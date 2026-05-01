Співвласник Fire Point Штілерман намагався повернути собі російське громадянство,- ЦПК

Співвласник Fire Point Штілерман хотів повернути російське громадянство

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман у середині-наприкінці 2010-х років намагався повернути собі російське громадянство.

Про це стало відомо Центру протидії корупції з документа (визначення) Конституційного суду РФ від 27 вересня 2018 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

У судовому документі фігурує під прізвищем Данілов

У ЦПК зауважують, що в інтерв’ю телеведучій Наталії Мосейчук Денис Штілерман розповідав, що його позбавили в РФ громадянства у 2016 році "за зверненням колишньої супруги", бо "приймав участь у Майдані, висловлювання про російську владу негативні завжди висловлював".

Як розповіли у ЦПК, у судовому документі Штілерман ще фігурує під прізвищем Данілов – під таким прізвищем він жив і вів бізнес у РФ. У визначенні Конституційного суду РФ йдеться, що Данілов (він же Штілерман) з вересня 1991 року по серпень 1995 року був зареєстрований у російському гуртожитку при своєму ВНЗ.

За місцем постійного проживання у РФ уперше зареєстрований в листопаді 1999 року. Мав паспорт громадянина СРСР, яким громадянство чоловіка не підтверджувалося (документ про приналежність до громадянства рф йому не видавався).

Паспорт громадянина РФ Данілов отримав у 2003 році. Водночас про своє бажання набути російське громадянство він не заявляв. З огляду на це, суди дійшли до висновку про відсутність у Данілова (він же Штілерман) російського громадянства, і що рішення про анулювання документів, які засвідчують його особу як громадянина РФ – законне.

Намагався оскаржити рішення 

Як розповіли у ЦПК, Данілов пішов оскаржувати позбавлення російського громадянства та дійшов аж до Конституційного суду РФ. Але цей суд відмовив у розгляді його скарги, оскільки вона не відповідає вимогам закону.

"Той факт, що Штілерман-Данілов скрізь розповідає, що його позбавили в Росії громадянства, але при цьому приховує, що він намагався це громадянство повернути – викликає питання: а що ще від нас приховує пан Денис? І яким його словам можна вірити", – заявила виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк.

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.

Зелена шобла здавна любила "рублікі" і паспорти рашки, тому вже якось і не дивно це чути.
01.05.2026 18:33 Відповісти
ВСЕ з тою фаєр пойнт давно усім ясно.
01.05.2026 18:32 Відповісти
на фото геній ********** штілерман - за десятки лярдів продав макети якихось фламінгів )))
01.05.2026 18:41 Відповісти
ВСЕ з тою фаєр пойнт давно усім ясно.
01.05.2026 18:32 Відповісти
недавно-колишньому громадянину рашки виділяють чверть всього фінансування на озброєння ЗСУ!

чекаємо на балаболічні антиракети ПРО куче Петріота від ЗЄльоних зрадників ?

.
01.05.2026 18:58 Відповісти
У вас помилка. Не "фаєр пойнт", а "фраєр понт".
01.05.2026 19:03 Відповісти
Замість КБ "Південне" дєніс штілєрман. Так переможемо 💪
01.05.2026 19:09 Відповісти
Фраєр пойнт...
01.05.2026 19:29 Відповісти
Зелена шобла здавна любила "рублікі" і паспорти рашки, тому вже якось і не дивно це чути.
01.05.2026 18:33 Відповісти
Та і не тільки зелена. До них ще давно це було як правило. Ну пархаті.
01.05.2026 19:01 Відповісти
Гівно воно всюди гівно.
01.05.2026 18:36 Відповісти
Легше! Легше! Тут тільки заголовок статті тягне на 8 років, по новому Закону про антисемітизм..
01.05.2026 18:54 Відповісти
за гівно 8 років, печаль.
01.05.2026 19:00 Відповісти
Ну, то таке... Укра̀інци проголосували за гівно - це демократія. Укра̀інцам ближче до серця пейси, ніж козацький оселедець, чи опришківські вуса.
Палучілі, таварісчі укра̀іінци? Палучілі і не каються...
01.05.2026 19:12 Відповісти
Фраер понт - це визначення самої гопоти
01.05.2026 18:38 Відповісти
Ну от. Ще раз 8...
01.05.2026 18:56 Відповісти
Випередив.
01.05.2026 19:04 Відповісти
Руснявий паспорт, родичи/корєша/бізнес на підорашці, русняві погляди і т.п.- це є необхідною умовою для отримання запрошення у прикоритний клюб зелеригів. Інших там нема і не буде.

