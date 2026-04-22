Маєтки для Зеленського, Єрмака та Чернишова: ЦПК розкрив деталі будівництва у Козині. ВIДЕО

Довкола будівництва чотирьох велетенських маєтків у селищі Козин розгорівся черговий скандал. За даними розслідувань, об’єкти вартістю в мільйони доларів могли призначатися для представників найвищого ешелону влади.

Йдеться про будівництво 4 маєтків в яких, як стверджується, мали проживати Єрмак, Міндіч, Чернишов та Зеленський з родиною, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

У матеріалах журналістів та на оприлюднених "плівках" бізнесмена Тимура Міндіча фігурують імена ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова, самого Міндіча, а також згадуються інтереси керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та родини Володимира Зеленського.

Повідомляється, що родина Чернишових має близькі стосунки з президентським подружжям (дружина Чернишова є кумою Олени Зеленської), що могло сприяти лобіюванню інтересів забудовника.

У Центрі протидії корупції запевняють, що вони стали кумами вже під час спільної роботи, а не раніше. Тобто це не той випадок, коли "кум підтягнув кума" на посаду, а навпаки — тісна політична співпраця та перебування у внутрішньому колі призвели до встановлення родинних зв'язків.

І не кажіть!
В цілому все у нас стабілтно, навіть стабілізець-но якось. Тільки шкода що така жирна Єдність постійно вислизнає з рук - то чернишов, то юзік то міндіч.
Нехорошо вийшло..
22.04.2026 11:19 Відповісти
мародери
22.04.2026 11:21 Відповісти
Як ви вже достали, а що вони на ППО гроші повинні витрачати. Так відразу виникне питання звідки взялися гроші. А так бабця собі будує, за все життя назбирала.
22.04.2026 11:15 Відповісти
іпсо якесь, розроблене внутрішніми ворогами єдності
22.04.2026 11:13 Відповісти
от я катигорично проти навішування ярликів і таврування за стереотипами.

Міндіч і Чернишов не жирні.
22.04.2026 12:43 Відповісти
справді, люди без совісті і честі на святе замахнулись!
22.04.2026 11:36 Відповісти
що ІПСО, то це ваше неТРЯКА-ЛОХове zєЙЛО!
22.04.2026 11:48 Відповісти
Та це ж оті самі «інжєнєрниє спаруди» для дітей з навколишніх терГромад?? Які там будинки, маленькі хатки з грошей Українців від «схематозів» кабміндічів…з усих галузей нкономікм України, з 2020 року!!!!
Там смішні ціни з «Епіценту», щоб не було їм збитків, у отих його власників… Рабочіє заброньовані кадровиками з ДУС, можуть і це, і що хочеш, підтвердити?!?!
22.04.2026 11:54 Відповісти
лохторат 🐑🐏🦠73% , не блейтє , не дивіться в гору 🤢🤡🎪: нам "нелохам" -палаци, мільярди , вам " шашличкі🩸" ,23$сребряника " вавкіну тисячу" , зомбі-геббельс -марафон …………
23.04.2026 07:13 Відповісти
Мародерство на крові і горі людській 😭
22.04.2026 12:16 Відповісти
Це якими моральними виродками потрібно бути, щоб під час війни, коли мільйони людей втратили все своє майно, не можуть отримати компенсації, особливо, якщо житло залишилось на окупованій території- взагалі майже нульові шанси. Захисникам України- квартир немає, сиротам- немає, пенсіонери живуть в гуртожитках. Їм теж немає! А у президента мабуть не вистачає де жити і у хабарника Чернишова- теж житлові проблеми. Тварюки жадібні, щоб ви вдавилися тими маєтками в Козині!!
22.04.2026 16:55 Відповісти
У наших можновладців вірус безкарності...
22.04.2026 11:24 Відповісти
100 відсотків, лише повторення зеленим покидьком кінця Чаушеску зможе надати його наступникам належний урок.
22.04.2026 13:12 Відповісти
Ну от, знову Чаушеску. А чим Каддафі гірше? Як на мене, навіть краще! Креативно, з вогником, та якби ще й на біс, кількома дублями, та під оплески фанатів! Найвеличнішому генію людства найкращий держак від лопати!
22.04.2026 15:23 Відповісти
Це буде криваво, бо черга з бажаючих, оголить весь фронт!
Достатньо і дієвої люстрації з вірьовкою, починаючи з Києва і аж до територіальних громад, щоб жоден з отих «доброчесних» не заважав висіти іншому, з портновських!!! Але не довше 3-х днів, бо весна і посівна в Україні, а ту ще й з ******* треба встигнути!!
22.04.2026 19:43 Відповісти
Та ви шо? Знову маєтки Зеленського, Єрмака і кума Чернишова? По всьому світі побудували і купили собі маєтки і заводи антимайданівці. І все за рахунок українців, які їх допустили до своєї казни. Майжде вся західна допомога пішла не на ЗСУ, а на оточення Голобородька. Нічого, що в нас війна?
22.04.2026 11:24 Відповісти
Не пишіть маячню "Майжде вся західна допомога пішла не на ЗСУ, а на оточення Голобородька."
Західна допомога іде на соціалку і підтримку бюджету.
22.04.2026 20:07 Відповісти
Соціальна підтримка ЗЕрмаків
23.04.2026 09:05 Відповісти
Нічого нового. Всі наші президенти були корупціонерами, олігархами, бізнесменами, але ніяк не політиками. Зеленський прийшов до влади на популістських гаслах про «закінчення війни» і тд. Тут просто народу, НАБУ, журналістам треба тримати владу за яйця 24/7. У нас у всих корупційна ментальність і треба від неї позбавлятися.
22.04.2026 11:30 Відповісти
Всі наші президенти були корупціонерами...

