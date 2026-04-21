Зеленская и Ермак крестили дочь Чернышова: СМИ впервые опубликовали секретные кадры. ВИДЕО

Журналисты впервые обнародовали фотографии с крестин дочери бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова: среди гостей - Елена Зеленская и экс-глава Администрации президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Есть вопросы".

Речь идет о расследовании журналиста УП Михаила Ткача "Свинарчуки" Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны".

Также в сюжете упоминается о строительстве 4 усадеб в Козине, в которых, как утверждается, должны были проживать Ермак, Миндич, Чернышов и Зеленский с семьей.

Как сообщалось, жена бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова - Светлана, которая является крестной матерью президента Владимира Зеленского, пыталась скрыть документы, касающиеся строительства четырех усадеб в Козине.