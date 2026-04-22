Маєтки для Зеленського, Єрмака та Чернишова: ЦПК розкрив деталі будівництва у Козині. ВIДЕО

Довкола будівництва чотирьох велетенських маєтків у селищі Козин розгорівся черговий скандал. За даними розслідувань, об’єкти вартістю в мільйони доларів могли призначатися для представників найвищого ешелону влади.

Йдеться про будівництво 4 маєтків в яких, як стверджується, мали проживати Єрмак, Міндіч, Чернишов та Зеленський з родиною, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

У матеріалах журналістів та на оприлюднених "плівках" бізнесмена Тимура Міндіча фігурують імена ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова, самого Міндіча, а також згадуються інтереси керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та родини Володимира Зеленського.

Повідомляється, що родина Чернишових має близькі стосунки з президентським подружжям (дружина Чернишова є кумою Олени Зеленської), що могло сприяти лобіюванню інтересів забудовника.

У Центрі протидії корупції запевняють, що вони стали кумами вже під час спільної роботи, а не раніше. Тобто це не той випадок, коли "кум підтягнув кума" на посаду, а навпаки — тісна політична співпраця та перебування у внутрішньому колі призвели до встановлення родинних зв'язків.

Про що йдеться?