у всіх на руках є бактерії. І у бомжа, що спить біля сміттєвого баку, і в хірурга перед операцією, і в тебе.

Просто в різних кількостях, але всі носять бактерії на руках.

Какаяразніца ?
22.04.2026 12:40 Відповісти
Всі наші президенти були корупціонерами...

какаяразніца ?
22.04.2026 12:41 Відповісти
Я не знаю «какая вам разніца», а мені є. Самі вибирали, починаючи з Кравчука. Понавибирали всяку потолоч. То тепер мусимо виправляти. За Зеленського проголосувало 75% і тепер всі сидять і тикають одне на одного. То треба тепер Зеленського за яйця тримати і його оточення і викривати корупцію. Варіантів нема поки йде війна
22.04.2026 15:23 Відповісти
стісняюсь спитати, так хто вибрав Зеленського і чому ?
22.04.2026 17:34 Відповісти
зеленська мафія ,це позорисько на всю єврейську громаду України...він **** зробив так шо в Україні нема життя ,а трамп ху* ло - 2 , тепер і Ізраель кошмарить війною з Іраном !!!...типу їдьте на лаптестан ...Два ід* ота на всю голову !!!...
22.04.2026 11:33 Відповісти
А де будують хатинки інші мега-потужні менеджери? Може в інших странах? Накрали міндічі, шурми та розбіглися. Якось не патріотично.
22.04.2026 11:36 Відповісти
То чим відрізняється побудоване Порошенком,Ахметовим,Пінчуком за яке сплачені податки,від побудованого Зєленським,Міндичем,Єрмаком яке побудовано на вкрадене з податків сплачених всією країною?
22.04.2026 11:36 Відповісти
відрізняється фінансуванням ракетних програм і блокуванням фінансування ракетних програм.

