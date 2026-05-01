"Общак для Вови" і розпил на крові: Нові шокуючі плівки Міндіча // Без цензури. ВIДЕО

Що саме розкривають нові плівки Міндіча — і чому цей скандал може мати значно серйозніші наслідки, ніж просто чергова корупційна історія – аналізує Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури".

У центрі — роль Тімура Міндіча, людини без офіційного статусу, яка, судячи зі стенограм, впливала на оборонні бюджети, кадрові рішення та міжнародні контракти.

На основі нових розшифровок, оприлюднених Ярославом Железняком, аналізується зв’язок Міндіча з Рустемом Умеровим, історія компанії FairPoint, а також потенційна схема розподілу коштів оборонного сектору. Окремо розглядається тема "проєкту 23" — можливого спільного фонду або "общака" учасників цих процесів.

Ключовий фокус — не лише сама корупція, а її наслідки: ризик втрати довіри міжнародних партнерів (зокрема Німеччини та інших донорів), загроза для фінансування української оборонки та репутаційні втрати держави під час війни. Відео також пояснює, як влада намагається комунікаційно перекрити скандал через наративи про "зовнішнє управління" і атаки на журналістів.

Дивіться також: Хатинки на крові. Як Міндіч, "Вова" і "Андрей" заробляли на війні і схематозах // Без цензури. ВIДЕО

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

Читайте також: Нові "плівки Міндіча": як "смотрящий" від Єрмака Василь Веселий та його брат отримали контроль над "Карпатнафтохімом"

Данилюк-Ярмолаєва Марина | Міндіч Тімур
01.05.2026 20:43
Ну он жє нє знал, дурачок наш любімий
Он просто не мог знать і так с нами поступить . Це все барига йому приписав
01.05.2026 20:48
***, восьмий рік мародерства Зеленського, а в Petrova "вавсемвинаватпарашенко"
01.05.2026 21:52
01.05.2026 20:40
01.05.2026 21:52
Марино,а ви не пам*ятаєте,хто говорив в 2022р про не на часі?
01.05.2026 20:41
Вова на лижах тоді вже стояв
01.05.2026 20:47
01.05.2026 20:43
оце найбільше й бентежить - реакція піплу
цілком неадекватна
01.05.2026 20:48
Чому неадекватна? Ще Арістотель знав, що охлос складає щонайменше 80% населення.
А плюс, що в ті часи не було Єдиного марафону...
02.05.2026 04:13
01.05.2026 20:48
Нагадаю, що Порошенко був не у стерильному моно акваріумі, і міністри із суддями не були в нього на побігеньках. Єдине з чим погоджуюсь, що все ж таки трохи більше він напевно міг би зробити
01.05.2026 21:14
Міг би, але Порошенко він працював в рамках демократичних законів, а не диктаторських, як Вова. Будував правову державу. А демократія диктатурі програє.
02.05.2026 13:55
01.05.2026 21:52
та звісно блін що то не zе!ленський ворує, а його Порошенко надихає, ********** тампідставляє. Хіба ze б до такого додумався. Це темний геній сивочолого Порошенка
02.05.2026 06:29
Хто ще не знав що так і буде ? У когось лишились найпотужніші надії ?
01.05.2026 20:47
Ну ... Ми ж сподiвались, що Европа - дiйсно за свободу, правову систему та демократiю.

Але вочевидь Европу влаштовуе давати грошi якимось простроченим узурпаторам, лише б вони виловлювали крiпакiв на вiйну з супротивником, з яким вони самi ж ведуть торговлю.

Надiя вмирае остання. Вiру та любов вже розстрiляли.
01.05.2026 20:55
Нарка прибрати Європа не може,тільки наріт.Звинувачувати Європу,я к мінімум безглуздо!!!
01.05.2026 21:06
Ну нi.

Коли у Бiлорусii Бацька пiдшаманiв собi декiлька вiдсоткiв - Европа збудилася. Санкцii-хiранкцii, останнiй диктатор Европи i так далi. Як там казав Европарламент - усунути диктатуру, дати народу Бiлорусii право на вибiр.

Тут же вони мало того що потискають руки чуваку у якого посвiдчення закiнчилось два роки тому - вони ще й грошi йому дають. Не Украiнi, а саме йому, бо перераховують iх на рахунки держказначейства та НБУ, а це Шмигаль\Свiрiденко, а це в свою чергу прострочений Зе.

