Маєтки для Зеленського, Єрмака та Чернишова: ЦПК розкрив деталі будівництва у Козині. ВIДЕО
Довкола будівництва чотирьох велетенських маєтків у селищі Козин розгорівся черговий скандал. За даними розслідувань, об’єкти вартістю в мільйони доларів могли призначатися для представників найвищого ешелону влади.
Йдеться про будівництво 4 маєтків в яких, як стверджується, мали проживати Єрмак, Міндіч, Чернишов та Зеленський з родиною, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.
Подробиці
У матеріалах журналістів та на оприлюднених "плівках" бізнесмена Тимура Міндіча фігурують імена ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова, самого Міндіча, а також згадуються інтереси керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та родини Володимира Зеленського.
Повідомляється, що родина Чернишових має близькі стосунки з президентським подружжям (дружина Чернишова є кумою Олени Зеленської), що могло сприяти лобіюванню інтересів забудовника.
У Центрі протидії корупції запевняють, що вони стали кумами вже під час спільної роботи, а не раніше. Тобто це не той випадок, коли "кум підтягнув кума" на посаду, а навпаки — тісна політична співпраця та перебування у внутрішньому колі призвели до встановлення родинних зв'язків.
Про що йдеться?
- Нагадаємо, вчора ми публікували фото з хрестин доньки ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди: серед гостей - Олена Зеленська та ексочільник ОП Андрій Єрмак.
- Як повідомлялося, дружина колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова - Світлана, яка є кумою президента Володимира Зеленського, намагалася сховати документи, що стосуються будівництва чотирьох маєтків у Козині.
- Додамо, що будівництво маєтків Чернишова у Козині згадується у "плівках Міндіча".
В цілому все у нас стабілтно, навіть стабілізець-но якось. Тільки шкода що така жирна Єдність постійно вислизнає з рук - то чернишов, то юзік то міндіч.
Те,що йому президентство до одного місця - це так!. Було і є... Для нього держава не цінність, а ціна з нулями та інструмент для задоволення власних бажань, і досягнення особистого єдиновладдя. Не важливо яким способом.
Хіба там не бачать до чого довела країну ця влада, яка "кришує" корупцію, весь нелегальний бізнес,та збагачується на війні і крові..Як верхи, так і низи.
Так "для кого будували", чи "вірогідно ці будиночки будували куми та друзі"? "Вірогідно" вашою рідною мовою це "достоверно", а не те, що ви думаєте. Цілком ймовірно, що це Зеленського будинок, проте ви розслідувачі чи пліткарі штибу Володимира Бойка? Ви що, гранти задля цих балачок отримуєте, або для того, щоб ми подивилися на вас красивих? Попліткувати ми самі зможемо. Де докази? Що за халтура пішла?
Варто добавити, що https://24tv.ua/oleksiy-chernishov-biografiya-statki-hto-batki-druzhina-kum-deklaratsiya_n2857140 кумом Олексія Чернишова є ніхто інший, як Павло Лебідь - колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП, якого в народі прозвали Паша "Мерседес". Про це сам Чернишов зізнався в інтерв'ю LB.ua. За його словами, Лебідь хрестив його молодшого сина...
Критика та скандали до 2022 року
До початку повномасштабної війни з РФ чиновника в основному критикували його попередні бізнесові справи, демонстративну розкіш, контакти з олігархами. Громадських активістів та журналістів дратувала заможність нового міністра. У нього задекларовані дорогі авто, картини, півдесятка квартир, будинок під Києвом, акції багатьох підприємств. Проте ЗМІ вказують, що задекларовані статки лише вершина айсберга. Основні прибутки Чернишов отримував з ринку "Барабашово", коли не один рік незаконно виводив кошти в офшори. Як доказ його інших зловживань ЗМІ приводять результати рейду Держприкордонслужби у 2018 році, коли на ринку було виявлено контрабанди на 2 мільйони гривень. Слідчі вивчають також і законність будівництва різних об'єктів на території "Барабашово". Станом на 2019 рік проти компанії Чернишова було порушено чотири карних справи і одну адміністративну. Компетентні джерела вважають, щоhttps://hyser.ua/dossier/39-chernyshov-aleksey-podrobnaya-biografiya-magnata-iz-intelligentnoy-semi-vladelca-barabashki-semya-karera-i-biznes-kompromat-foto реальні статки Чернишова складають понад 100 мільйонів доларів.
Хоча в міністра лише 20% акцій "Фуршету", його звинуватили в поганій роботі цієї торгівельної мережі. Відгуки вказують, що зміна акціонера ні до чого не привела. В магазинах і далі процвітали крадіжки, хамство персоналу, торгівля продуктами із завершеним терміном споживання.
В жовтні 2019 року Сергій Лещенко написав, що протекцію Чернишову тепер робить не Фельдман, а Коломойський. Журналіст вказав, що перед призначенням керівником Київської ОДА Чернишова бачили в столичному офісі олігарха.
У 2020 році в ЗМІ з'явилася інформація про наявність у Чернишова австрійського громадянства, що не передбачено українським законодавством. У цій країні у Чернишова є зареєстровані фірми і нерухомість.
Портал "Антикор" в березні 2021 року розмістив матеріал про Чернишова, в якому вказано, що міністр вирішив переметнутися від Коломойського до Ахметова. Як докази наводять факти максимальної лояльності меседжів з телепередач каналу "Україна" до міністра Чернишова, а також появу в його команді людей Ахметова на чолі з Андрієм Бистровим (редактор ТРК "Україна").
Зловживання і компромат останніх років
Влітку 2025 року НАБУ та САП звинуватили Чернишова у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря під час його роботи в Мінрегіоні. Правоохоронці вважають, що власник забудовника KSM Group Сергій Копистира, в обмін на дозвіл на нове будівництва і відведення під проєкти землі в столиці, зокрема у заповідній Феофанії та на місці державної агрофірми "Квіти України" по вулиці Тираспольській, як хабар https://forbes.ua/money/sprava-na-milyard-ta-zastava-u-120-mln-vitsepremera-chernishova-pidozryuyut-u-koruptsiyniy-skhemi-naskilki-vse-seryozno-ta-chi-zalishitsya-vin-teper-v-uryadi-27062025-30887 надав чиновнику знижку на квартири загальною сумою на 14,5 мільйонів гривень.
В цей час Чернишов перебував за кордоном і ЗМІ писали, що він не збирається повертатися, а воліє залишитись в Австрії, де вже 10 років має офіс і за неперевіреними даними - громадянство (де-факто - множинне)...
https://parlament.ua/dossier/chernyshov-oleksij/ Олексій Чернишов