так зрозуміло ?
22.04.2026 17:35 Відповісти
То Зєленський,Єрмак,Міндіч виявляється мародери,а Ахметов,Порошенко,Пінчук - ні?!
От то ти вдарив по "зєленим скрепам"! Виявляється не того " баригой-мародером" називали!
22.04.2026 21:17 Відповісти
Версаль в Козині для короля зі 'слугами'? Наші досягнення: мільярди усього, яке нам обіцяли, виявилися не для усіх Так що дурники, які на це все повелися, дивіться, радуйтесь.
22.04.2026 11:50 Відповісти
Ще у 2019 році, його батько Олександр Семенович Зеленський сказав журналісту, під час інтерв'ю: "Про що ви говорите? Які люди розчаровані? Біомаса ця? Стільки років грабували всю країну, зараз нічого немає. А ще й року не минуло, як Вова у влади. Він хоче. Та йому це президентство до одного місця, щоб ви знали. Він просто горить всередині зробити для країни. Ось це найголовніше, чого в голові у вас немає!" - https://chas.cv.ua
Те,що йому президентство до одного місця - це так!. Було і є... Для нього держава не цінність, а ціна з нулями та інструмент для задоволення власних бажань, і досягнення особистого єдиновладдя. Не важливо яким способом.
22.04.2026 11:55 Відповісти
А ми ще обурюємося, чому нас не беруть до Європи.
Хіба там не бачать до чого довела країну ця влада, яка "кришує" корупцію, весь нелегальний бізнес,та збагачується на війні і крові..Як верхи, так і низи.
22.04.2026 11:57 Відповісти
А знаєте, про що ще вся ця ситуація сигналізує? Раз вони спокійно витрачають час і гроші на побудову цих маєтків, то в разі приходу москалів усі ці можновладці просто перейдуть на сторону окупаційної адміністрації і будуть спокійно жити далі. Але посполитим при цьому розповідають про якусь екзистенційну війну та що буряти всіх повбивають. Так що стає очевидно, що це просто маніпуляція свідомістю людей.
22.04.2026 11:59 Відповісти
а чого це ви раптом почали думати, що буряти посполитих помилують? що з бурятами сталось?
22.04.2026 14:30 Відповісти
А навіщо це робити? Хто тут працювати буде? Нікому не потрібна просто гола земля, отямтеся вже від урапатріотичної пропаганди.
22.04.2026 14:56 Відповісти
ні, давайте вже для початку до кінця розберемося з бурятами - звідки інформація, що вони не будуть нищити посполитих?
22.04.2026 15:00 Відповісти
А давайте не будемо ігнорувати фактичні аргументи, а будемо об'єктивно аналізувати ситуацію. Ще раз питаю - навіщо бурятам всіх тут вбивати? Який в цьому практичний сенс? І якщо його немає, то й немає приводу думати, що зроблять саме так. До того ж, в Криму і на ТОТ також так не зробиои, бо ще раз повторюю - гола земля без економвчного потенціалу нафіг нікому не потрібна.
22.04.2026 15:07 Відповісти
ми ж не говоримо про всіх, а лише про посполитих. тобто ви стверджуєте, що буряти їх залишать, щоб ці посполиті стали рабами і працювали на бурятів? так?
22.04.2026 15:11 Відповісти
Не треба маніпулювати. Ніхто ніякими рабами не буде. Так само будуть люди жити і працювати. Так, якісь умови зміняться, стане менше свободи по аналогії з рашкою та бульбостаном, але для звичайної людини все буде за великого рахунку так само. Як на мене, дуже непоганий варіант, коли альтернатива - смерть на війні.
22.04.2026 15:21 Відповісти
