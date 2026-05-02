Обнародован разговор Хмилева и Цукермана: Как только мир - сразу остановка финансирования
Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал новые фрагменты разговоров соучредителя Fire Point Игоря Хмилева и фигуранта дела Александра Цукермана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу нардепа в Facebook.
"Я сейчас опубликую нечто, что является не просто важной информацией, а тем, что должно привести к отставке Зеленского", - заявил Гончаренко.
В частности, в ходе разговора утверждается, что после возможного подписания мирных соглашений может быть приостановлено финансирование в рамках действующих постановлений, регулирующих поставки и контракты.
Также депутат анонсировал публикацию материалов, которые, по его утверждению, "являются чрезвычайно важной информацией" и могут иметь серьезные политические последствия.
По словам депутата, Игорь Хмилев является совладельцем компании "ФайерПойнт", а также связан с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют одним из близких друзей президента Владимира Зеленского.
двигуно сказала, шо все,і цікаво, чому «плівки міндіча» Зʼявилися саме сьогодні?