити?!?!
Те,що йому президентство до одного місця - це так!. Було і є... Для нього держава не цінність, а ціна з нулями та інструмент для задоволення власних бажань, і досягнення особистого єдиновладдя. Не важливо яким способом.
Хіба там не бачать до чого довела країну ця влада, яка "кришує" корупцію, весь нелегальний бізнес,та збагачується на війні і крові..Як верхи, так і низи.
Якийсь невиправний оптиміст наш головнокомандуючий. Не товаришує з реальністю.