одне радує, що вас таких неманіпулятивних латентних рабів лише 73%, але не дай Бог вам себе самого переконувати в своїй правоті, коли вашу дружину і дітей будуть гвалтувати буряти, які навіть не здогадуються, що ви звичайна людина і сподівалися за великого рахунку на щось інше.
22.04.2026 19:03 Відповісти
Ви трохи помилилися, я не за вашого улюбленого найпотужнішого голосував, хоча я й не здивований, зважаючи на ваші видатні аналітичні здібності. Моя дружина і діти поза небезпекою, оскільки фізично не знаходяться в цій найпрекраснішій країні у світі. Та й я б з задоволенням до них приєднався, якщо б моя власна держава не ваажала мене рабом і не тримала силоміць в концтаборі, нехтуючи базовими правами людини.
22.04.2026 19:12 Відповісти
це добре, що ваші рідні у безпеці, але ваше бажання бути рабом лише збільшує ризики для їх безпечного життя, бо мало надії на те, що хтось, крім нас, українців, здатен стримувати орків. чи ви бачите ще когось?
22.04.2026 19:31 Відповісти
Не треба видавати власні слова за мої, мене вже трохи втомили ці незграбні спроби маніпуляцій з вашого боку. Мені глибоко байдуже, чи здатен хтось стриувати орків, світ великий, і відносно безпечних місць для спокійного життя в ньому цілком вистачає. Особисто я не підписувався під тим, щоб захищати когось від русаків, і права комусь вирішувати за мене чи тим паче розпоряджатися своїм життям не давав. А якщо хтось хоче бути героєм-рятівником і ризикувати власним життям заради бозна чого - та на здоров'я. це їх власний вибір. Але за мене вирішувати ніхто не має права.
22.04.2026 19:38 Відповісти
ви так відверто визнаєте свою неповноцінність як чоловіка, здатного захистити себе, своїх близьких, свій дім, це сумно, але хоча б чесно, це теж певна мужність, бо реально страшно за майбутнє України через тьму липових героїв з орденами і убд, які наплодились біля потужної влади. так вам не повезло, ви живете в страшні часи, які вимагають відповіді, хто ти - раб чи вільний, вовк чи вівця, і дійсно, ніхто немає права робити з вовка вівцю, а з вівці вовка, це вже визначилось при народженні. Храни вас Господь!
22.04.2026 20:11 Відповісти
Від душі посміявся з вашої недолугої спроби мене образити, дякую, що підняли настрій. Шкода, щоправда, що ви навіть не можете осягнути абсурдність своїх слів, ну то таке, у всіх різні здібності. До того ж, мені не потрібна допомога уявного персонажа казок. А уся ця ваша пафосна патетика - сміх та й годі, спроба "аргументувати" свою позицію за повної відсутності реальних аргументів. Ну та якщо вам так легше себе обманювати та виправдовувати власну неспроможність вплинути на поточну ситуацію замість прийняття реального стану речей, то й на здоров'я, кожному своє. Всього вам найкращого!
22.04.2026 20:58 Відповісти
Буча, Ізюм не дадуть збрехати.
22.04.2026 15:27 Відповісти
Такі манкурти як ти звісно виживуть, ждуни і какая разніца також, більшість загине і української нації не стане. Гарно про Крим розповідаєш, а про Бучу, що скажеш?
23.04.2026 09:21 Відповісти
Хм... Ото кажуть Європа збирається таки да давати той кредит у 90 000 000 000 Євро. Цікавлюсь: скільки прикарманить влада?
22.04.2026 12:21 Відповісти
у питанні жевріє надія, що не всі 90 000 000 000 - звідки така наївність?
22.04.2026 14:27 Відповісти
Блін. Я, врешті решт, оптиміст! Я вірю в людей, в їх хороші якості!! Я сподіваюсь!!!
Хоча, мій 7-річний досвід мусив би мені сказати: "Ну ти й дурень!"