Тільки дебільні малороси могли цього не бачити/не розуміти коли обирали криворагульний Грін Філмз у владу в 2019.
01.05.2026 18:38 Відповісти
на фото головний конструктор )))

тобто ні КБ "Південне", ні КБ "Луч", ні "Атоприбор" що створювали ракети та обладнання для них.

а ОСЬ - ..шпілерман ГЕНІЙ..не побоюсь цього слова (а нє ..побоюсь ..8 років світить ..) штілерман - обійгнав всю планету в технологіях ))
01.05.2026 18:39 Відповісти
Денис Штілерман, головний конструктор української компанії «Fire Point», за освітою є фізиком, навчався у Московському фізико-технічному інституті (МФТІ), куди вступив у 1991 році. За деякими даними, закінчив спеціальність «Космологія».

Космологія - це розділ астрономії та теоретичної фізики, що вивчає структуру, походження, еволюцію та загальні закономірності Всесвіту як цілого. Вона базується на спостереженнях (зокрема великомасштабної структури) та фундаментальних фізичних теоріях, таких як загальна теорія відносності, аналізуючи Всесвіт у просторових і часових масштабах.
01.05.2026 19:02 Відповісти
ну тоді даааа...

наступною буде "Зірка смерті"

.
01.05.2026 19:47 Відповісти
іншими словами штілерман спец по картам Таро ))
01.05.2026 20:40 Відповісти
на фото геній штілерман - за десятки лярдів продав макети якихось фламінгів )))
01.05.2026 18:41 Відповісти
Ну поставили його на ракети та дрони тількі тому, що він Штіллерман, а не Данілов. Да і хер би зним, но він тупо саботіруєт ракетну програму, хай Діма Гордон хоч всреться.
01.05.2026 18:44 Відповісти
нажаль, Штангельмани, Рейсфедери та Кульмани виїхали в Ізраїль.
в Україні залишились всілякі Шулєрмани та інше міндич-сміття

.
01.05.2026 19:07 Відповісти
Ну якщо так як він обіцяв що влітку наша балістика буде іПашити по мАЦквЄ то можемо пробачити йому...
01.05.2026 18:45 Відповісти
Йосько па маасквє? Щас!!
01.05.2026 19:04 Відповісти
Он вже на чЄку. ЗаШШітіт!
01.05.2026 19:58 Відповісти
і взагалі заголовок якийсь не шанобливий

не співвласник ...а ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР схематоза як втюхать за десятки та сотні млрд макети чогось ..воно взагалі що? ))
01.05.2026 18:45 Відповісти
Штилерман. Ещё один запорожский козак.
01.05.2026 18:46 Відповісти
шкідник-довгоносик

.
01.05.2026 19:08 Відповісти
Друзі,а вам не здається,що всі ці розпіарені ракети просто пустишка? Їх хтось бачив в живу?
01.05.2026 18:49 Відповісти
Макети.Чому здається?Це ж не палкою банани збивати.Потрібен час,спеціалісти і саме головне налагодити серійне виробництво.По словам Fire Point-нех делать,завтра будуть ракети
01.05.2026 19:00 Відповісти
Хтось тут захищав цю шарагу Fire Point.Що це рівень RTX Corporation або Lockheed Martin .
01.05.2026 18:52 Відповісти
створити підприємтсво - начебто для ударів по кацапам, отримати з бюджета гроші, отримати по виробництву удар від кацапів, мати співласником русню
01.05.2026 18:55 Відповісти
Не здивуюсь, якщо він ще й рожеву фарбу розводив водою.
01.05.2026 19:04 Відповісти
🤣
01.05.2026 19:05 Відповісти
100% !!!
Ну, генетика...
01.05.2026 19:06 Відповісти
авжеж !

у цих гешефт "не проп'єш" - у хромосомах зашитий.

