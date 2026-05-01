"Общак для Вови" і розпил на крові: Нові шокуючі плівки Міндіча // Без цензури. ВIДЕО

Що саме розкривають нові плівки Міндіча — і чому цей скандал може мати значно серйозніші наслідки, ніж просто чергова корупційна історія – аналізує Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури".

У центрі — роль Тімура Міндіча, людини без офіційного статусу, яка, судячи зі стенограм, впливала на оборонні бюджети, кадрові рішення та міжнародні контракти.

На основі нових розшифровок, оприлюднених Ярославом Железняком, аналізується зв’язок Міндіча з Рустемом Умеровим, історія компанії FairPoint, а також потенційна схема розподілу коштів оборонного сектору. Окремо розглядається тема "проєкту 23" — можливого спільного фонду або "общака" учасників цих процесів.

Ключовий фокус — не лише сама корупція, а її наслідки: ризик втрати довіри міжнародних партнерів (зокрема Німеччини та інших донорів), загроза для фінансування української оборонки та репутаційні втрати держави під час війни. Відео також пояснює, як влада намагається комунікаційно перекрити скандал через наративи про "зовнішнє управління" і атаки на журналістів.

Дивіться також: Хатинки на крові. Як Міндіч, "Вова" і "Андрей" заробляли на війні і схематозах // Без цензури. ВIДЕО

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

Читайте також: Нові "плівки Міндіча": як "смотрящий" від Єрмака Василь Веселий та його брат отримали контроль над "Карпатнафтохімом"