22.04.2026 14:56 Відповісти
Що, наш Осел зібрався після війни жити в тому будинку що на крадені побудував?
Якийсь невиправний оптиміст наш головнокомандуючий. Не товаришує з реальністю.
22.04.2026 12:22 Відповісти
Класика. Це вже патріотизм чи ще ні?
22.04.2026 12:31 Відповісти
Ну а як же. Гундосить відосики кожного дня, в 9.00 стоїть схиливши голову і думає про загиблих, вишиванку одягає, лапті...
22.04.2026 12:41 Відповісти
Даша виповзла з припущеннями.
22.04.2026 13:04 Відповісти
Реально дивують ті представники славного племені дегенератів, які до сих пір не зрозуміли, що реальним організатором та паханом зграї зелених мародерів є їхній залізнояйцевий вожак, тупе мстиве чмо, яке приймає безпосередню участь в щоденному грабунку держави!
22.04.2026 13:05 Відповісти
ну вважати мародера організатором - це теж реально дивує! бо хапати все навколо себе і тягти собі до рота, для цього організаторські здібності не потрібні, достатньо елементарно-патологічної жадібності.
22.04.2026 14:24 Відповісти
Якщо порушу закон - я піду (с). ********
22.04.2026 13:18 Відповісти
Коли Гундоса почвара обиралася, то говорила, що в маєтках будуть жити діти.
22.04.2026 13:19 Відповісти
так кожна людина є чиєюсь дитиною, так що не збрехали
22.04.2026 14:20 Відповісти
а страуси там є? чи ті семіти більше по верблюдах виступають?
22.04.2026 13:46 Відповісти
виступають по лохам в основному і дуже талановито, бо жодному до сих пір не вдавалося 73% лохів назбирати і 7 років у віддано-ремигаючому стані підтримувати!
22.04.2026 14:19 Відповісти
Ну семіти якби спеціалісти світового рівня по розводу лохів! Тому тут все сходиться.
Он навіть найбагатша і найрозумніша країна світу - сша - сумлінно підтримує сраїль на близькому сході не дивлячись ні на що...
22.04.2026 14:38 Відповісти
І що ви їм зробите ? Крали і будуть красти
***** теж маєтки будує, але його ******* за велич. От і у нас свій потужний намалювався. Його теж *******
22.04.2026 14:57 Відповісти
Пля, і де на всю цю шоблу гнид стовпів, мила і мотузок набрати???
22.04.2026 19:50 Відповісти
..проффесор.. януковощ обіцяв страусів привезти і чорних лебедів з ослами
22.04.2026 17:29 Відповісти
Алібаба разом з Че Геварою і Мідасом носять по Козину Портрет Буратіно.
22.04.2026 18:40 Відповісти
Тільки не Мідас, а Карлсон
22.04.2026 19:49 Відповісти
У ЦПК на Фейсбуці цей матеріал подається таким чином "Про кумівство у владі: для кого будували будинки під Києвом вартістю під 10 млн доларів кожен?"
Так "для кого будували", чи "вірогідно ці будиночки будували куми та друзі"? "Вірогідно" вашою рідною мовою це "достоверно", а не те, що ви думаєте. Цілком ймовірно, що це Зеленського будинок, проте ви розслідувачі чи пліткарі штибу Володимира Бойка? Ви що, гранти задля цих балачок отримуєте, або для того, щоб ми подивилися на вас красивих? Попліткувати ми самі зможемо. Де докази? Що за халтура пішла?
22.04.2026 19:08 Відповісти
І тільки Зеля мріяв проживати з родиною! Всі інші якось ... не зрозуміло.
Мародери
22.04.2026 20:16 Відповісти
Володимир Олександрович Зіндіч, шляк би його трафив! Все краде...
22.04.2026 20:47 Відповісти
Олексій Чернишов - підприємець, інвестор, політик, давній партнер Олександра Фельдмана, фігурант низки кримінальних справ та корупційних скандалів...

