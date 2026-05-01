Співвласник Fire Point Штілерман намагався повернути собі російське громадянство,- ЦПК
Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман у середині-наприкінці 2010-х років намагався повернути собі російське громадянство.
Про це стало відомо Центру протидії корупції з документа (визначення) Конституційного суду РФ від 27 вересня 2018 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
У судовому документі фігурує під прізвищем Данілов
У ЦПК зауважують, що в інтерв’ю телеведучій Наталії Мосейчук Денис Штілерман розповідав, що його позбавили в РФ громадянства у 2016 році "за зверненням колишньої супруги", бо "приймав участь у Майдані, висловлювання про російську владу негативні завжди висловлював".
Як розповіли у ЦПК, у судовому документі Штілерман ще фігурує під прізвищем Данілов – під таким прізвищем він жив і вів бізнес у РФ. У визначенні Конституційного суду РФ йдеться, що Данілов (він же Штілерман) з вересня 1991 року по серпень 1995 року був зареєстрований у російському гуртожитку при своєму ВНЗ.
За місцем постійного проживання у РФ уперше зареєстрований в листопаді 1999 року. Мав паспорт громадянина СРСР, яким громадянство чоловіка не підтверджувалося (документ про приналежність до громадянства рф йому не видавався).
Паспорт громадянина РФ Данілов отримав у 2003 році. Водночас про своє бажання набути російське громадянство він не заявляв. З огляду на це, суди дійшли до висновку про відсутність у Данілова (він же Штілерман) російського громадянства, і що рішення про анулювання документів, які засвідчують його особу як громадянина РФ – законне.
Намагався оскаржити рішення
Як розповіли у ЦПК, Данілов пішов оскаржувати позбавлення російського громадянства та дійшов аж до Конституційного суду РФ. Але цей суд відмовив у розгляді його скарги, оскільки вона не відповідає вимогам закону.
"Той факт, що Штілерман-Данілов скрізь розповідає, що його позбавили в Росії громадянства, але при цьому приховує, що він намагався це громадянство повернути – викликає питання: а що ще від нас приховує пан Денис? І яким його словам можна вірити", – заявила виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.