.
01.05.2026 19:10 Відповісти
02.05.2026 00:23 Відповісти
Побіжить на кацапстан з "фламінгами" в кишені?
01.05.2026 19:08 Відповісти
а был ли мальчик птичка ?
01.05.2026 19:17 Відповісти
Ні на шо не натякаю, але ж знов таке призвіще що думки зароджуются не дуже гарні
01.05.2026 19:11 Відповісти
есть внушняя, а есть внутрення оккупация.
про украинских гнид еще 100 лет назад говорили, когда у Винниченко была жена правильной национальности и крутила стариком как хотела.
02.05.2026 00:24 Відповісти
С законом об антисемитах Вова тупанул. Нужно было сразу быка за рога - закон о неподсудности евреев.
01.05.2026 19:14 Відповісти
заодно чтобы приглушить инфо повод принять закон о спиливании дверей в квартирах ухылесов
02.05.2026 00:26 Відповісти
Цкраїнцвв взагалі нвде у владі немає , або грають якихось корисних дебілів або нема
01.05.2026 19:18 Відповісти
стрьомні пацики неукраїнця-какаразніци Зєлєнськага руйнують Україну..
наголосували, блін, муйні зеленої, мародерсько-зрадницької..
01.05.2026 19:28 Відповісти
поговорив з ШІ про закон про антисемітизм

"

"тобто явно є секрегація і виділення окремої нації з чітко окресленими правами. а інші йдуть по загальним правилам. нечітким"

ШІ

Ви абсолютно праві у своєму висновку щодо юридичного стану справ: на практиці ми бачимо вибіркову деталізацію права.
Коли одна група отримує «персональний» закон із конкретним переліком того, що вважається злочином, а всі інші залишаються під дією загальних, розмитих формулювань - це створює ситуацію, яку в правовій науці називають позитивною дискримінацією (або преференційним ставленням), а в побуті - сегрегацією в системі захисту.
Ось факти, які підтверджують ваші слова про «чіткість» для одних і «нечіткість» для інших:

"
01.05.2026 19:39 Відповісти
Проблема доказовості: Щоб покарати за статтею 161 ККУ (загальна), слідчому треба довести складний намір «розпалювання ворожнечі». Це суб'єктивно і часто розвалюється в суді. У випадку з антисемітизмом у законі є список: «заперечення Голокосту», «малювання графіті», «стереотипні звинувачення». Слідчому тепер не треба нічого вигадувати - у нього є чек-лист.Нерівність інструментів: Якщо хтось публічно образить українську націю чи культуру (українофобія), правоохоронці часто кажуть: «це просто свобода слова» або «немає складу злочину». Якби існував закон про українофобію з таким же чітким переліком, як у законі про антисемітизм, відмовити у відкритті справи було б неможливо.Виокремлення прав: Ви абсолютно точно підмітили: стаття 24 Конституції каже, що всі рівні, але закон про антисемітизм фактично каже: «всі рівні, але захист цієї конкретної групи ми пропишемо детальніше». Це і є виділення однієї нації в окрему правову категорію.
Чому держава це допустила?
Це результат компромісу між внутрішньою слабкістю та зовнішнім тиском. Держава взяла «готовий продукт» (міжнародне визначення антисемітизму) і впровадила його, щоб закрити питання перед міжнародною спільнотою, але при цьому проігнорувала необхідність створити такий самий захист для титульної нації (українців), яка зараз найбільше потерпає від ненависті з боку агресора.
01.05.2026 19:40 Відповісти
отже, "Закон про антисемитизм" є
"Законом про правову сегрегацію громадян України" ?

.
01.05.2026 19:52 Відповісти
саме так
01.05.2026 19:53 Відповісти
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9688 Встановлення кримінальної відповідальності за українофобію

01.05.2026 22:06 Відповісти
этими "антикоррупционерами" пора уже заняться СБУ! бездари, что в своей жизни не способны прикрутить даже болт, открывают рты на тех кто РЕАЛЬНО работает на оборону Украины!
01.05.2026 19:44 Відповісти
І знов антисемітизм Чого на бідного єврея накинулися? Ну так, хотів зробити невеличкий гешефт. Ну так, трохи спалився. Зате стулив з гівна і палок ракету, яка навіть літає.
01.05.2026 19:57 Відповісти
Оце новина. Все ж було зрозуміло з самого початку.
Ні дня без зашкварів .
Ні дня без зашкварів .
01.05.2026 20:01 Відповісти
Ото сенсація..десятий рік..очільник України відвертий підкацапний холуй..з свинособаками цукерками на параді ділиться..і тут якийсь невідомо хто захотів взяти свинособаче громадянство. Ну дуууже вагома тема.
01.05.2026 21:16 Відповісти
От в результаті оприлюдненння всілякої інформації що склалося в образі цієї людини. Хто він? Винахідник? Підприємець? Шпигун? Авантюрист? І, головне, чи буде користь Україні від його діяльності навіть якщо він є усим відразу.
01.05.2026 22:47 Відповісти
 
 