Варто добавити, що https://24tv.ua/oleksiy-chernishov-biografiya-statki-hto-batki-druzhina-kum-deklaratsiya_n2857140 кумом Олексія Чернишова є ніхто інший, як Павло Лебідь - колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП, якого в народі прозвали Паша "Мерседес". Про це сам Чернишов зізнався в інтерв'ю LB.ua. За його словами, Лебідь хрестив його молодшого сина...

Критика та скандали до 2022 року

До початку повномасштабної війни з РФ чиновника в основному критикували його попередні бізнесові справи, демонстративну розкіш, контакти з олігархами. Громадських активістів та журналістів дратувала заможність нового міністра. У нього задекларовані дорогі авто, картини, півдесятка квартир, будинок під Києвом, акції багатьох підприємств. Проте ЗМІ вказують, що задекларовані статки лише вершина айсберга. Основні прибутки Чернишов отримував з ринку "Барабашово", коли не один рік незаконно виводив кошти в офшори. Як доказ його інших зловживань ЗМІ приводять результати рейду Держприкордонслужби у 2018 році, коли на ринку було виявлено контрабанди на 2 мільйони гривень. Слідчі вивчають також і законність будівництва різних об'єктів на території "Барабашово". Станом на 2019 рік проти компанії Чернишова було порушено чотири карних справи і одну адміністративну. Компетентні джерела вважають, щоhttps://hyser.ua/dossier/39-chernyshov-aleksey-podrobnaya-biografiya-magnata-iz-intelligentnoy-semi-vladelca-barabashki-semya-karera-i-biznes-kompromat-foto реальні статки Чернишова складають понад 100 мільйонів доларів.

Хоча в міністра лише 20% акцій "Фуршету", його звинуватили в поганій роботі цієї торгівельної мережі. Відгуки вказують, що зміна акціонера ні до чого не привела. В магазинах і далі процвітали крадіжки, хамство персоналу, торгівля продуктами із завершеним терміном споживання.

В жовтні 2019 року Сергій Лещенко написав, що протекцію Чернишову тепер робить не Фельдман, а Коломойський. Журналіст вказав, що перед призначенням керівником Київської ОДА Чернишова бачили в столичному офісі олігарха.

У 2020 році в ЗМІ з'явилася інформація про наявність у Чернишова австрійського громадянства, що не передбачено українським законодавством. У цій країні у Чернишова є зареєстровані фірми і нерухомість.

Портал "Антикор" в березні 2021 року розмістив матеріал про Чернишова, в якому вказано, що міністр вирішив переметнутися від Коломойського до Ахметова. Як докази наводять факти максимальної лояльності меседжів з телепередач каналу "Україна" до міністра Чернишова, а також появу в його команді людей Ахметова на чолі з Андрієм Бистровим (редактор ТРК "Україна").

Зловживання і компромат останніх років

Влітку 2025 року НАБУ та САП звинуватили Чернишова у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря під час його роботи в Мінрегіоні. Правоохоронці вважають, що власник забудовника KSM Group Сергій Копистира, в обмін на дозвіл на нове будівництва і відведення під проєкти землі в столиці, зокрема у заповідній Феофанії та на місці державної агрофірми "Квіти України" по вулиці Тираспольській, як хабар https://forbes.ua/money/sprava-na-milyard-ta-zastava-u-120-mln-vitsepremera-chernishova-pidozryuyut-u-koruptsiyniy-skhemi-naskilki-vse-seryozno-ta-chi-zalishitsya-vin-teper-v-uryadi-27062025-30887 надав чиновнику знижку на квартири загальною сумою на 14,5 мільйонів гривень.

В цей час Чернишов перебував за кордоном і ЗМІ писали, що він не збирається повертатися, а воліє залишитись в Австрії, де вже 10 років має офіс і за неперевіреними даними - громадянство (де-факто - множинне)...
https://parlament.ua/dossier/chernyshov-oleksij/ Олексій Чернишов
22.04.2026 22:30 Відповісти
Я не лох
Я вам ничего не должен
...и один раз чесно!!
Я ваш вырок ....
Не сбрехал!! Чудо просто чудо...мерзавец и не сбрехал
22.04.2026 23:08 Відповісти
Цікаво,цікаво! Цю справу треба розслідувати...
22.04.2026 23:31 Відповісти
это можно трактовать как анисемитизм?
23.04.2026 01:15 Відповісти
Нє-нє.

ЗЄ нічого не краде. То всі ці добродії самі без його згоди для нього крадуть.

А ЗЄ і не знає ні про які мільярди, що течуть у його офшори та маєтки, що для нього будуються.
23.04.2026 03:13 Відповісти
Дивна новина, більше цікавить двійка поліцейських що втекли з місця теракту. Суворого покарання їм.
23.04.2026 07:54 Відповісти
Кліптоман на кліптомані... отак і живемо
23.04.2026 09:33 Відповісти
 
 