Тому так, нарка прибрати можемо лише ми, але взяття свого народу в заручники не виправдовуе еврогiен.
01.05.2026 21:18
Я також колись вірив у європейські цінності,але після того як урсула фон дер ляєн,передала на потреби працівників прокуратури 50 нових позашляховиків,стало зрозумілим що вона(європа) підтримує нашу антиукраїнську владу а не ЗСУ, чого вартує нещодавнє нагородження зеленського орденом чотирьох свобод... саме ці свободи повністю відсутні в Україні,і європа про це дуже добре проінформована.
01.05.2026 21:45
Так Європа зараз домовилася з простроченим (не з Україною) ми вам гроші а ви нас захищаєте будь якою ціною, 90 відсотків допомоги собі в карман, решта ловити кріпаків в окопі, на більш щось продвинуте зелень не може зробити, вона фактично вже воює з народом
показати весь коментар
01.05.2026 22:44
Ось тільки в Штатах файли Епштейна офіційно оприлюднив Мін'юст, беручи на себе ВСЮ відповідальність за їхню достовірність і повноту, а в нас ніби 'плівки Міндіча' зливають журналісти, які ні за що не відповідають, бо посилаються на анонімні джерела. І в цьому є принципова велика різниця. Маєш дійсно підтверджений компромат, то оприлюднюй офіційно та будь готовий свідчити в суді - лише так має бути.
01.05.2026 21:10
Что значит - журналисты слили?
Начнем с того ,что журналисты - это ЧЕТВЕРАЯ ВЛАСТЬ !!!!!
Они вступают в борьбу там,где не работают первые три
Так было неоднократно и в США - а это демократия номер один
Вспомните Уотергейт
Тогда не сами журналисты разыскали материалы
Им их передал
Заместитель директора ФБР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ровно также американские военные сливали журналистам материалы
Про пытки на базе Гуантанамо
Сливают материалы тогда
Когда не работают институции
Сливают материалы ТОЛЬКО ЖУРНАЛИСТАМ С РЕПУТАЦИЕЙ
А таких можно пересчитать на пальцах одной руки
Слава богу ,что в Украине есть честные журналисты
01.05.2026 21:22
Гундосого на нари!
01.05.2026 20:59
Якщо покарання має відповідати тяжкості злочину, то які можуть бути нари? Хіба що підʼєднати її до 360 Вольт.
01.05.2026 21:06
10 000 мініму,щоб одні черевики залишились
01.05.2026 21:07
Дуже крута реклами взуття для фабрики-виробника...))
02.05.2026 14:47
Особливо у мене викликають великі сумніви плівки, оприлюднені лише зараз, через пів року після втечі Міндіча (тобто ніби записані, за логікою, ще набагато раніше).
01.05.2026 21:04
Зато ти з захватом сприйняв ботву про вбивство Порошенком рідного брата..І про те що він "вальцман"..))
02.05.2026 14:49
А как послушать это всё без комментатора? По-моему плёнки Мельниченко никто не комментировал, мы сразу их слушали
01.05.2026 21:08
01.05.2026 21:08
В мене тепер питання щодо оприлюднення цих плівок, якщо мені не зраджує памʼять, то Кучма зміг уникнути від покарання через те що вони нібито були оприлюднені і «підроблені» чи не буде зараз те саме ?
01.05.2026 21:15
Так це не про покарання. Покарання - це кримiнальна справа->суд->вирок.
А цi шоу - для того щоб дотичнi до нього люди приймали "правильнi" рiшення у iнтересах тих, в кого повiдок НАБУ.
01.05.2026 21:22
Якби Кучму посадили за Гонгадзе, а ще краще, якби Чорновола обрали замість Кравчука, то зараз можливо була б зовсім друга історія, але ми про це вже не дізнаємось. Надія ще є. Все буде Україна !
01.05.2026 22:04
Petpov-Ffodkin ?
02.05.2026 14:53
Так невдовзі доведеться визнати, що винен не Порошенко, а винні в цьому 73%-ні долбойоби
01.05.2026 21:46
Це було відомо ше в 19му році
01.05.2026 21:57
Я для 73%-них написав
01.05.2026 23:32
зелених мародерів-пора БАРАНИТИ, ВСІХ ДО ОДНОГО
01.05.2026 22:18
Ну голосували за популіста, то і маємо. Просто тепер треба тримати за крашанки, бо змінити не можем поки що
01.05.2026 23:31
У ******** диктаторів мета одна - чим побільше винести. І не подавитись. Схоже, Бубон таки подавився.
02.05.2026 00:32
Ти не дооцінюєш жадібність і широту горлянки у хуцпоноса незламного.Як кажуть ,много у бараку незламності лідОра не буває,буває тільки много камнєй в почках.
02.05.2026 12:13
1991 рік - фільм "Мовчання ягнят"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D1%8F%D1%82
2026 рік - реалії "демократичної" України і її медіапростору - триллер "бекання антиЗЕ" медіабаранят.
Війна, народ, його геноцид мафією при владі, відповідальність чиновників ЗА ВСІ роки видимості демократії - ТО ВСЕ неваживо(((.
ЯК і відповідальність - УСІМ мафіозі хочеться ПОЛІТИЧНОЇ - хоча Шікльгрубер з оточенням за геноцид отримав смертну кару(((
******* (наголоос правильний як на першому так і на другому складі -ПРАВИЛЬНИЙ). ((((((((((((((((((((
02.05.2026 12:19
 
 