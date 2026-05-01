"Общак для Вови" і розпил на крові: Нові шокуючі плівки Міндіча // Без цензури. ВIДЕО
Що саме розкривають нові плівки Міндіча — і чому цей скандал може мати значно серйозніші наслідки, ніж просто чергова корупційна історія – аналізує Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури".
Дивіться на Цензор.НЕТ.
У центрі — роль Тімура Міндіча, людини без офіційного статусу, яка, судячи зі стенограм, впливала на оборонні бюджети, кадрові рішення та міжнародні контракти.
На основі нових розшифровок, оприлюднених Ярославом Железняком, аналізується зв’язок Міндіча з Рустемом Умеровим, історія компанії FairPoint, а також потенційна схема розподілу коштів оборонного сектору. Окремо розглядається тема "проєкту 23" — можливого спільного фонду або "общака" учасників цих процесів.
Ключовий фокус — не лише сама корупція, а її наслідки: ризик втрати довіри міжнародних партнерів (зокрема Німеччини та інших донорів), загроза для фінансування української оборонки та репутаційні втрати держави під час війни. Відео також пояснює, як влада намагається комунікаційно перекрити скандал через наративи про "зовнішнє управління" і атаки на журналістів.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
цілком неадекватна
А плюс, що в ті часи не було Єдиного марафону...
Он просто не мог знать і так с нами поступить . Це все барига йому приписав
Але вочевидь Европу влаштовуе давати грошi якимось простроченим узурпаторам, лише б вони виловлювали крiпакiв на вiйну з супротивником, з яким вони самi ж ведуть торговлю.
Надiя вмирае остання. Вiру та любов вже розстрiляли.
Коли у Бiлорусii Бацька пiдшаманiв собi декiлька вiдсоткiв - Европа збудилася. Санкцii-хiранкцii, останнiй диктатор Европи i так далi. Як там казав Европарламент - усунути диктатуру, дати народу Бiлорусii право на вибiр.
Тут же вони мало того що потискають руки чуваку у якого посвiдчення закiнчилось два роки тому - вони ще й грошi йому дають. Не Украiнi, а саме йому, бо перераховують iх на рахунки держказначейства та НБУ, а це Шмигаль\Свiрiденко, а це в свою чергу прострочений Зе.
Тому так, нарка прибрати можемо лише ми, але взяття свого народу в заручники не виправдовуе еврогiен.
Начнем с того ,что журналисты - это ЧЕТВЕРАЯ ВЛАСТЬ !!!!!
Они вступают в борьбу там,где не работают первые три
Так было неоднократно и в США - а это демократия номер один
Вспомните Уотергейт
Тогда не сами журналисты разыскали материалы
Им их передал
Заместитель директора ФБР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ровно также американские военные сливали журналистам материалы
Про пытки на базе Гуантанамо
Сливают материалы тогда
Когда не работают институции
Сливают материалы ТОЛЬКО ЖУРНАЛИСТАМ С РЕПУТАЦИЕЙ
А таких можно пересчитать на пальцах одной руки
Слава богу ,что в Украине есть честные журналисты
А цi шоу - для того щоб дотичнi до нього люди приймали "правильнi" рiшення у iнтересах тих, в кого повiдок НАБУ.
2026 рік - реалії "демократичної" України і її медіапростору - триллер "бекання антиЗЕ" медіабаранят.
Війна, народ, його геноцид мафією при владі, відповідальність чиновників ЗА ВСІ роки видимості демократії - ТО ВСЕ неваживо(((.
ЯК і відповідальність - УСІМ мафіозі хочеться ПОЛІТИЧНОЇ - хоча Шікльгрубер з оточенням за геноцид отримав смертну кару(((
******* (наголоос правильний як на першому так і на другому складі -ПРАВИЛЬНИЙ). ((((((((((((((((((((