Зеленська та Єрмак хрестили доньку підозрюваного у корупції Чернишова: ЗМІ вперше опублікували таємні кадри. ВIДЕО

Журналісти вперше оприлюднили фото з хрестин доньки ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди: серед гостей - Олена Зеленська та ексочільник ОП Андрій Єрмак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Є питання".

Йдеться про розслідування журналіста УП Михайла Ткача "Свинарчуки" Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни".

Також у сюжеті згадується про будівництво 4 маєтків у Козині, в яких, як стверджується, мали проживати Єрмак, Міндіч, Чернишов та Зеленський з родиною.

Як повідомлялося, дружина колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова - Світлана, яка є кумою президента Володимира Зеленського, намагалася сховати документи, що стосуються будівництва чотирьох маєтків у Козині.