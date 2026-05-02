Оприлюднено розмову Хмільова та Цукермана: Як тільки мир - одразу зупинка фінансування

Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив нові фрагменти розмов співзасновника Fire Point Ігоря Хмільова та фігуранта Олександра Цукермана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку нардепа.

"Я зараз опублікую дещо, що є не просто важливою інформацією, а тим, що має призвести до відставки Зеленського", - заявив Гончаренко.

Зокрема, під час розмови стверджується, що після можливого підписання мирних домовленостей може бути зупинене фінансування в межах чинних постанов, що регулюють постачання та контракти.

Також депутат анонсував публікацію матеріалів, які, за його твердженням, "є надзвичайно важливою інформацією" і можуть мати серйозні політичні наслідки.

За словами депутата, Ігор Хмільов є співвласником компанії "ФаєрПоінт", а також пов’язаний із бізнесменом Тімуром Міндічем, якого називають одним із близьких друзів президента Володимира Зеленського.

